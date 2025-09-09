Deportes

Colapinto sorprendió a Norris con una divertida costumbre argentina en el GP de Italia de F1: la reacción del inglés

Antes de la carrera en Monza, el piloto de Alpine recurrió a una tradición de su país en un hilarante momento que fue furor entre los fanáticos

Franco Colapinto le pisó la zapatilla a Lando Norris, que se la quiso devolver

Franco Colapinto tiene buena química con Lando Norris y cada vez que se encuentran en las carreras de Fórmula 1 son costumbre las risas entre ambos. Los puntos de encuentro suelen ser en el desfile de pilotos o cualquier momento del fin de semana. Este domingo en el Gran Premio de Italia no fue la excepción y se vio otro episodio que mostró la confianza que se tienen y lo bien que se llevan.

En la previa a la carrera en el Autódromo de Monza, Colapinto protagonizó un episodio fuera de lo común que captó la atención en redes sociales. Mientras el piloto argentino finalizaba en la posición 17 y posteriormente abandonaba la conferencia de prensa tras sufrir un bajón de presión, un video difundido por su antigua escudería, Williams Racing, se viralizó y generó comentarios entre los aficionados.

En las imágenes compartidas por el equipo de Grove, se observa a Colapinto junto a Alex Albon y Lando Norris en la recta principal. El momento destacado ocurre cuando el argentino, fiel a una costumbre popular en su país, decide realizar el “bautismo” de las zapatillas nuevas de Norris. Esta tradición, que consiste en pisar el calzado recién estrenado de otra persona, fue llevada por Franco al ambiente de la F1, generando risas y complicidad entre los pilotos presentes.

El propio Norris, piloto de McLaren, lucía un par de zapatillas nuevas en la previa de la carrera. Aprovechando la ocasión, Colapinto no dudó en acercarse y, con un gesto espontáneo, le pisó el calzado, cumpliendo así con una broma argentina. Mientras que Norris le quiso devolver la gentileza, pero el argentino mostró sus reflejos y en dos oportunidades movió rápido sus pies para evitar el contacto del británico. El gesto fue recibido con humor y se convirtió en uno de los momentos más comentados del día, según lo reflejado en el video publicado por la escudería británica.

Franco Colapinto tuvo una difícil
Franco Colapinto tuvo una difícil carrera en Monza por la merma del motor Renault de su Alpine (@AlpineF1Team)

La combinación de un resultado deportivo desafiante y un episodio de camaradería antes de la largada, permitió que el nombre de Franco Colapinto resonara tanto dentro como fuera de la pista durante el Gran Premio de Italia.

Mientras tanto, en lo deportivo, la jornada resultó exigente para Colapinto, quien terminó 17º tras recibir la orden de su equipo de dejarlo pasar a su compañero, Pierre Gasly, quien había parado a cuatro vueltas del final para colocar neumáticos blandos.

En la competencia italiana los dos Alpine A525 sufrieron con la merma de potencia del motor Renault, que tendría entre 20/30 caballos menos que los impulsores de Mercedes, Ferrari y Honda, que abastecen a las nueve escuderías restantes.

Diferente es el panorama para Norris, quien pelea por el título con el mejor auto de la temporada que es el McLaren MCL 39. El inglés de 25 años es segundo en el campeonato detrás de su compañero de equipo, Oscar Piastri.

Según sus testimonios en el comunicado de Alpine, Franco Colapinto trabajará en Enstone para preparar la próxima carrera que será en el Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú, donde el año pasado el piloto bonaerense de 22 años sumó sus primeros cuatro puntos en la F1 luego de resultar octavo con un Williams.

Temas Relacionados

Franco ColapintoLando NorrisAlpine F1 TeamMcLarenFórmula 1deportes-argentina

