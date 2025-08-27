Deportes

Un jugador de Boca habló del quiebre en el vestuario y la influencia de Leandro Paredes: “Hubo una charla que nos cambió la mentalidad”

Juan Barinaga se refirió a la realidad del Xeneize y marcó el antes y el después para volver a ganar

Guardar
Boca hilvanó dos triunfos consecutivos
Boca hilvanó dos triunfos consecutivos y cortó la peor racha de su historia sin victorias (@BocaJrsOficial)

Boca Juniors cortó la peor racha de su historia sin triunfos (12 en todas las competencias) e hilvanó dos victorias al hilo para acomodarse en el Torneo Clausura y la Tabla Acumulada. Para volver a la “buena”, el plantel dirigido por Miguel Ángel Russo no solamente levantó el nivel futbolístico sino que además trabajó lo mental. Así lo reveló Juan Barinaga, uno de los futbolistas que se ganó la titularidad en el Xeneize en el último tiempo.

Huracán fue un golpe durísimo, no pudimos encontrar juego en ningún momento del partido. Fue el partido en el que más superados nos sentimos. Ahí hubo un quiebre. A veces es necesario que los equipos y planteles lo tengan, hay momentos donde no funcionan las cosas y necesitás ver la realidad. Ahí nos sentamos y tuvimos una charla muy positiva que nos hizo cambiar la mentalidad”, puntualizó Barinaga. Y amplió en diálogo con el programa radial Fútbol Continental: “Contra Racing, por más que no jugamos el mejor partido, en la cancha había una energía muy distinta. Y después llegó todo lo otro”.

El Colo admitió que el Mundo Boca puede ser perjudicial para algunos jugadores en el plano mental: “Se habla mucho en todos lados, la mala racha y temas que pueden terminar pesando a la hora de jugar. Lo fundamental de todo es la mentalidad de salir a ganar. Somos Boca y tenemos la camiseta más pesada en todos lados. Acordamos que no importaba la racha, que todos los partidos eran finales y que todos los rivales nos juegan al 120 por ciento. Fuimos de menos a más. El partido contra Independiente Rivadavia era clave porque sabíamos que después en la Bombonera, nuestra casa, íbamos a tener un plus y nos llevábamos los tres puntos. El equipo cambió la mentalidad más que cualquier otra cosa futbolística”.

Barinaga habló del cambio de
Barinaga habló del cambio de mentalidad que sufrió Boca en los últimos partidos (REUTERS/Sebastian Castaneda)

Uno de los hombres claves para el lavado de cabeza fue Leandro Paredes. El lateral derecho comentó sobre la valía del campeón del mundo en el vestuario: “Vino con mentalidad de unión y fortalecer al grupo, algo que ayudó muchísimo. Esa parte era la que nos faltaba y él la incorporó. Te da consejos que a veces necesitás escuchar y, que te lo diga él, pega más fuerte. Si te lo dice es por algo. Le prestás atención. A mí me ayudó mucho. Cuando lo escuchás, te quedás con algo siempre”.

En paralelo, Barinaga también se refirió al salto de calidad que le otorgó Paredes a Boca: “Si agarra la pelota Leo, hay que buscar espacios porque la pone donde quiere. Jugar con futbolistas de esa categoría te facilita todo. Hay salidas de abajo que resuelve con un toque o pase. Sabe dónde estar parado, ordena, te caga a pedos y yo le hago caso porque sabe muchísimo de fútbol. Por su experiencia y los compañeros que tuvo habrá aprendido muchísimo. Lo escuchamos mucho”.

Barinaga habló de la importancia
Barinaga habló de la importancia de Paredes en el vestuario de Boca (Fotobaires)

Por otra parte, el ex lateral derecho de Belgrano de Córdoba también se fijó en el momento de su compañero Edinson Cavani, que venía de una sequía goleadora y se desquitó ante Banfield: “A jugadores como él hay que acompañarlo y decirle que haga lo que sabe hacer. Darle más confianza de la que pueda tener. No cabe duda de lo que es como jugador y lo que puede dar. Las malas rachas se terminan en un momento y el otro día se terminó. Jugó muy bien, más allá del gol. Hay que hacerle saber que, si erra, no pasa nada, hay que seguir para adelante. Pase lo que pase, estamos codo a codo entre todos. Que no sienta una mochila pesada por no convertir”.

