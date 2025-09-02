Saltó a la fama tras brillar en la Eurocopa 2008, Arsenal lo compró como una gran estrella pero su carrera se diluyó y ahora sorprendió con su cambio físico

Arshavin visitó el estadio del Arsenal (@andrey.arshavin10)

Andrey Arshavin, una de las figuras más reconocidas del fútbol ruso, regresó al centro de la atención pública tras la difusión de unas imágenes que evidenciaron un sorprendente cambio de aspecto. Una de las primeras fotografías que circuló ampliamente en redes sociales mostraba al ex jugador usando gorra, anteojos y posando con una cerveza junto a dos amigos, lejos de la imagen atlética que proyectaba durante su etapa como profesional.

En la instantánea, los usuarios de redes sociales no tardaron en comentar el contraste con su etapa de jugador. “Pero mirale a Andrey Arshavin, parece tu compa de informática”, publicó un usuario, mientras otro bromeó: “Parece un personaje secundario de una película catastrófica, de estos que mueren al principio”. “Parece un profesor de química”, comentó un tercero. La viralización de esos comentarios volvió a posicionar a Arshavin bajo el reflector.

Recientemente, el posteo que hizo en sus redes sociales volvió a sorprender a los fanáticos. En las imágenes que compartió aparece visitando su antiguo club, el Arsenal. “Un poco de nostalgia”, escribió junto a las fotos al pie del campo de juego dell equipo gunner y en los vestuarios.

Arshavin acumula un recorrido que lo coloca entre los jugadores más destacados de su generación. Debutó en la élite con el Zenit de San Petersburgo, donde sumó 376 partidos en ocho temporadas y consiguió siete títulos: cinco campeonatos domésticos, la Copa de la UEFA 2007/08 y la Supercopa de Europa.

El año 2008 marcó la cima de su esplendor deportivo, convirtiéndose en la gran figura del Zenit y liderando a la selección de Rusia hacia las semifinales de la Eurocopa. Aunque se perdió las dos primeras fechas de la fase de grupos por sanción, reapareció con gol frente a Suecia y firmó otra actuación decisiva ante Países Bajos, aportando una anotación y dos asistencias.

Arshavin llegó a Arsenal en 2009 (Grosby)

Sus buenos rendimientos le dieron paso a su etapa en la Premier League inglesa. Arshavin firmó con el Arsenal a comienzos de 2009. Durante sus tres temporadas en Londres alcanzó 144 partidos, 31 goles y 45 asistencias. Una de sus actuaciones más recordadas fue en Anfield, donde se convirtió en el tercer futbolista en marcar cuatro goles en un mismo partido ante el Liverpool, dentro de la máxima competición inglesa. El medio inglés Daily Star definió ese momento como “histórico” para la Premier League.

El ex futbolista pasó por el equipo gunner durante su carrera profesional (@andrey.arshavin10)

La personalidad de Arshavin también lo mantuvo en la agenda mediática fuera del campo. A lo largo de su carrera se involucró en diversas polémicas extradeportivas y mantuvo un perfil excéntrico, algo que refuerza el contraste entre su imagen actual y la del astro europeo de años anteriores.

Tras su salida del Arsenal, Arshavin retornó al Zenit, tuvo etapas en el Kubán Krasnodar y el FC Kairat Almaty en Kazajistán. Esta última experiencia lo llevó a conquistar la Supercopa de ese país en 2017 y a obtener el reconocimiento como mejor jugador del torneo local en 2016. En cuanto a nivel internacional, el ex futbolista disputó 75 partidos con la selección de Rusia, con 17 goles, y se mantuvo durante años como uno de los máximos exponentes del fútbol de su país.

Desde su retiro en 2018, Arshavin cambió radicalmente su estilo de vida y redujo sus apariciones públicas. Durante un tiempo ejerció como comentarista de televisión y, en 2019, se integró al consejo ejecutivo del Zenit de San Petersburgo, asumiendo tareas de desarrollo deportivo y llegando a la junta directiva en 2023.

Arshavin publicó imágenes en su cuenta de Instagram (@andrey.arshavin10)