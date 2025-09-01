Lo que no se vio de la pelea en la derrota del Inter Miami: agresión de Busquets y el mensaje de una figura de Seattle tras ganarle a Messi

Escupida de Luis Suárez a un colaborador de Seattle

El Lumen Field de Seattle fue escenario de una final de la Leagues Cup que será recordada no solo por el contundente 3-0 de Seattle Sounders sobre Inter Miami, sino también por los incidentes que se produjeron tras el pitazo final. La derrota del equipo de Florida, que buscaba su tercer título desde la llegada de Lionel Messi, quedó opacada por una pelea multitudinaria en la que participaron jugadores y miembros del cuerpo técnico de ambos equipos, mientras que el 10 de Las Garzas adoptó una postura conciliadora en medio del caos.

La rivalidad se hizo evidente en la primera mitad, con discusiones entre Rodrigo de Paul y el astro rosario frente al argentin0 Pepo de la Vega, una de las figuras del conjunto local. La tensión acumulada estalló apenas terminó el encuentro. Luis Suárez, delantero de Inter Miami, se dirigió rápidamente hacia Obed Vargas, mediocampista mexicano de Seattle, y una discusión entre ambos derivó en una pelea generalizada.

A la confrontación se sumaron Maxi Roldán, Marcelo Weigandt y un asistente del entrenador Brian Schmetzer, quien se mostró especialmente activo, dirigiendo insultos hacia Suárez. Las cámaras captaron el momento en que el delantero uruguayo escupió al colaborador de los Sounders, mientras que Sergio Busquets, mediocampista español de Inter Miami, propinó un golpe de puño a Vargas, quien cayó al césped tras el contacto. La gresca incluyó empujones, golpes y varios futbolistas terminaron en el suelo antes de que la situación comenzara a calmarse.

En medio de la confusión, la actitud de Lionel Messi y del director técnico de Seattle, Brian Schmetzer, resultó clave para apaciguar los ánimos. El capitán del conjunto perdedor se acercó a Vargas para dialogar y tratar de poner fin a la disputa, mientras que Schmetzer intervino por su parte para separar a los involucrados. Incluso, en ese contexto tenso, el colombiano Gómez Andrade se aproximó a Messi para pedirle la camiseta, gesto que el argentino atendió con cordialidad. Posteriormente, Schmetzer felicitó al número 10 por su desempeño, y el capitán de Inter Miami encabezó la entrega de medallas al subcampeón con deportividad, aunque los roces entre algunos jugadores persistieron tras la ceremonia.

Golpe de puño de Busquets a Obed Vargas

Tras el encuentro y la entrega de medallas, el que habló fue al mexicano Vargas, que aprovechó para hacer una especial dedicatoria para el pueblo de su país. “Messi es un gran jugador, lo respeto mucho, pero dentro del campo es mi rival y tenía que hacer todo para ganarle. Esto va para todo México, que se la debíamos”, dijo el juvenil de 20 años que, a pesar de haber sido citado para jugar con el seleccionado de Estados Unidos (tiene doble nacionalidad), prefirió vestiar la camiseta azteca. En su comentario, aprovechó para reavivar la rivalidad entre Argentina y México, que tuvo un recordado capítulo en el último Mundial de Qatar 2022 en la fase de grupos (1-0).

Consultado sobre los incidentes, Javier Mascherano, entrenador de Inter Miami, expresó: “No tengo nada que decir porque estaba lejos de las acciones y no sé lo que ha pasado. A nadie le gusta que al final del partido haya este tipo de acciones. También cuando hay una reacción puede ser que haya una provocación, pero no voy a hacer comentarios porque no sé qué es lo que pasó”.

Por su parte, el DT del campeón mencionó que recibió felicitaciones de varios de los referentes del Inter Miami. “La historia del partido no es lo que pasó después; la historia de este partido son los Sounders. Tuve un momento con Messi en el campo y le dije: ‘Lo siento’. Mascherano es un gran entrenador, y antes del partido me felicitó por el equipo. Beckham nos esperó en el vestuario para felicitarnos; eso es clase. José Mas (presidente) me habló y me dijo que tenemos un buen equipo. Esa es gente que está en lo más alto de este deporte. Esa es la historia”, dijo Schmetzer en conferencia de prensa.

En lo estrictamente futbolístico, Seattle Sounders se mostró superior durante gran parte del encuentro. El partido comenzó con un ritmo intenso y duelos individuales destacados, como el que protagonizaron Ian Fray y Pedro de la Vega. Al minuto 12, Obed Vargas realizó una barrida precisa en el área para evitar que Messi recibiera un pase filtrado de Suárez. Poco después, Messi habilitó a Rodrigo de Paul, cuyo remate fue bloqueado por Jackson Ragen. La apertura del marcador llegó al 26, cuando Jesús Ferreira asistió a Alex Roldán, quien centró para que De Rosario anotara de cabeza el 1-0.

Inter Miami estuvo cerca de igualar antes del descanso, pero el disparo de Ferreira se estrelló en el poste. En la segunda mitad, el equipo de Florida buscó el empate con remates de Suárez y Messi que no encontraron el arco. Mascherano realizó cambios tácticos, ingresó Telasco Segovia y reubicó a Busquets en la defensa. La ocasión más clara para el empate llegó al minuto 60, cuando Suárez habilitó a Tadeo Allende, quien falló en el mano a mano ante el portero Andrew Thomas. Seattle amplió la ventaja con un penal convertido por Roldán tras una falta sobre Georgi Minoungou, y Rothrock sentenció el resultado con el tercer gol al 89.

La dedicatoria de Obed Vargas tras el triunfo de Seattle en la Leagues Cup

La derrota deja a Inter Miami sin la posibilidad de sumar un nuevo título en la era Messi, tras haber conquistado la Leagues Cup 2023 y el Supporter’s Shield en 2024. El equipo se mantiene en la sexta posición de la Conferencia Este de la MLS, con 46 puntos y cuatro partidos menos que el líder Philadelphia Union. Tras la doble fecha FIFA, el conjunto de Florida volverá a la competencia local el sábado 13 de septiembre ante Charlotte FC.

En el horizonte inmediato, Messi se sumará a la selección argentina para afrontar los últimos compromisos de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El próximo partido ante Venezuela podría convertirse en un momento especial para el capitán, quien dejó abierta la posibilidad de que sea su última presentación oficial con el equipo nacional en territorio argentino.