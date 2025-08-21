Deportes

El Santos de Neymar contrató a un técnico argentino para intentar salvarse del descenso

El conjunto paulista viene de caer 6-0 ante Vasco da Gama y está a apenas dos puntos de la zona que decreta la pérdida de categoría en el Brasileirao

Vojvoda, ex defensor de 50
Vojvoda, ex defensor de 50 años, viene de dirigir a Fortaleza (Photo by Javier TORRES / AFP)

El Santos ha decidido dar un giro en medio de su crisis deportiva al confirmar la llegada del entrenador argentino Juan Pablo Vojvoda como nuevo director técnico, con un contrato que se extenderá hasta finales de 2026. La designación se produce tras la salida de Cléber Xavier, quien fue despedido el pasado domingo después de la goleada 6-0 sufrida ante Vasco da Gama por el Campeonato Brasileño, un resultado que agravó la situación del club, actualmente amenazado por el descenso.

El acuerdo entre Vojvoda y la directiva del club se alcanzó tras negociaciones que comenzaron el miércoles, luego de que se descartara la opción de Jorge Sampaoli debido a las exigencias del exseleccionador argentino, que la dirigencia no pudo satisfacer. El técnico argentino, que ya había rechazado ofertas de otros equipos brasileños, aceptó la propuesta del Santos motivado por la historia y el prestigio de la institución. Las partes ya han intercambiado borradores de contrato y solo restan cuestiones burocráticas para el anuncio. Vojvoda es esperado en la ciudad de Santos este viernes para firmar su vínculo.

La salida de Cléber Xavier respondió a la necesidad de revertir una racha negativa que mantiene al club en el decimoquinto puesto de la tabla, con apenas 21 puntos en 19 jornadas y solo seis victorias. El Santos se encuentra a solo dos unidades de la zona de descenso, lo que incrementa la presión sobre el nuevo cuerpo técnico y la plantilla, en la que se destaca la figura de Neymar como referente. Tras la renuncia y la negativa de otros candidatos argentinos, la directiva consideró varios nombres, entre ellos, Ramón Díaz, Luis Zubeldía y Mauricio Pellegrino, pero finalmente se inclinó por Vojvoda.

El perfil equilibrado de Vojvoda y su disposición a trabajar con planteles reducidos, sin exigir refuerzos costosos, resultaron determinantes para su elección. Además, su experiencia en la gestión de recursos limitados y su capacidad para identificar incorporaciones accesibles en el mercado se ajustan a la realidad financiera del club, una cualidad que ya demostró durante su paso por Fortaleza.

La carrera del ex defensor incluye etapas en clubes argentinos como Newell’s, Huracán, Defensa y Justicia y Talleres. Sin embargo, su mayor reconocimiento llegó en Fortaleza, donde dirigió 310 partidos y logró posicionar al equipo entre los protagonistas del fútbol brasileño, tanto en el torneo local como en competiciones internacionales, llegando incluso a disputar la final de la Copa Sudamericana.

El llanto de Neymar tras la derrota 6-0 del Santos FC ante Vasco da Gama

Aunque la llegada de Vojvoda ya está definida, su debut oficial al frente del Santos no será inmediato. El técnico argentino es esperado en la ciudad este viernes, pero la previsión es que asuma la dirección técnica en el encuentro ante Fluminense, programado para el día 31. Mientras tanto, Matheus Bachi se hará cargo del equipo de manera interina en el compromiso más próximo, que enfrentará al Santos con Bahía este domingo.

El calendario inmediato del Santos presenta desafíos de alto riesgo: primero, la visita a Bahía, una de las revelaciones del campeonato que ocupa el cuarto lugar, y luego el duelo como local ante Fluminense, un rival de jerarquía en el fútbol brasileño. Con el margen de error reducido al mínimo, el club y su nueva dirección técnica afrontan la misión de evitar el descenso y recuperar la confianza tras la dura derrota sufrida ante Vasco da Gama.

