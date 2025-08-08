Deportes

El nuevo liderazgo en el plantel de Boca Juniors tras la salida de Marcos Rojo que reconfiguró el vestuario

Uno de los referentes de los últimos tiempos rescindirá su vínculo al mismo tiempo que Russo ya eligió a un nuevo líder

Federico Cristofanelli

Por Federico Cristofanelli

Guardar
Miguel Russo va encontrando nuevos
Miguel Russo va encontrando nuevos líderes en el vestuario de Boca Juniors

Ayer se formalizó un acuerdo entre Boca Juniors y Marcos Rojo por la rescisión del contrato de un futbolista que fue referente el vestuario en los últimos años. La cuerda se estiró tanto que terminó de romperse: Miguel Ángel Russo ya le había advertido que no iba a ser prioridad dentro de su consideración en el Mundial de Clubes y el defensor de 35 años no fue convocado a ningún compromiso luego del certamen en Estados Unidos. Ahora, con su inminente salida, el vestidor xeneize se reconfigurará.

Luego de la salida de Esteban Rolón, uno de los borrados por el entrenador que rompió su vínculo antes del cierre del mercado de pases, cuatro futbolistas habían sido advertidos por el cuerpo técnico para que hallaran otro destino: Rojo, Sergio Romero, Cristian Lema y Marcelo Saracchi. Dentro de este grupo, solamente Chiquito se mantiene entrenando con el grupo, ya que los otros dos que todavía poseen contrato en Boca fueron separados por cuestiones disciplinarias. Así lo confirmó Russo en su última aparición pública.

Según pudo saber Infobae, Lema faltó a dos entrenamientos sin avisar (pese a que ya había recibido la notificación del cuerpo técnico de no ser tenido en cuenta y ni siquiera fue anotado en la lista de buena fe para el Mundial de Clubes) y Marcelo Saracchi tensó demasiado la cuerda por su insistencia con marcharse de la institución, algo que no cayó bien en la directiva y tampoco en Russo y sus colaboradores. Es por esto que ya ni siquiera trabajan con sus compañeros, al igual que ocurría con Rojo hasta ahora.

El Consejo de Fútbol, cuando aún estaba en funciones de forma completa con Mauricio Serna y Raúl Cascini, le habían ofrecido a Lema rescindir el contrato de mutuo acuerdo, negociación que no llegó a buen puerto. El defensor que no disputa partidos oficiales desde octubre del año pasado rechazó sondeos de Peñarol de Montevideo, Belgrano de Córdoba y Newell’s. Su contrato es hasta diciembre de este año y todo hace indicar que quedará colgado hasta ese entonces.

Lo de Saracchi es incluso más complejo, ya que el uruguayo ocupa una plaza de extracomunitarios, algo que por ahora no complica las posibilidades de elegibilidad de futbolistas de Russo ya que tiene margen de maniobra para las convocatorias, pero además porque su vínculo en Boca expira recién en diciembre de 2026, por lo que tiene que resolver su continuidad con un año y medio por delante. Estuvo cerca de pasar a préstamo a Independiente de Avellaneda, pero el Rojo se inclinó a última hora por Facundo Zabala. Ahora, su presente es entrenando apartado del resto y, su futuro, incierto.

Con un técnico cuestionado por los malos resultados (Boca rompió el récord de rachas sin triunfos con un total de 11 partidos en todas las competiciones), la salida de dos integrantes del Consejo de Fútbol y a la espera del arribo de un nuevo nombre que acompañe al Chelo Delgado como nexo entre el plantel y Juan Román Riquelme, la plantilla boquense seguirá sufriendo modificaciones en el corto y mediano plazo.

Leandro Paredes, el nuevo referente
Leandro Paredes, el nuevo referente del vestuario

Los que no van a continuar más allá de diciembre son Chiquito Romero, Cristian Lema, Frank Fabra e Ignacio Miramón, de mínima. Pero también está en evaluación la renovación del tercer arquero, Javi García, al mismo tiempo que hay jugadores que tienen ofertas formales para salir incluso en este mercado, como son los casos de Kevin Zenón y Exequiel Zeballos. Y hay otros sin propuestas firmes que están bajo la lupa: Ander Herrera, Agustín Martegani y Lucas Janson.

Dentro de este contexto, en la última entrevista que brindó, Russo ya empezó a marcar nuevos lineamientos puertas adentro. Cuando le preguntaron por Paredes, fue contundente: “Es indiscutible en nivel de juego, de pase y de cosas que te marcan una diferencia muy alta. Él eligió venir, estar en su país, en el club donde nació y tiene un nivel completamente distinto al resto”. El DT lo ponderó desde lo futbolístico, pero también subrayó su ascendencia frente al resto de sus compañeros. La frase de Miguel fue un preludio para lo que acontecería mañana ante Racing en la Bombonera: Paredes capitán y Edinson Cavani suplente.

