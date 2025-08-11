Balotelli confiesa cuál es su sueño por cumplir, a pesar de haber pasado por la cantera del FC Barcelona

El jugador italiano Mario Balotelli (REUTERS/Daniele Mascolo)

Mario Balotelli ha compartido aspectos clave de su vida profesional y personal en una entrevista reciente con La Gazzetta dello Sport, donde repasó los momentos más destacados de su carrera, confesó sueños pendientes y abordó con franqueza los desafíos fuera del campo. El delantero italiano, conocido tanto por su talento como por su carácter, expresó su deseo de vestir la camiseta del Real Madrid y reflexionó sobre su papel como padre, así como sobre las oportunidades y obstáculos que han marcado su trayectoria.

Durante la conversación con La Gazzetta dello Sport, Balotelli evocó con especial afecto su breve paso por la cantera del Barcelona. Aunque solo disputó un torneo con el conjunto azulgrana, el recuerdo permanece vívido: “Fue muy bonito. Estaba con los hermanos Dos Santos, con Thiago Alcántara, con Bojan. Solo nos enseñaban técnica: control y pase al vuelo, nada de táctica. Era una alegría ir al campo. Ese equipo no era legal, ganábamos 15-0”, relató. Su rendimiento en La Masía fue notable, con ocho goles en tres partidos, pero su estancia terminó prematuramente debido a desacuerdos económicos entre el club y sus representantes, lo que le llevó a incorporarse al Inter de Milán.

El delantero, originario de Palermo, no ocultó que aún mantiene viva la ilusión de jugar en el Real Madrid. “Quiero jugar otros dos o tres años. Luego, terminaré mi carrera junto a mi hermano Enock. Pero sí, mi sueño es jugar en el Madrid”, confesó. Este deseo, que ha acompañado a Balotelli a lo largo de su carrera, se suma a sus planes de futuro, en los que contempla compartir vestuario con su hermano antes de retirarse.

En su análisis sobre el fútbol contemporáneo, Balotelli expresó su preocupación por la pérdida de creatividad y la escasez de delanteros italianos de calidad. Considera que el juego actual fomenta menos el uno contra uno y limita la expresión individual de los jugadores. Estas observaciones reflejan su visión crítica sobre la evolución del deporte y el lugar que ocupan los atacantes en la escena internacional.

La autocrítica también estuvo presente en la entrevista. Balotelli reconoció que podría “haberse esforzado más en su carrera” y lamentó no haber contado con más oportunidades en la selección italiana. “Si hubiera tenido más oportunidades, quizás podría haberme acercado a Riva (máximo goleador histórico de la ‘Azzurra’). Alguien no me quería en la selección, pero eso ya es agua pasada”, señaló.

Balotelli y la paternidad

El plano personal ocupó un espacio destacado en la conversación, especialmente al referirse a su experiencia como padre de Pia y Lion. Balotelli admitió que no le han permitido estar plenamente presente en la vida de sus hijos y que, con el tiempo, ha comprendido la importancia y la belleza de esa responsabilidad. “Con Pia va mejor, pero con Lion es más difícil. Hasta que no cambien ciertas leyes”, afirmó. La relación con Pia, nacida de su vínculo con la modelo Raffaella Fico, estuvo marcada por tensiones iniciales: en 2012, Fico le acusó de desinterés e irresponsabilidad, mientras él solicitaba una prueba de ADN antes de asumir la paternidad. No fue hasta 2014 cuando Balotelli reconoció oficialmente a su hija, tras confirmarse el vínculo biológico.

En el caso de Lion, nacido en 2017 de una mujer cuya identidad no se ha hecho pública, los problemas también han estado presentes. El delantero llegó a manifestar en redes sociales su malestar con aquellas mujeres que, según su opinión, buscan beneficios económicos a través de la paternidad. Estas situaciones han generado conflictos legales y personales que Balotelli no ha eludido en su testimonio.