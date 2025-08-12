Deportes

El Inter Miami de Messi está a punto de fichar otro argentino sobre el cierre del mercado en la MLS

Las Garzas van por un defensor central que milita en Cruz Azul de México

Inter Miami podría reforzarse con un argentino más (Mandatory Credit: Sam Navarro-Imagn Images)

Después de romper el mercado de la MLS con el fichaje de Rodrigo De Paul del Atlético Madrid, Inter Miami se prepara para concretar otra operación importante que también implica a un jugador argentino: se trata de Gonzalo Piovi, por quien la franquicia de Florida desembolsaría alrededor de 7 millones de dólares para quedarse con sus servicios. El ex Racing de Avellaneda milita en Cruz Azul y ya habría dado el visto bueno para mudarse.

El equipo dirigido por Javier Mascherano busca consolidar su plantel de cara a la segunda mitad de la MLS, con el objetivo de asegurar un lugar en los Playoffs y competir tanto por la Supporters Shield como por la Leagues Cup y, según reveló el periodista especializado en mercado de pases Luca Bendoni tiene en la mira al defensor de 30 años que hizo carrera en el fútbol argentino con las camisetas de Vélez, Argentinos Juniors, Racing, Gimnasia La Plata, Defensa y Justicia y Colón de Santa Fe, antes de moverse a México.

La cifra que las Garzas estarían dispuestas a desembolsar por el traspaso de Piovi no parece representar un obstáculo: entre 6 y 7 millones de dólares es el rango que, según reportes de TUDN y Sky Sport, se maneja en las negociaciones con Cruz Azul. Esta disposición económica revela la determinación del club estadounidense por reforzar su línea defensiva en un momento clave de la temporada.

El interés por Piovi surge tras semanas de especulación sobre la política de fichajes del equipo. Aunque la reciente llegada de Rodrigo De Paul parecía cerrar el mercado para los rosas, la directiva ha decidido mantener la puerta abierta a nuevas incorporaciones, especialmente en la defensa. La búsqueda de un zaguero se intensificó después de que la opción de Marcos Rojo se desvaneciera, ya que el jugador optó por regresar a Racing. Esta circunstancia dejó a Piovi como el principal objetivo para cubrir la vacante en la zaga.

Gonzalo Piovi, a punto de reforzar al Inter Miami (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

La estructura del plantel de Inter Miami facilita la operación, ya que el club dispone de una plaza internacional para inscribir a Piovi sin contratiempos administrativos. El cuerpo técnico, encabezado por Mascherano, considera prioritaria la llegada de un defensor con experiencia en el fútbol sudamericano, y el perfil de Piovi, con pasos previos por Racing y Vélez, encaja en los requerimientos tácticos del equipo.

Actualmente en la plantilla de Inter Miami hay un total de diez argentinos: Lionel Messi, Rocco Ríos Novo, Oscar Ustari, Gonzalo Luján, Tomás Avilés, Marcelo Weigandt, Rodrigo De Paul, Baltasar Rodríguez, Federico Redondo y Tadeo Allende. Y además cuenta con los sudamericanos Luis Suárez, Maximiliano Falcón (Uruguay), Telasco Segovia (Venezuela) y Allen Obando (Ecuador).

Piovi es titular inamovible en Cruz Azul, que fue eliminado de la Leagues Cup tras ser goleado 7-0 por Seattle Sounders (partido en el que el defensor argentino no jugó) y derrotar en tanda de penales a Los Ángeles Galaxy y Colorado Rapids. En tanto, la Máquina Cementera mantiene el invicto en la Liga MX con dos empates y dos triunfos que lo sitúan en el quinto puesto de la tabla de posiciones, a 4 puntos del único líder Pachuca.

El plan de Mascherano es sumar a Piovi lo antes posible ya que el próximo 20 de agosto Inter Miami disputará los cuartos de final de la Leagues Cup frente a Tigres de Monterrey en Estados Unidos. Antes, las Garzas se medirán este sábado contra Los Ángeles Galaxy en condición de local y en busca de escalar posiciones en la Conferencia Este de la MLS, donde tienen tres partidos pendientes por haber disputado el Mundial de Clubes y por ahora siguen en zona de clasificación a los playoffs.

