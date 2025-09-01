Por qué prefiere no jugar contra España, qué le dijo a De Paul por su pase al Inter Miami y el futuro de Messi: 10 frases de Scaloni

Lionel Scaloni ofreció una profunda entrevista en la que puntualizó en importantes temas respecto al futuro de la selección argentina. Además de hacer hincapié en el próximo Mundial 2026 y en la fecha en la que se jugará la Finalissima, se refirió a los retornos de Ángel Di María y Leandro Paredes al fútbol argentino. También dejó una tajante reflexión sobre las especulaciones que rodean a Lionel Messi y su futuro en el combinado nacional.
Scaloni fue tajante ante la posibilidad de disputar la Finalissima contra España en la fecha FIFA de marzo. “Hubiera preferido que no. Hubo tiempo para jugarla antes. España no pudo porque tenía la Nations League, que se la han inventado ellos y a nosotros, los sudamericanos, nos ha matado. Porque no podemos competir contra europeos, porque es su propio torneo. No hemos podido jugar y, ahora que nosotros podemos, ellos no pueden porque juegan la clasificación del Mundial”, comentó el entrenador de la selección albiceleste, en diálogo con TNT Sports.
Cabe recordar que, más allá de que no haya una sede y un día confirmada, la FIFA publicó en su calendario oficial que el duelo se jugará en marzo. “Y un partido, de semejante importancia, jugarlo a dos meses del Mundial... Yo, sinceramente, no pensé que se iba a jugar. Ya veremos si se juega, porque es verdad también que España, a priori, va a ser primera de grupo y podrá jugar en marzo. Está todo muy en el aire y nosotros necesitamos cosas concretas, ya veremos si se confirma”, agregó el hombre de Pujato, dejando en claro su malestar por la situación.
Por otro lado, Lionel Scaloni puntualizó en ciertos futbolistas del seleccionado campeón del mundo. En este contexto, se refirió a la llegada de Rodrigo De Paul al Inter Miami de la MLS. “Creo que a Rodrigo lo conozco bien, sé muy bien lo que puede dar. Aun así, cuando hablé con él y me comentó lo del Inter, mi respuesta fue la que les damos a todos: no valoramos dónde juegan, sino su rendimiento. Y así lo haremos, si sigue haciendo lo que nosotros creemos que es bueno para la Selección, seguirá estando. Siempre con nosotros ha estado y dependerá exclusivamente de él. Conocemos su manera de entrenar y cómo se cuida, no creo que sea un inconveniente”, aseguró el estratega de 47 años.
Además, se refirió específicamente a dos nombres pesados que regresaron al fútbol argentino: Leandro Paredes y Ángel Di María. “Es un placer ver jugar a Paredes. Con nosotros ha jugado, ha salido para estar en el banco, pero eso no quita para mí que sea fundamental. Desde adentro o desde afuera, es un futbolista que, con la pelota, hay muy pocos como él. Tiene un criterio para jugar increíble. Creo que ha jerarquizado el fútbol argentino. Poco a poco, en Boca se está haciendo más importante y va a ser un jugador especial”, argumentó el entrenador sobre la llegada del mediocampista al Xeneize.
En cambio, bromeó con que no disfrutó tanto el regreso de Di María, quien convirtió un golazo de tiro libre en el Clásico de Rosario para darle la victoria al Canalla. “Le hizo el gol a Newell’s... Sentimientos encontrados. Pero me alegro un montón por él. Justo a Newell’s, pero bueno, él lo dijo: 18 años para hacer el gol. Aparte yo sé muy bien lo que representa para él Central. Es un pibe espectacular, noble. Parece que estaba escrito en su historia. Haber vuelto y hacer el gol para él y para su gente, muy emocionante. Desde el punto de vista que tanto lo queremos, es una alegría enorme y se lo hizo a Newell’s, pero estoy contento por él”.
