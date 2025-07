Las mejores peleas y los nocauts más recordados de la Locomotora Oliveras

El nocaut de Locomotora Oliveras a la colombiana Salgado en una de las defensas de su título

Alejandra Locomotora Oliveras, quien murió este lunes a los 47 años, dejó una huella imborrable en el boxeo y será recordada como una de las grandes animadoras de la actividad, no solo en la Argentina. La púgil nacida en la localidad de El Carmen, Jujuy, fue campeona mundial en tres categorías diferentes, lo que además la llevó a ganarse un lugar en el Salón de la Fama Latinoamericano. “Yo soy Mayweather. Gané los mismos títulos que tiene él. Teníamos el mismo peso en la balanza. Yo gané por nocaut, al piso todas. Él lo ganó por puntos. Y no es lo mismo goleada que penales", dijo en una entrevista con Infobae.

La ex boxeadora de 47 años, quien terminó con un récord de 33 victorias (16 KO), 2 empates y 3 derrotas (sin KO), mostró siempre un estilo agresivo y contundente a la hora de atacar a sus rivales y lo empezó a demostrar cuando se subió por primera vez al ring en su estreno profesional. El 12 de agosto de 2005, en General Lavalle (Córdoba), la Locomotora venció por nocaut técnico en el segundo round a María del Carmen Potenza en la categoría Pluma. “No sabía pegar, pero gané por knockout. Ahí se me despertó el sueño de boxear. Condiciones siempre tuve porque hacía gimnasia con los varones, jugaba al fútbol, me trepaba a los árboles y sentía que era uno de ellos”, contó en una de sus primeras entrevistas a TV Red.

Llegaron cinco triunfos ante María del Carmen Montiel, Silvia Gervasi, María Potenza, Betina Garino y Graciela Báez antes del primer gran combate internacional para Oliveras. El 20 de mayo de 2006, en Tijuana, México, la Locomotora conquistó el título del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) Supergallo al vencer por KO en el octavo asalto a Jackie Nava, a quien derribó dos veces. Con el cinturón en su poder, la argentina lo defendió con éxito en Rosario el 13 de octubre de aquel año ante la colombiana Anays Gutiérrez Carrillo, apodada La Dama del Ring, en una reñida pelea que se definió con un fallo unánime de los jueces. En aquella noche, la argentina tuvo un inconveniente personal y debió pedirles perdón a los fanáticos porque luego de la victoria debió abandonar raudamente el cuadrilátero. “Tuve un problemita. Las zapatillas me molestaban y les digo la verdad, me olvidé de ir al baño...”, confesó ante las cámaras.

En 2007, Locomotora expuso nuevamente su corona Supergallo del CMB ante Jackie Navas en el estadio Super Domo Orfeo de Córdoba y el combate terminó empatado en las tarjetas. El 4 de agosto, en Río Cuarto, Oliveras defendió por cuarta vez el cinturón ante la brasileña Adriana Salles en un fallo por decisión unánime.

Alejandra Locomotora Oliveras durante el polémico combate por el título ante Marcela La Tigresa Acuña (FOTO NA: GUSTAVO FIDANZA)

Luego de dos triunfos ante Montiel y Michelle Bonassoli, Oliveras tuvo su primera derrota ante Marcela La Tigresa Acuña, quien le arrebató el título Supergallo en fallo unánime el 4 de diciembre de 2008 en el mítico Luna Park. La jujeña cayó en el quinto asalto tras recibir un golpe en la nuca que tildó de “antirreglamentario” y tras la velada declaró que el jurado le robó el combate. “Quiero recuperar lo mío frente a ella”, expresó en su momento. Aquella revancha nunca llegaría, pero sí otros títulos mundiales.

Pasaron 7 triunfos hasta que la Locomotora frenó su marcha frente a la pampeana Mónica La Gata Acosta, quien se quedó con el título CMB Superligero en Santa Rosa el 18 de febrero de 2011. Pero Oliveras no renunció a su sueño de seguir en lo más alto del boxeo mundial y volvió a consagrarse, esta vez en la categoría Pluma de la OMB el 5 de enero de 2012 frente a la mexicana Jessica Villafranca en San Antonio de Areco por KO en el quinto round. Defendió con éxito el cinturón en cinco oportunidades tras vencer a Diana Ayala, Migdalia Aspirlla, Paulina Cardona, Dayana Cordero y Calista Silgado.

El 11 de octubre de 2013, se produjo un nuevo hito para Alejandra Oliveras, ya que logró ganar otro cetro pero esta vez en una categoría diferente al derrotar en el Club Atlético Unión de Santo Tomé, Santa Fe, a la colombiana Lely Luz Flórez por KOT en el séptimo asalto por el título Superligero del CMB que estaba vacante. El 15 de noviembre de 2014, la Locomotora cayó en Cancún, México, ante su compatriota Erica La Pantera Farías en fallo dividido. Tras la derrota, la Locomotora culminó su carrera como boxeadora con dos victorias ante Natalia del Valle Aguirre (2015) y Lesly Morales (2017), ambas definidas en las tarjetas y con fallo unánime.

