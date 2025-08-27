Un jugador de Boca habló del quiebre en el vestuario y la influencia de Leandro Paredes: “Hubo una charla que nos cambió la mentalidad”

Boca hilvanó dos triunfos consecutivos y cortó la peor racha de su historia sin victorias (@BocaJrsOficial)

Boca Juniors cortó la peor racha de su historia sin triunfos (12 en todas las competencias) e hilvanó dos victorias al hilo para acomodarse en el Torneo Clausura y la Tabla Acumulada. Para volver a la “buena”, el plantel dirigido por Miguel Ángel Russo no solamente levantó el nivel futbolístico sino que además trabajó lo mental. Así lo reveló Juan Barinaga, uno de los futbolistas que se ganó la titularidad en el Xeneize en el último tiempo.

“Huracán fue un golpe durísimo, no pudimos encontrar juego en ningún momento del partido. Fue el partido en el que más superados nos sentimos. Ahí hubo un quiebre. A veces es necesario que los equipos y planteles lo tengan, hay momentos donde no funcionan las cosas y necesitás ver la realidad. Ahí nos sentamos y tuvimos una charla muy positiva que nos hizo cambiar la mentalidad”, puntualizó Barinaga. Y amplió en diálogo con el programa radial Fútbol Continental: “Contra Racing, por más que no jugamos el mejor partido, en la cancha había una energía muy distinta. Y después llegó todo lo otro”.

El Colo admitió que el Mundo Boca puede ser perjudicial para algunos jugadores en el plano mental: “Se habla mucho en todos lados, la mala racha y temas que pueden terminar pesando a la hora de jugar. Lo fundamental de todo es la mentalidad de salir a ganar. Somos Boca y tenemos la camiseta más pesada en todos lados. Acordamos que no importaba la racha, que todos los partidos eran finales y que todos los rivales nos juegan al 120 por ciento. Fuimos de menos a más. El partido contra Independiente Rivadavia era clave porque sabíamos que después en la Bombonera, nuestra casa, íbamos a tener un plus y nos llevábamos los tres puntos. El equipo cambió la mentalidad más que cualquier otra cosa futbolística”.

Barinaga habló del cambio de mentalidad que sufrió Boca en los últimos partidos (REUTERS/Sebastian Castaneda)

Uno de los hombres claves para el lavado de cabeza fue Leandro Paredes. El lateral derecho comentó sobre la valía del campeón del mundo en el vestuario: “Vino con mentalidad de unión y fortalecer al grupo, algo que ayudó muchísimo. Esa parte era la que nos faltaba y él la incorporó. Te da consejos que a veces necesitás escuchar y, que te lo diga él, pega más fuerte. Si te lo dice es por algo. Le prestás atención. A mí me ayudó mucho. Cuando lo escuchás, te quedás con algo siempre”.

En paralelo, Barinaga también se refirió al salto de calidad que le otorgó Paredes a Boca: “Si agarra la pelota Leo, hay que buscar espacios porque la pone donde quiere. Jugar con futbolistas de esa categoría te facilita todo. Hay salidas de abajo que resuelve con un toque o pase. Sabe dónde estar parado, ordena, te caga a pedos y yo le hago caso porque sabe muchísimo de fútbol. Por su experiencia y los compañeros que tuvo habrá aprendido muchísimo. Lo escuchamos mucho”.

Barinaga habló de la importancia de Paredes en el vestuario de Boca (Fotobaires)

Por otra parte, el ex lateral derecho de Belgrano de Córdoba también se fijó en el momento de su compañero Edinson Cavani, que venía de una sequía goleadora y se desquitó ante Banfield: “A jugadores como él hay que acompañarlo y decirle que haga lo que sabe hacer. Darle más confianza de la que pueda tener. No cabe duda de lo que es como jugador y lo que puede dar. Las malas rachas se terminan en un momento y el otro día se terminó. Jugó muy bien, más allá del gol. Hay que hacerle saber que, si erra, no pasa nada, hay que seguir para adelante. Pase lo que pase, estamos codo a codo entre todos. Que no sienta una mochila pesada por no convertir”.

Y ya en el plano personal, se mostró feliz por haberse quedado con el puesto ante competidores como Luis Advíncula y Lucas Blondel: “Ganarte un lugar en Boca es para festejar porque es muy difícil, hay mucho nivel. Lucas y Luis son dos animales que están en selección en cada fecha FIFA. No te podés relajar un segundo porque jugadores de esta categoría te pasan por arriba”.