7 frases de Costas tras la derrota de Racing ante Peñarol: fuerte crítica por el campo de juego y optimismo de cara a la revancha

Luego de la derrota de Racing 1-0 ante Peñarol en Montevideo con gol de David Terans, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, el entrenador de la Academia, Gustavo Costas, habló en conferencia de prensa y analizó el encuentro disputado en el Estadio Campeón del Siglo.

El técnico remarcó que “el empate hubiera sido lo más justo” al describir un encuentro condicionado por el estado del campo de juego y el planteo cerrado de ambos clubes. El duelo en Uruguay fue el típico de Copa donde hubo mucho juego brusco y un total de 34 faltas (22 de Racing y 12 de Peñarol). Como saldo, el tiempo neto de juego fue de apenas 39:24 minutos de los 101:33 totales.

De acuerdo con el propio Costas, el choque disputado en Uruguay se definió por un error que permitió el único gol local: “Ellos tuvieron una chance y lo metieron, allá va a ser totalmente distinto el partido”.

Costas indicó que el desarrollo de las acciones fue trabado y con escasa circulación, debido a las dificultades para controlar la pelota y la imposibilidad de salir jugando desde el fondo. “La pelota estaba más en el aire que en el suelo, fue un partido malo donde ninguno de los dos merecía ganar”, agregó. A su entender, el empate hubiera reflejado mejor lo visto en los 90 minutos, aunque reconoció que la derrota deja la serie abierta de cara al segundo encuentro.

Asimismo, Costas reconoció que el planteo de Peñarol llevó a Racing a jugar bajo condiciones desfavorables, lejos de su estilo habitual de posesión y juego por abajo: “Yo quería llevar el partido a lo nuestro, pero ellos nos llevaron al de ellos”, explicó.

Gustavo Costas analizó el partido en Uruguay (Fotobaires)

El DT volvió a hablar del estado irregular del césped que complicó la precisión de los pases, aunque animó a su equipo a buscar respuestas en su estadio: “Tenemos todavía una chance, estamos más vivos que nunca, con nuestra gente y nuestro estadio. Eso va a ser un plus muy grande, hay que tener fe, estamos más vivos que nunca y con todas las ganas de poder dar vuelta esto”.

Frente a las consultas sobre aspectos a mejorar, Costas señaló que será esencial recuperar la identidad de Racing en la vuelta en el Cilindro y que deberán “acompañar más a Maravilla”, haciendo referencia al delantero Adrián Martínez y la necesidad de encontrarle un socio para que mejore el funcionamiento del equipo. “Son rachas las que tiene, tenemos que encontrar de qué manera nos beneficia más”, indicó.

Aunque evitó poner excusas, Costas insistió en la importancia de acostumbrarse a diferentes circunstancias en torneos internacionales donde les toca ser superados en los duelos individuales: “Hay que acostumbrarse a jugar en todos lados, y si hay que pelear el partido como ahora o en San Luis contra San Martín de San Juan (por la Copa Argentina), hay que hacerlo, más en los partidos de Copa que sabemos que son así”.

El entrenador finalizó con un mensaje para el hincha: “Vamos a ir por nuestro sueño que está intacto, vamos perdiendo pero tenemos que corregir algunas cosas”. Costas recalcó la importancia de jugar por abajo en la revancha y convocó al público para el partido de vuelta: “Los esperamos a todos en el Cilindro para darlo vuelta todos juntos”. La revancha será el próximo martes en el Cilindro de Avellaneda, desde las 21.30.