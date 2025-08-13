Deportes

Fue campeón con Messi en el Inter Miami y lo vendieron a otro equipo de la MLS “sin ser consultado”

Drake Callender armará las valijas para irse al Charlotte FC, rival directo de las Garzas por el boleto al playoff de la MLS en la Conferencia Este

Drake Callender se va del
Drake Callender se va del Inter Miami después de más de cinco años en la franquicia (Crédito: Sam Navarro-Imagn Images)

Drake Callender fue uno de los primeros futbolistas del Inter Miami en recibir muestras de cariño del público argentino tras la llegada de Lionel Messi a la Major League Soccer (MLS). Sus espectaculares atajadas en momentos decisivos fueron clave para generar una mayor cercanía con los albicelestes, aún más después de que sirvieran para consagrarse campeones de la Leagues Cup 2023, pero sus errores posteriores y la llegada de Oscar Ustari lo sacaron del pedestal. El arquero de 27 años solo disputó tres partidos en 2025 y su suerte quedó echada este martes, con la confirmación de su salida al Charlotte FC.

El portal web Give Me Sport informó que las Garzas llegaron a un acuerdo con la entidad de Carolina del Norte para desprenderse del guardameta. El singular detalle de las negociaciones es que Callender se habría tomado por sorpresa su nuevo destino y “no fue consultado”, aseguraron las fuentes al medio citado. El equipo que ocupa el séptimo lugar de la Conferencia Este le ganó la pulseada a otras franquicias de la MLS que deseaban contar con sus servicios.

Además, los cronistas Franco Panizo y José Armando, encargados de cubrir la actualidad del club de Florida, precisaron que su salida se viene gestando desde hace “mucho tiempo” y todos los caminos apuntaban a este escenario, pero se ralentizó la definición por una saga de lesiones sufridas desde principio de año con la selección de Estados Unidos y que incluyeron una intervención quirúrgica en mayo por una hernia deportiva.

Al igual que en su actual rol en Inter Miami, Callender irá a Charlotte para ser suplente porque deberá pelear el puesto con Kristijan Kahlina, quien fue elegido como el Portero del Año de la MLS y tiene contrato hasta 2026 con opción a renovarlo para 2027, pero el elenco liderado por Dean Smith quería reforzar el puesto de cara al final de la temporada.

Ganó la Leagues Cup 2023
Ganó la Leagues Cup 2023 y la MLS Supporters' Shield 2024 (Crédito: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

Será el segundo club para Drake Callender en su etapa profesional, después de representar al cuadro rosa desde su arribo a fines de 2019. Tras dos temporadas de adaptación, comenzó a sumar rodaje con la Primera en 2022. En cuestión de tres años y medio, sumó 118 partidos con 19 vallas invictas, 183 goles recibidos y más de 10.000 minutos jugados. Estos números se contrastan con sus últimos meses, ya que solo registró tres juegos, y en uno de ellos fue para reemplazar a Oscar Ustari. Sus constantes lesiones lo apartaron de la consideración y el club decidió priorizar a Rocco Ríos Novo y contrató al arquero de 36 años, William Yarbrough. Alguien debía irse y el elegido fue el norteamericano.

El oriundo de Sacramento, California, sumará un nuevo paso en su currículum, luego de una vida que lo tuvo inmerso en el deporte desde la adolescencia. Inicialmente, se desempeñó en la rama del atletismo y fijó un récord de alumnos de primer año con una distancia de 6,41 metros en el Bella Vista High School.

Tiempo después, comenzó a jugar al fútbol en la NCAA División I con el equipo de University of California, Berkeley, mientras estudiaba derecho, participaba en acciones solidarias en su comunidad y ayudaba por su cuenta principalmente proporcionando su ropa y zapatos viejos a personas sin hogar y necesitadas en el campus. “En lugar de llevarlo a una tienda de segunda mano, prefiero dárselo a alguien que realmente lo necesita”, dijo en ese entonces. De joven, superó la tartamudez tomando clases de oratoria dos veces por semana, algo que le permitió perfeccionar sus habilidades de comunicación como arquero.

Inter Miami volverá a jugar este sábado desde las 20:30 (hora argentina) contra Los Angeles Galaxy por la continuidad de la MLS. El equipo de Javier Mascherano se encuentra en la sexta ubicación de la Conferencia Este, justo por delante del Charlotte FC, y necesita sumar para afirmarse en puestos de playoffs. Por otro lado, el miércoles 20 jugará a partir de las 21 contra Tigres de México por los cuartos de final de la Leagues Cup, ambos duelos en el Chase Stadium.

La tabla de posiciones de la MLS

*Los siete primeros de cada Conferencia avanzan a los playoffs

*El 8° y 9° de cada tabla juegan entre si para entrar a los playoffs

