La reacción en vivo de una leyenda de la U de Chile en medio de los incidentes en el estadio de Independiente

La reacción en vivo de una leyenda de la U de Chile tras los incidentes en el estadio de Independiente

Las imágenes de los graves incidentes en Avellaneda durante el partido que sostenían en el estadio Libertadores de América Independiente y la Universidad de Chile por los octavos de final de la Copa Sudamericana dieron la vuelta al mundo y generaron estupor. En medio de un programa de televisión, una leyenda del equipo trasandino no pudo contener su angustia al recibir la información de los violentos acontecimientos que protagonizaron ambas barras.

El ex arquero y capitán de la U de Chile, Johnny Herrera, quien actualmente se desempeña como comentarista deportivo para la señal TNT Sports quedó conmocionado al enterarse de lo que ocurría en la cancha de Independiente. “Está llegando tanta información que no da para ver más. Conmueve ver cómo a esa gente se la están comiendo”, indicó, tomándose el rostro de la impotencia. “Siguen llegando imágenes impactantes”, expresó el conductor del programa, mirando la pantalla de su teléfono celular.

“Hay medios serios que le echan la culpa solamente a la gente de la U. Hay títulos que la verdad son patéticos. Le sacan la cresta (golpear con fuerzas) a los hinchas que son mil contra cinco, bajan y la policía les termina de sacar la cresta abajo. La gente se tiraba para que no la apalearan”, dijo Herrera, quien es uno de los ídolos de la historia del conjunto chileno con 481 partidos jugados.

A raíz de los violentos incidentes en la tribuna alta donde se ubicaban los aficionados del equipo chileno, se confirmaron 19 heridos que fueron trasladados a diferentes hospitales de la zona: dos de ellos se encuentran hasta el momento en estado reservado y debieron ser operados por traumatismos craneoencefálicos.

El brutal ataque de la barra de Independiente a los hinchas de la Universidad de Chile en la platea alta del estadio Libertadores de América (REUTERS/Facundo Morales)

“El presidente Michael Clark (de la U de Chile) se reunió esta mañana con el director ejecutivo del Hospital Fiorito, Dr. Luis López, y con el director asociado, Dr. Emilio Macía, para conocer el estado de los 12 heridos que se encuentran en el centro médico. Se nos informó que ocho de ellos fueron dados de alta durante la jornada y cuatro se mantienen hospitalizados: uno en terapia intensiva y dos con probabilidad de ser dados de alta hoy“, detallaron.

Infobae tuvo acceso a un parte médico oficial publicado a las 13 horas de este jueves 21 de agosto por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en el que se informó que dos hombres de nacionalidad chilena fueron intervenidos en la madrugada: uno de 56 años permanece estable y presenta traumatismo de cráneo con fractura cervical; el otro tiene 33 años, sufrió un traumatismo de cráneo y permanece con pronóstico reservado. En tanto, se mencionó que otros dos chilenos fueron internados en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda (uno de ellos, con traumatismo de cráneo, con pronóstico reservado).

Fuentes judiciales y diplomáticas ya habían confirmado que 19 personas resultaron heridas y 135 fueron detenidas tras los disturbios que estallaron en la tribuna visitante. Dos de los lesionados requirieron intervenciones neuroquirúrgicas de urgencia, mientras que la mayoría de los afectados fue derivada al Hospital Fiorito, y el resto atendido en los hospitales Wilde y Presidente Perón, todos en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a fuentes judiciales consultadas por Infobae, 135 personas fueron detenidas bajo los cargos de “atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños”. El saldo de los incidentes incluyó daños severos en sanitarios, caños y estructuras de la tribuna, así como la evacuación de simpatizantes en condiciones de vulnerabilidad física y emocional.

Mientras tanto, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, se encuentra en Asunción, donde se reunirá con los directivos de la Conmebol para hacer el descargo y aguardar las posibles sanciones de la Confederación Sudamericana de Fútbol.