La pelea entre Locomotora Oliveras y la Tigresa Acuña quedará marcada en la historia del boxeo femenino

TODAS LAS PELEAS DE ALEJANDRA LOCOMOTORA OLIVERAS:

12/08/2005 vs. Maria del Carmen Potenza – General Levalle – Victoria por TKO en el 2° round (4) 09/09/2005 vs. Maria del Carmen Montiel – La Carlota – Victoria por decisión unánime (4) 11/11/2005 vs. Silvia Raquel Gervasi – Hipolito Buchardo – Victoria por decisión unánime (4) 06/01/2006 vs. Maria del Carmen Potenza – Anfiteatro Municipal, Rio Cuarto – Victoria por decisión técnica (3) 17/02/2006 vs. Betina Gabriela Garino – E.N.E.T. Nº 1, Laboulaye – Victoria por decisión dividida (4) 24/03/2006 vs. Betina Gabriela Garino – La Carlota – Empate por puntos (4) 07/04/2006 vs. Graciela Baez – Club Pabellon, Alejandro – Victoria por TKO en el 1° round (4) 20/05/2006 vs. Jackie Nava – Palenque del Hipódromo de Agua Caliente, Tijuana – Victoria por KO en el 8° round (10) – Título mundial supergallo WBC 13/10/2006 vs. Anays Cecilia Gutierrez Carrillo – Club Sportivo America, Rosario – Victoria por decisión unánime (10) – Título mundial supergallo WBC 22/12/2006 vs. Claudia Andrea Lopez – Buenos Aires Lawn Tennis Club, Buenos Aires – Victoria por decisión dividida (8) 02/03/2007 vs. Jackie Nava – Super Domo Orfeo, Cordoba – Empate por decisión mayoritaria (10) – Título mundial supergallo WBC 04/08/2007 vs. Adriana Salles – Club Atletico Central Argentino, Rio Cuarto – Victoria por decisión unánime (10) – Título mundial supergallo WBC 11/07/2008 vs. Maria del Carmen Montiel – Club Defensores de Villa Lujan, San Miguel de Tucumán – Victoria por decisión unánime (8) 07/11/2008 vs. Michelle Larissa Bonassoli – Polideportivo Corral de Palos, Cordoba – Victoria por RTD en el 5° round (6) 04/12/2008 vs. Marcela Eliana Acuña – Estadio Luna Park, Buenos Aires – Derrota por decisión unánime (10) – Título mundial supergallo WBC 16/05/2009 vs. Adriana Salles – Palacio Peñarol, Montevideo – Victoria por decisión unánime (10) 06/11/2009 vs. Natalia del Pilar Burga – Asociación Mutual Club El Tala, San Francisco – Victoria por decisión unánime (10) 30/01/2010 vs. Silvia Beatriz Lescano – Club Social y Deportivo Peñarol, Guaminí – Victoria por TKO en el 1° round (4) 10/04/2010 vs. Antonina Ayala Vazquez – Ce.De.M. N° 2, Caseros – Victoria por KO en el 2° round (6) 18/06/2010 vs. Maria Eugenia Quiroga – Club Almirante Brown, San Isidro de Lules – Victoria por decisión unánime (6) 24/09/2010 vs. Sonia Edith Paladino – Salón Municipal, Villa del Dique – Victoria por decisión unánime (8) 12/11/2010 vs. Silvia Fernanda Zacarias – Club Atletico Union, Santa Fe – Victoria por KO en el 5° round (8) 18/02/2011 vs. Monica Silvina Acosta – Club Estudiantes, Santa Rosa – Derrota por decisión unánime (10) – Título mundial superligero WBC 09/04/2011 vs. Pamela Elisabeth Benavidez – Estadio Cubierto Municipal, Dean Funes – Victoria por decisión unánime (6) 13/05/2011 vs. Alicia Susana Alegre – Club Estudiantes, Rio Cuarto – Victoria por TKO en el 6° round (6) 12/08/2011 vs. Liliana Palmera – Asociación Deportiva Estudiantes, Rio Cuarto – Victoria por RTD en el 5° round (10) 11/11/2011 vs. Roxana Beatriz Laborde – Club Atletico Lanus, Lanus – Victoria por decisión unánime (6) 05/01/2012 vs. Jessica Villafranca – Gimnasio Municipal Santiago Lujan Saigós, San Antonio de Areco – Victoria por KO en el 5° round (10) – Título mundial pluma OMB (vacante) 13/04/2012 vs. Simone Aparecida da Silva – Polideportivo Municipal, Necochea – Victoria por KO en el 5° round (8) 09/06/2012 vs. Diana Ayala – Estadio Pedro Estremador, San Carlos de Bariloche – Victoria por RTD en el 6° round (10) – Título mundial pluma OMB 14/07/2012 vs. Migdalia Asprilla – Salón de los Bomberos Voluntarios, General Villegas – Victoria por TKO en el 5° round (10) – Título mundial pluma OMB 22/12/2012 vs. Paulina Cardona – Club Sportivo America, Rosario – Victoria por TKO en el 4° round (10) – Título mundial pluma OMB 23/02/2013 vs. Dayana Cordero – Club Olimpo, Bahia Blanca – Victoria por decisión unánime (10) – Título mundial pluma OMB 19/04/2013 vs. Calista Silgado – Federación Jujeña de Básquetbol, San Salvador de Jujuy – Victoria por KO en el 5° round (10) – Título mundial pluma OMB 11/10/2013 vs. Lely Luz Florez – Club Atletico Union, Santo Tome – Victoria por TKO en el 7° round (10) – Título mundial superligero WBC (vacante) 15/11/2014 vs. Erica Anabella Farias – Plaza de Toros, Cancun – Derrota por decisión dividida (10) – Título mundial superligero WBC 17/07/2015 vs. Natalia Vanesa del Valle Aguirre – Club Racing, Teodolina – Victoria por decisión unánime (6) 08/04/2017 vs. Lesly Morales – Gimnasio Municipal Enrique Mosconi, Cutral Có – Victoria por decisión unánime (10).

La derrota de Locomotora Oliveras ante la Pantera Farías en una de sus últimas peleas oficiales