Y ya en el plano personal, se mostró feliz por haberse quedado con el puesto ante competidores como Luis Advíncula y Lucas Blondel: “Ganarte un lugar en Boca es para festejar porque es muy difícil, hay mucho nivel. Lucas y Luis son dos animales que están en selección en cada fecha FIFA. No te podés relajar un segundo porque jugadores de esta categoría te pasan por arriba”.

Temas Relacionados

Juan BarinagaBoca JuniorsLeandro Paredesdeportes-argentina

Últimas Noticias

El presidente de Independiente habló tras el descargo ante Conmebol: “El partido se canceló exclusivamente por la violencia de la parcialidad visitante”

Néstor Grindetti expuso ante la prensa parte de la defensa que realizó el Rojo ante el máximo organismo tras los hechos de violencia contra la U de Chile

El presidente de Independiente habló

Arranca la venta de entradas para el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas

El conjunto albiceleste disputará su último partido como local en el estadio Monumental ante la Vinotinto

Arranca la venta de entradas

El Inter Miami de Messi buscará la final de la Leagues Cup ante su clásico Orlando City: hora, TV y formaciones

Las Garzas, dirigidas por Javier Mascherano, intentarán acceder a la definición del certamen internacional. Desde las 21.30, por Apple TV

El Inter Miami de Messi

Polémica entre Marcelo Díaz y el argentino Correa antes del superclásico U de Chile-Colo Colo: “Después hablamos de paz”

El mediocampista chileno hizo un gesto durante la conferencia que fue tomado por el goleador del Cacique como una provocación: “No hay que vender humo”

Polémica entre Marcelo Díaz y

El Chelsea cedió al ex Boca Aaron Anselmino a otro poderoso club europeo

Los Blues prestaron al defensor central argentino al Borussia Dortmund

El Chelsea cedió al ex
ÚLTIMAS NOTICIAS
Cuáles son las causas de

Cuáles son las causas de las várices y cómo es el tratamiento

Arrancó la venta directa de celulares y televisores vía courier desde Tierra del Fuego: cuánto cuestan y cómo acceder

Guillermo Francos presenta su informe de gestión en la Cámara de Diputados, en vivo: últimas noticias

Estaba en su casa con sus nietos y vio la balacera en la cancha de fútbol en Rosario: “Me entraron dos tiros”

Kamasi Washington vuelve a Buenos Aires con su exquisito jazz del siglo XXI

INFOBAE AMÉRICA
Lula da Silva y José

Lula da Silva y José Mulino abordarán en Brasilia las posibilidades que Panamá ofrece al Mercosur

Los apagones afectarán de forma simultánea a casi la mitad de Cuba este miércoles

El jefe del Partido Popular Europeo instó a ratificar el acuerdo UE-Mercosur y a apostar por comercio con Latinoamérica

Bolivia: liberación de Camacho y Pumari reabre el debate de la crisis política de 2019 y aviva la polarización

Corea del Sur aprobó una ley que prohíbe el uso de celulares durante las clases

TELESHOW
Pilar Smith se reconcilió con

Pilar Smith se reconcilió con su pareja luego de más de un año separados: “La distancia sirve para valorar”

Daniel Agostini lamentó la inesperada muerte de su representante: “Siempre vivirás en mi corazón”

Wanda Nara adelantó como será el videoclip de su nueva canción: luces verdes, humo y la “Hello Kitty tumbera”

El recuerdo de Paulina Karadagián a su papá Martín: fotos inéditas y el relato de sus últimos días

La Tana de Gran Hermano contó los detalles de su affaire con Thiago Medina: “Me parece buen pibe”