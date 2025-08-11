Camilo Ugo Carabelli hará la recuperación en Argentina: ¿llega al US Open?

Camilo Ugo Carabelli debió retirarse este domingo del partido ante Ben Shelton por una molestia en su rodilla (Foto: Aaron Doster-Imagn Images)

Camilo Ugo Carabelli atravesaba una muy buena temporada, en la que subió desde el puesto 97 del ranking a meterse dentro de los 50 mejores y olvidarse de los torneos challengers que lo tenían como uno de los grandes animadores. Sin embargo, la carga de torneos y de esfuerzo comenzaron a provocarle, como a todos los tenistas, molestias físicas y lesiones, las que originaron los dos retiros en los Masters 1000 de Toronto y de Cincinnati. Su presencia en el US Open es un misterio y podría estar en riesgo.

Después de algunas pruebas, el equipo de Camilo constató que había una lesión que atender y que requería de ciertos cuidados. Es por eso que, no sin lamentos por el momento en que toca, se decidió por el regreso a la Argentina.

El cuerpo técnico del argentino de 26 años hará que se le realicen los estudios pertinentes para detectar cuál puede ser la real lesión que lo afecta. En su último match, en Cincinnati, su rodilla se quedó como trabada y, luego, no pudo proseguir.

Ben Shelton acompañó a Camilo Ugo Carabelli cuando se marchaba de la pista central Lindner Family Tennis Center (Foto: Aaron Doster-Imagn Images)

“De todas maneras”, dijeron desde el entorno del jugador, “no hay que olvidar que hace ocho semanas que se fue de Argentina y no había regresado”. Respecto a las expectativas de lo que pueda ocurrir, sostuvieron que no saben bien qué tipo de lesión lo afecta, “pero casi seguro que es algo del tendón”. “Por eso, le haremos todos los estudios. Anoche -por el domingo- le dolió bastante”, confirmaron.

La posibilidad es que ese tendón sea el rotuliano de su pierna derecha, algo que no es muy simple de recuperar y requiere de plazos, cuidados y paciencia.

La mejoría, ya sea por tendinitis o rotura, varía considerablemente dependiendo de la gravedad de la lesión y el tratamiento aplicado. En caso de que sea una tendinitis, algo considerado leve, con reposo, hielo y medicamentos antiinflamatorios, en dos semanas podría estar de regreso en las canchas y jugar el torneo en la Gran Manzana. Aunque, también, podría demorarse algunos meses para sanar completamente, incluyendo fisioterapia.

No aparenta ser el caso de una rotura, eso le podría punto final a la temporada 2025 y lo haría pasar por el quirófano, con una recuperación que puede tomar alrededor de 6 meses, que incluiría un programa de ejercicios progresivos para fortalecer la rodilla y mejorar la movilidad, también con fisioterapia.

Un factor a favor para una rápida recuperación de Camilo es la edad y el estado físico general y el seguimiento de cerca de su equipo de apoyo. Estas son las razones por las cuales lamentan este parate repentino, en un muy buen momento de su carrera.

El cuerpo técnico de Camilo recuerda que empezaron en el puesto 120°, “en noviembre pasado”. “Y va a seguir subiendo, porque hay varias cosas para mejorar, todavía. Estábamos anotados en Winston Salem -torneo previo al US Open-, pero ya sabemos que lo vamos a saltear, así que esperemos que se pueda recuperar y jugar el US Open”, comentaron con cierta ilusión de que así suceda.

Camilo Ugo Carabelli se coronó este año en el Challenger de Rosario

Durante esta temporada, Ugo Carabelli disputó 17 torneos en seis meses y medio, además de tres challengers. En cuatro ocasiones llegó a semifinales de certámenes ATP (Río de Janeiro, Santiago, Bastad y Umag) y consiguió el título en el Challenger de Rosario. Además, es una baja sensible en las expectativas del capitán de la Selección Argentina de Tenis YPF, Javier Frana, de cara al match de cuartos de final de Copa Davis ante Países Bajos pegado al US Open, dado que Camilo es la segunda raqueta del país en la actualidad.

En los próximos días se conocerá el futuro de uno de los tenistas argentinos del año.