Deportes

Empujones, golpes de puño y un escupitajo: la pelea tras la final que Seattle le ganó al Inter Miami y la noble actitud de Messi

Tras el 3-0 de los Sounders, Luis Suárez y Vargas dieron comienzo a una trifulca que empañó la definición de la Leagues Cup

Guardar
La pelea tras la final de la Leagues Cup

La final de la Leagues Cup que Seattle Sounders le ganó 3-0 al Inter Miami de Messi mantuvo la temperatura elevada a lo largo de los 90 minutos. Y en la primera etapa, cuando el local fue más y se puso en ventaja, surgieron los primeros chispazos, sobre todo entre argentinos: primero Rodrigo de Paul y luego el propio capitán discutieron con Pepo de la Vega, una de las figuras del encuentro.

En el inicio del segundo tiempo, el elenco rosa, campeón de la edición 2023, tuvo dos chances para igualar; una, en los pies de Messi, que se marchó por encima del travesaño; y otra a través de Tadeo Allende, quien definió desviado. De contra, Seattle resolvió el pleito y se quedó con el trofeo, no sin antes darle paso a una gresca de la que participaron los dos planteles.

Apenas se escuchó el pitazo final, Luis Suárez salió corriendo hacia la ubicación de Obed Vargas. ¿Acaso hubo una palabra de más en el desahogo? Enseguida lo que comenzó como una discusión entre dos se hizo multitudinaria, con empujones y agarrones, a la que se fueron sumando Maxi Roldán y Marcelo Weigandt, entre otros, y un auxiliar del entrenador Brian Schmetzer, que se mostró muy activo, sobre todo con el Pistolero como blanco de sus insultos.

La trifulca le dio paso a un par de golpes de puño y algunos futbolistas terminaron sobre el césped. De a poco, las tensiones fueron aflojando, en gran parte, por la actitud de Messi y Schmetzer, cada uno por su lado. Las cámaras captaron una conversación entre la Pulga y Vargas, en la que trató de aplacar los ánimos. También el colombiano Gómez Andrade se acercó al astro, de 38 años, y en ese contexto áspero se animó a pedirle la camiseta.

El cortocircuito de Messi y De Paul con Pepo de la Vega

Luego, el propio DT de Seattle dialogó con el delantero y lo felicitó. Más tarde, Messi encabezó con hidalguía la entrega de la medalla por el segundo puesto. Pero los cortocircuitos no terminaron.

Es que una cámara captó cómo la pelea entre Suárez y el asistente de los Sounders continuó cara a cara. Y el punta ex Barcelona y Atlético de Madrid lo saliva.

“No tengo nada que decir porque estaba lejos de las acciones y no sé lo que ha pasado. A nadie le guste que al final del partido haya este tipo de acciones. También cuando hay una reacción puede ser que haya una provocación, pero no voy a hacer comentarios porque no sé qué es lo que paso”, declaró Javier Mascherano sobre los hechos.

Se trató del lunar de una final intensa, en la que Seattle fue justo vencedor. Inter Miami se quedó en la puerta de su tercer título desde el desembarco de Messi: ya había ganado la Leagues Cup y el trofeo Supporter’s Shield en 2024.

Messi buscará enfocarse en la selección argentina: se sumará en las próximas horas a los entrenamientos de La Scaloneta, de cara a los partidos ante Venezuela y Ecuador por las últimas dos fechas de las Eliminatorias sudamericanas. Vale recordar que la Albiceleste ya tiene pasaje para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Postal de la pelea que
Postal de la pelea que empañó el final de la definición (Jenner/Getty Images/AFP)

El duelo de este jueves 4/9 ante la Vinotinto puede marcar un hito: el propio rosarino indicó que puede ser su último partido oficial con la Selección en territorio argentino. Tras la doble fecha FIFA, Inter Miami volverá a jugar por la MLS el sábado 13 ante Charlotte FC. La franquicia de Florida está sexta en la tabla de posiciones de la Conferencia Este: ostenta 46 puntos y está a 11 del líder Philadelphia Union, aunque tiene cuatro partidos menos.

Temas Relacionados

deportes-internacionalLionel MessiLuis SuárezInter MiamiSeattle SoundersLeagues Cupdeportes-argentina

Últimas Noticias

Pese a la caída en la Leagues Cup, Messi sigue liderando el listado de futbolistas con más títulos de la historia: a cuánto está Cristiano

Aunque no pudo sumar otro título con Inter Miami, que cayó frente a Seattle Sounders, el argentino continúa en lo más alto con 46 trofeos. Los detalles

Pese a la caída en

La selección argentina de básquet perdió con Brasil y no pudo consagrarse en la AmeriCup

El elenco nacional cayó 55-47 y no pudo repetir el título conseguido en 2022

La selección argentina de básquet

El Inter Miami de Messi perdió 3-0 contra Seattle Sounders en la final de la Leagues Cup

Las Garzas fallaron las oportunidades que tuvieron y dejaron escapar el título por los goles de Osaze De Rosario, Álex Roldán y Paul Rothrock

El Inter Miami de Messi

La decisión que tomó Gallardo luego de la victoria de River ante San Martín de San Juan

El Muñeco volvió a suspender la conferencia de prensa, al igual que lo había hecho frente a Lanús

La decisión que tomó Gallardo

Sorpresa en el Inter Miami de Messi: acordó la salida de una de sus figuras horas antes de la final de la Leagues Cup

Tras su cruce dialéctico con Mascherano, en Europa aseguran que Benjamín Cremaschi continuará su carrera en la Serie A de Italia

Sorpresa en el Inter Miami
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones en Corrientes: Gustavo Valdés

Elecciones en Corrientes: Gustavo Valdés fue el gran ganador de una jornada que dejó a LLA en un incómodo cuarto lugar

Horror en Misiones: obligó a su hijastro de 5 años a sentarse en un ladrillo caliente porque lo vio en un video

El Telescopio James Webb revela cómo una estrella muerta podría iniciar la formación de nuevos planetas

Detuvieron al papá de un bebé de poco más de un mes que murió por múltiples golpes

Tormenta de Santa Rosa: hasta cuándo seguirán las lluvias y qué provincias se mantienen bajo alerta, según el SMN

INFOBAE AMÉRICA
Pese a la caída en

Pese a la caída en la Leagues Cup, Messi sigue liderando el listado de futbolistas con más títulos de la historia: a cuánto está Cristiano

Un hombre embistió su auto contra las puertas del consulado de Rusia en Australia: al menos un policía herido

Zelensky anunció el arresto de un sospechoso del asesinato del ex presidente del Parlamento ucraniano Andriy Parubiy

Los jueces verdugos y sicarios no pueden continuar en la impunidad

6 hábitos diarios pueden reducir el riesgo de deterioro cognitivo

TELESHOW
La Voz Argentina: quiénes fueron

La Voz Argentina: quiénes fueron elegidos por el público para seguir en los equipos de Lali, Soledad, Luck Ra y Miranda!

La regla que estableció Juli Poggio con su novio para llevar adelante su relación abierta: “Es igual que un engaño”

Alejandra Maglietti compartió las primeras fotos de su hijo Manuel, a pura ternura: “Sos nuestro regalo más hermoso”

Guillermo Coppola abrió las puertas de su exclusiva propiedad en Palermo: el famoso jarrón, costosas bebidas y productos de belleza

El video que compartió Melody Luz apuntando directamente contra Mariana Nannis: “El sueño de mi suegra”