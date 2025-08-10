Roger Federer anunció su regreso a los courts: cuándo y dónde volverá a deleitar a los fanáticos del tenis

A los 44 años, Federer sigue siendo un imán para los fanáticos

Su Majestad volverá a las canchas. Podría ser The Last Dance para una de las leyendas que marcó un hito en el deporte mundial. Es que Roger Federer anunció que protagonizará un evento cargado de nostalgia en el Roger & Friends celebrity doubles match, programado para el 10 de octubre en la pista central del Qizhong Forest Sports City Arena.

Esta exhibición, que se celebrará durante los días finales del Masters 1000 de Shanghai, marca una oportunidad inolvidable para los fanáticos del tenis, quienes verán nuevamente en acción a una de las figuras más emblemáticas de la historia.

La noticia, difundida a un año de la última aparición de Federer en un partido de exhibición, confirma que el ex número uno del mundo y ganador de 20 títulos de Grand Slam volverá a competir en suelo asiático. El suizo participará en la modalidad de dobles, un condimento adicional a su retorno, dado que su última actuación en este formato también tuvo lugar en el contexto del torneo de Shanghai en 2024.

El evento no solo contará con la presencia de Federer como principal atractivo. La organización ha confirmado la participación de figuras de distintos ámbitos, entre ellos los actores Donnie Yen, de 62 años, y Wu Lei, quienes aportarán un componente de espectáculo y diversidad al certamen. Además, se sumará la ex tenista china Jie Zheng, reconocida por sus logros en dobles, incluyendo títulos en el Australian Open y Wimbledon 2006.

La elección de Shanghai como escenario para este reencuentro no es casual. La ciudad ha sido testigo de momentos clave en la carrera de Federer, y su regreso en el marco del Masters 1000 refuerza la conexión entre el suizo y el público asiático. El certamen principal se desarrollará entre el 1 y el 12 de octubre, y la exhibición de dobles se integrará en la programación de los días finales, lo que garantiza una audiencia internacional y una cobertura mediática de primer nivel.

Según la página oficial de la ATP, Federer inició su vínculo con el tenis profesional como ball boy, en el torneo Swiss Indoors de Basilea, su ciudad natal, entre 1993 y 1994.

En 1998, ya con 16 años, Federer se consagraba campeón junior en Wimbledon tanto en singles como en dobles junto a Olivier Rochus.

Ese mismo año, obtuvo sus primeros puntos profesionales de ranking ATP tras vencer a Manuel Jorquera en un pequeño torneo satélite en Suiza.

Desde 2004, Federer inició un ciclo hegemónico nunca antes visto: dominó la cima del ranking mundial durante 237 semanas consecutivas, un récord aún inédito, conquistó 11 de 16 majors entre 2004 y 2007.

La carrera del suizo estuvo jalonada por títulos e hitos tras dejar atrás su carácter volátil. En 2009 igualó el récord de 14 Grand Slams de Pete Sampras tras conquistar Roland Garros por primera vez, y de esa manera completó los famosos torneos grandes.

Un par de semanas después lo superó en Wimbledon ante Andy Roddick, estableciéndose con 15 títulos major, siendo el jugador de ese entonces, con la mayor cantidad.

Su palmarés continuó creciendo: seis ATP Finals, un oro olímpico en dobles, la ansiada Copa Davis junto a Stan Wawrinka en 2014 y la obtención de 103 títulos en su carrera. Es el segundo tenista con más trofeos de la historia del tenis.

La última etapa de su carrera lo vio reinventarse nuevamente: triunfos en Grand Slams pasados los 35 años, el título de Grand Slam número 20 en 2018 en Australia y la conquista del récord de mayor edad como número uno del mundo, con casi 36 años.

En 2022, se retiró del tenis profesional, a sus 41 años, en la Laver Cup, un torneo de exhibición, que reúne a los mejores jugadores de Europa y Resto del Mundo.