Los nuevos referentes que se encolumnarán detrás de la figura de Paredes a partir de 2026 serán Edinson Cavani, Miguel Merentiel, Agustín Marchesín y Luis Advíncula, este último ya sin tanta banca popular como otrora. Miguel Ángel Russo empezó a llevar a cabo una de las tareas por las que fue convocado por Riquelme para este tercer ciclo en la institución: la depuración del plantel. Los objetivos restantes en lo que resta del año será la clasificación a la Libertadores del año próximo y, en lo posible, haciéndolo como campeón del Torneo Clausura. La suerte deportiva de Boca en lo inmediato será determinante para saber si el DT puede cumplir nuevas metas o la Copa 2026 le quedará demasiado lejos.

Temas Relacionados

Marcos RojoBoca JuniorsMiguel RussoLeandro ParedesEdinson Cavani

Últimas Noticias

Los tres partidos que le darán continuidad a la fecha 4 del Torneo Clausura con Tigre-Huracán en el inicio del día

Desde las 19, el Matador buscará seguir con su buena racha ante el Globo. Luego, jugarán Newell’s-Central Córdoba y Lanús-Talleres

Los tres partidos que le

Carlos Sainz se sinceró sobre su inesperada salida de Ferrari: “Me costó una semana asimilarlo”

Entrevistado para el podcast “High Performance”, el piloto español de Fórmula 1 compartió cómo la insospechada noticia de su salida de la escudería italiana impactó drásticamente en su vida y su carrera, mostrando la fortaleza emocional para continuar

Carlos Sainz se sinceró sobre

Quiénes son los “criptobros”, los apuntados de iniciar una acción coordinada para lanzar juguetes sexuales en partidos de la WNBA

Un grupo que generó una criptomoneda se atribuyó estos ataques a las jugadoras de la principal liga de básquet de Estados Unidos, aunque aseguran que es un método de “protesta”

Quiénes son los “criptobros”, los

El mensaje de Flavio Briatore tras otro mal fin de semana de Alpine en el Gran Premio de Hungría: “Es una fase crítica en nuestro trabajo”

La escudería francesa enfrenta un calendario sin mejoras y ya concentra sus recursos en el desarrollo para 2026. “Estamos haciendo avances positivos en ese proyecto”, aclaró el directivo

El mensaje de Flavio Briatore

La frase de Eduardo Domínguez en medio de los rumores de un interés de Estudiantes por fichar a Marcos Rojo tras su salida de Boca

El director técnico del Pincha se refirió a la chance de incorporar al ex defensor del Xeneize

La frase de Eduardo Domínguez
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dólar hoy: a cuánto se

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este viernes 8 de agosto

El misterio del cadáver de Coghlan: nuevos datos del compañero de colegio que vivía en la casa del hallazgo

Antes y después: la foto que usó Sturzenegger para mostrar cómo cambiaron las estructuras de dos organismos estatales

Cómo funciona la nueva estafa virtual por mail que vacía cuentas bancarias en segundos

Los niños y adolescentes también sufren la soledad: cinco recomendaciones de la neurociencia para proteger la salud mental

INFOBAE AMÉRICA
Putin llamó a Xi Jinping

Putin llamó a Xi Jinping para reportar sus reuniones con Estados Unidos sobre la guerra en Ucrania

Familiares de los rehenes de Hamas alertan que el plan de ocupar ciudad de Gaza conducirá a una “catástrofe colosal”

Críticas internacionales a Israel tras la decisión de tomar Gaza para desarmar al grupo terrorista Hamas

Los nuevos aranceles de Estados Unidos a los lingotes elevaron el costo del oro a precios récord

El grupo terrorista Hamas amenazó a Israel tras el anuncio de la ofensiva total sobre Gaza: “Es sacrificar a los rehenes”

TELESHOW
Cuál fue el rating de

Cuál fue el rating de Pampita en su primera semana como conductora de Los 8 Escalones

El video de Wanda Nara con un emotivo mensaje para Maxi López: “Mirá lo que encontramos”

El día que Esteban Trebucq se permitió llorar por su padre: una relación rota, un escudo y el último adiós

Luck Ra le hizo un fuerte planteo a Soledad Pastorutti: “A veces siento que no me querés”

La confesión de Eva Bargiela que sorprendió a Pampita en Los 8 escalones: “Grabada en la piel”