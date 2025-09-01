Empujones, golpes de puño y un escupitajo: la pelea tras la final que Seattle le ganó al Inter Miami y la noble actitud de Messi

La pelea tras la final de la Leagues Cup

La final de la Leagues Cup que Seattle Sounders le ganó 3-0 al Inter Miami de Messi mantuvo la temperatura elevada a lo largo de los 90 minutos. Y en la primera etapa, cuando el local fue más y se puso en ventaja, surgieron los primeros chispazos, sobre todo entre argentinos: primero Rodrigo de Paul y luego el propio capitán discutieron con Pepo de la Vega, una de las figuras del encuentro.

En el inicio del segundo tiempo, el elenco rosa, campeón de la edición 2023, tuvo dos chances para igualar; una, en los pies de Messi, que se marchó por encima del travesaño; y otra a través de Tadeo Allende, quien definió desviado. De contra, Seattle resolvió el pleito y se quedó con el trofeo, no sin antes darle paso a una gresca de la que participaron los dos planteles.

Apenas se escuchó el pitazo final, Luis Suárez salió corriendo hacia la ubicación de Obed Vargas. ¿Acaso hubo una palabra de más en el desahogo? Enseguida lo que comenzó como una discusión entre dos se hizo multitudinaria, con empujones y agarrones, a la que se fueron sumando Maxi Roldán y Marcelo Weigandt, entre otros, y un auxiliar del entrenador Brian Schmetzer, que se mostró muy activo, sobre todo con el Pistolero como blanco de sus insultos.

La trifulca le dio paso a un par de golpes de puño y algunos futbolistas terminaron sobre el césped. De a poco, las tensiones fueron aflojando, en gran parte, por la actitud de Messi y Schmetzer, cada uno por su lado. Las cámaras captaron una conversación entre la Pulga y Vargas, en la que trató de aplacar los ánimos. También el colombiano Gómez Andrade se acercó al astro, de 38 años, y en ese contexto áspero se animó a pedirle la camiseta.

El cortocircuito de Messi y De Paul con Pepo de la Vega

Luego, el propio DT de Seattle dialogó con el delantero y lo felicitó. Más tarde, Messi encabezó con hidalguía la entrega de la medalla por el segundo puesto. Pero los cortocircuitos no terminaron.

Es que una cámara captó cómo la pelea entre Suárez y el asistente de los Sounders continuó cara a cara. Y el punta ex Barcelona y Atlético de Madrid lo saliva.

“No tengo nada que decir porque estaba lejos de las acciones y no sé lo que ha pasado. A nadie le guste que al final del partido haya este tipo de acciones. También cuando hay una reacción puede ser que haya una provocación, pero no voy a hacer comentarios porque no sé qué es lo que paso”, declaró Javier Mascherano sobre los hechos.

Se trató del lunar de una final intensa, en la que Seattle fue justo vencedor. Inter Miami se quedó en la puerta de su tercer título desde el desembarco de Messi: ya había ganado la Leagues Cup y el trofeo Supporter’s Shield en 2024.

Messi buscará enfocarse en la selección argentina: se sumará en las próximas horas a los entrenamientos de La Scaloneta, de cara a los partidos ante Venezuela y Ecuador por las últimas dos fechas de las Eliminatorias sudamericanas. Vale recordar que la Albiceleste ya tiene pasaje para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Postal de la pelea que empañó el final de la definición (Jenner/Getty Images/AFP)

El duelo de este jueves 4/9 ante la Vinotinto puede marcar un hito: el propio rosarino indicó que puede ser su último partido oficial con la Selección en territorio argentino. Tras la doble fecha FIFA, Inter Miami volverá a jugar por la MLS el sábado 13 ante Charlotte FC. La franquicia de Florida está sexta en la tabla de posiciones de la Conferencia Este: ostenta 46 puntos y está a 11 del líder Philadelphia Union, aunque tiene cuatro partidos menos.