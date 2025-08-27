Deportes

Franco Mastantuono, en el Top 10 de mejores futbolistas jóvenes del mundo: qué otros argentinos figuran en el ranking

El flamante fichaje del Real Madrid está en el quinto lugar de la nómina de CIES

Franco Mastantuono, el quinto mejor
Franco Mastantuono, el quinto mejor Sub 20 del mundo (REUTERS/Violeta Santos Moura)

El análisis más reciente del Observatorio del Fútbol situó a Franco Mastantuono como el quinto mejor futbolista Sub 20 del mundo. Según la calificación de CIES (Centre International d’Étude du Sport), el flamante fichaje del Real Madrid ostenta un puntaje de 85.4 y figura detrás de otros cuatro jugadores: los dos del Barcelona Lamine Yamal (97.7) y Pau Cubarsí (93.4), el del París Saint Germain Warren Zaire-Emery (87.8) y el brasileño del Chelsea Estevao Willian (86.7).

Este ranking evalúa a los 200 futbolistas menores de 20 años con mayor proyección, se basa en una metodología que combina un índice de rendimiento —elaborado a partir de datos recopilados por Impect— y un índice de experiencia que pondera los minutos jugados según el nivel competitivo de cada encuentro.

La puntuación máxima, establecida en 100, refleja el promedio entre ambos indicadores. En este contexto, Lamine Yamal ha alcanzado una calificación CIES de 97,7, situándose a la cabeza tanto en rendimiento como en experiencia acumulada. El joven español, que milita en el Barcelona, supera en la clasificación a su compatriota y compañero de equipo Pau Cubarsí, mientras que el tercer puesto lo ocupa el internacional francés Warren Zaire-Emery, integrante del PSG.

El listado también destaca a futbolistas que no pertenecen a las cinco grandes ligas europeas. En este grupo, Roger Fernandes del SC Braga encabeza la representación, seguido de cerca por Geovany Quenda del Sporting CP, quien ya ha sido fichado por el Chelsea. En cuanto a los jugadores que desarrollan su carrera fuera de Europa, el mexicano Elías Montiel del Pachuca ostenta la mayor puntuación registrada, superando al brasileño Rayan Vitor del Vasco da Gama y al argentino Santino Andino del Godoy Cruz.

Santino Andino, de Godoy Cruz,
Santino Andino, de Godoy Cruz, el mejor argentino Sub 20 detrás de Mastantuono (DOUGLAS MAGNO / AFP)

Al margen de Mastantuono y del delantero del Tomba, también aparecieron los nombres de otros ocho juveniles argentinos que fueron estudiados: Agustín Medina, de Lanús (41°), Maher Carrizo, de Vélez (51°), Álvaro Montoro, del Botafogo y ex Vélez (52°), Mateo Silvetti, de Inter Miami y ex Newell’s (53°), Santiago López, de Independiente a préstamo en Rosario Central (86°), Jerónimo Dómina, de Unión de Santa Fe (137°), Luca Regiardo, de Newell’s (139°) y Juan Morán, de Godoy Cruz (146°).

El informe revela que 48 ligas diferentes cuentan con representantes en este top 200, lo que evidencia la diversidad geográfica y el alcance global del talento juvenil. Entre los futbolistas más jóvenes incluidos en la lista también figuran el mexicano Gilberto Mora del Club Tijuana, el polaco Oskar Pietuszewski del Jagiellonia Bialystok y el serbio Vasilije Novičić del IMT Belgrado.

El Observatorio de Fútbol del CIES es un grupo de investigación del Centro Internacional de Estudios del Deporte, un centro de investigación independiente con sede en Neuchâtel, Suiza. Especializado en el análisis estadístico del fútbol, ​​fue fundado en 2005 por los Dres. Raffaele Poli y Loïc Ravenel, dos de las cuatro personas que lo componen (los otros son el Dr. Roger Besson y el colaborador en la introducción de datos Andrea Pessina.

EL TOP 10 Y LOS MEJORES ARGENTINOS

  1. Lamine Yamal (Barcelona)
  2. Pau Cubarsí (Barcelona)
  3. Warren Zaire-Emery (PSG)
  4. Estevao Willian (Chelsea)
  5. Franco Mastantuono (Real Madrid
  6. Jorrel Hato (Chelsea)
  7. Roger Fernandes (SC Braga)
  8. Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
  9. Geovany Quenda (Sporting de Lisboa)
  10. Elías Montiel (Pachuca)

34. Santino Andino (Godoy Cruz)

41. Agustín Medina (Lanús)

51. Maher Carrizo (Vélez)

52. Álvaro Montoro (Botafogo)

53. Mateo Silvetti (Inter Miami)

86. Santiago López (Rosario Central)

137. Jerónimo Domina (Unión de Santa Fe)

139. Luca Regiardo (Newell’s)

146. Juan Morán (Godoy Cruz)

