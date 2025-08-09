Comesaña y Ugo Carabelli sacaron el boleto a la segunda ronda del Masters 1000 de Cincinnati

Camilo Ugo Carabelli debutó con triunfo en el Masters 1000 de Cincinnati (Foto: Aaron Doster-Imagn Images)

Los tenistas argentinos continúan su puesta a punto de cara al US Open, el cuarto y último Grand Slam de la temporada. Este viernes, Camilo Ugo Carabelli y Francisco Comesaña se incorporaron a Sebastián Báez y a Tomás Etcheverry -Triunfaron el jueves por la noche- en la segunda ronda del Masters 1000 y WTA 1000 de Cincinnati, un certamen que este año renovó por completo su predio luego de una inversión de 260 millones de dólares. Por su parte, Thiago Tirante, quien venía de atravesar la clasificación, Mariano Navone y Solana Sierra, ambos en condición de Lucky Losers, no lograron superar el debut y quedaron eliminados de la competición.

Tras las victorias de Báez y Etcheverry, cuatro albicelestes realizaron su estreno en la rama masculina. Una noticia que se conoció durante las primeras horas del viernes le dio un revitalizador impulso al cuadro femenino: Solana Sierra ingresó al main draw mediante la baja de Naomi Osaka, reciente finalista del WTA 1000 de Toronto, y rápidamente fue reubicada en el partido del tercer turno del Court 3.

Mientras tanto, en el Grandstand, el segundo escenario de mayor relevancia del Lindner Tennis Center, Camilo Ugo Carabelli se medía con Kei Nishikori. El Brujo dejó atrás los malestares físicos que lo obligaron a retirarse del Masters 1000 de Toronto y derrotó al experimentado japonés por 7-5 y 6-3 en una hora y 37 minutos. Tras ello, dejó una tierna imagen que al instante se volvió viral en las redes sociales: le obsequió su raqueta a un pequeño fanático que lo apoyó a lo largo del encuentro. En la próxima instancia, el actual 47 del escalafón mundial chocará con ni más ni menos que el campeón del Masters 1000 de Toronto, el estadounidense Ben Shelton.

El court 4 también fue testigo del éxito de otro argentino: Francisco Comesaña. El oriundo de Mar del Plata sufrió tan solo un quiebre en su servicio y venció al español Jaume Munar por doble 6-4 en un duelo que rondó las dos horas de juego. El Tiburón, quien buscará por primera vez en su carrera un lugar en la tercera ronda de un Masters 1000, enfrentará a Luciano Darderi, un viejo conocido del tenis nacional. El geselino que compite bajo la bandera de Italia se midió en cinco oportunidades frente a argentinos en la vigente temporada y arrojó un saldo de tres triunfos y dos caídas (ambas ante Francisco Cerúndolo).

En el séptimo estadio del predio, llegó la primera derrota albiceleste. Thiago Tirante, quien entró al cuadro principal tras superar la qualy, cayó frente al italiano Luca Nardi, quien curiosamente cedió en dicha fase e ingresó mediante una baja. El score final fue 6-4 y 7-6 (5) a favor del nacido en Pésaro. El platense llegó a liderar en dos oportunidades en la segunda manga, por 3-1 y 5-3, pero el europeo se recuperó y eso provocó una fuerte reacción de Tirante: estampó su raqueta contra el suelo en severas ocasiones y recibió un warning del umpire.

En tanto, Mariano Navone también falló en la búsqueda de su boleto hacia la ronda de 64 jugadores. El oriundo de 9 de Julio cedió ante el australiano Adam Walton, quien efectuó una remontada increíble. El oceánico de 26 años, quien caía por 6-4 y 5-3, ganó ocho de los últimos nueve juegos y un tie-break para derrotar al argentino con parciales de 4-6, 7-6(3) y 6-1 tras dos horas y 40 minutos.

Solana Sierra, por su parte, cerró la jornada nocturna con una derrota. Luego de acceder como perdedora afortunada, la sensación nacional de 21 años no pudo con la local -y también Lucky Loser- Iva Jovic. La nacida en Torrance en 2007, quien es la más joven (17 años) dentro del Top 100, se impuso sobre la bonaerense por 6-3 y 7-6(4) en lo que significó su estreno en la categoría.