Scaloni también habló sobre los dichos de Messi respecto al duelo contra Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas. La Pulga dejó entrever que podría ser su último partido oficial en tierras albiceleste, algo que revolucionó a los hinchas de La Scaloneta. “Forma parte de lo nuestro, siempre buscamos la melancolía. Con Fideo pasó lo mismo. Disfrutémoslo mientras lo tenemos. Lo que tenga que pasar, pasará. Pero ahora es momento de disfrutarlo. No pensar en cuando no esté o esperando que dé el anuncio. Es tan importante para el mundo del fútbol, no solo para los argentinos, que es importante disfrutarlo ahora y no pensar en lo que pase en un futuro”, argumentó.
En esta misma línea, destacó: “Eso es lo que intentamos como cuerpo técnico, los compañeros también intentan disfrutarlo, y no agobiarlo tanto. Creo que no debe ser fácil. Como no fue fácil para mí alguna vez dejar de jugar y dar ese paso para decir ‘no juego más’. Es un momento difícil, hay que dejarlo. Él se ganó el derecho de poder decidir cuándo hacerlo y de nuestra parte tendrá todo nuestro apoyo”.
MÁS FRASES DE LIONEL SCALONI SOBRE LA SELECCIÓN ARGENTINA
La importancia de la terapia en su vida: “Hace un año y medio voy al psicólogo, cosa que hace 6-7 años te hubiese dicho ‘¿qué me estás contando?’. Cuando llegaba a casa, llegaba muy cansado de andar en bici de ruta. Hay una bici de ruta, y otra de montaña. Entonces, yo llegaba muy cansado con la bici de ruta. El psicólogo me dice: ‘Pero es muy fácil, ¿por qué llegas cansado? En la bici de ruta, agarras la ruta y vas derecho. Entonces tu cabeza no tiene otra cosa que pensar en los quilombos que tenés o en tus cosas’”.
“Es un crack, el psicólogo. En la bici de montaña vos subís, está la piedra, la rama... Tu cabeza está pensando realmente en los que hay ahí adelante. A partir de ahí, dije que voy a preferir un poco más la bici de montaña para no llegar el doble de cansado. Al cansancio físico, se sumaba el mental. Por más que sea entrenador de Selección, cada tres meses estás entrenando y no en el día a día, nunca dejás de pensar. Nunca. Siempre le das vueltas, y somos ocho en el cuerpo técnico. Y todos te escriben, te dan ideas”.
Sobre si sería entrenador en algún club del fútbol argentino: “Desde el momento en el que vos decidís ser entrenador, no te fijás dónde. De la misma manera en la que no pensé estar acá, porque si te digo que sí, te mentiría, no podés descartar nada. Y menos en el fútbol argentino, que es apasionante y a todos nos gusta. Desde el momento en el que decidís entrenar, tu vida está ligada a una pelota. Nunca se sabe dónde nos va a dejar”.
El formato y los problemas del clima que se afrontan en la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá: “No le doy tanta importancia a eso. Sí le voy a dar importancia a que creo que el calor va a ser terriblemente duro. Ya lo vimos en el Mundial de Clubes. Por lo que me contaron, los horarios van a ser parecidos. Jugar a las tres o cuarto de la tarde es algo... Sobre todo porque lo tienen que ver otros países para que no sea muy tarde. Eso influye un montón. El jugador va a venir reventado, cansado después de toda una temporada, y no se piensa en el bien del jugador, que es jugar en un horario en el que el calor no influya tanto. Eso es algo que realmente me preocupa”.
“El tema de más equipos, al final, es para todos igual. Pero el tema del cansancio no va a ser para todos igual. Para uno que jugó sesenta y pico de partidos, y en el plantel tiene 20, a una buena selección que a lo mejor no tiene tantos jugadores que hayan jugado mucho y van a llegar más frescos... Creo que el calor, después de lo que vivimos nosotros en la Copa América y fue algo agobiante, va a influir”.