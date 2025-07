“Title IX”, la ley educativa que revolucionó el fútbol femenino en Estados Unidos y cambió el deporte global

El crecimiento del fútbol femenino en EE.UU. inspiró a otras naciones a invertir en la disciplina (REUTERS/Matthew Childs)

“Title IX”, una ley promulgada en Estados Unidos en 1972 para garantizar la igualdad de género en la educación, transformó de manera inesperada el destino del fútbol femenino en el mundo. Aunque su redacción original no hacía referencia explícita al deporte, su impacto fue inmediato y decisivo: abrió el acceso de niñas y mujeres a canchas, becas y entrenadores, multiplicó el nivel de competencia y modeló una cultura que hoy inspira a otras naciones.

Según la Women’s Sports Foundation, desde su entrada en vigor, más de 3 millones de alumnas se sumaron al deporte escolar, en contraste con las 300.000 que lo practicaban antes de la ley.

En su origen, “Title IX” nació dentro de un contexto político convulsionado. El entonces presidente Richard Nixon promulgó la ley sin sospechar que su alcance iría mucho más allá de los pupitres escolares. La frase central de la legislación era tajante: ninguna persona podrá ser excluida de la participación en ningún programa educativo que reciba fondos federales por motivos de sexo.

Esa breve oración se convirtió en el eje central que, con el tiempo, redefiniría cómo se vivía el fútbol femenino en el país. Consultada por History Extra, la historiadora Jean Williams explicó: “Fueron las consecuencias no intencionadas de Title IX las que revolucionaron el deporte femenino en Estados Unidos”.

El diseño de la ley obligó a todas las instituciones educativas financiadas con fondos federales a garantizar igualdad real entre hombres y mujeres en todas las actividades. En el ámbito deportivo, esto significó que cada beca, espacio y recurso destinado a los varones debía tener su equivalente en los equipos femeninos. El cambio fue monumental y desbordó cualquier expectativa previa.

De acuerdo con datos del Department of Education, los programas deportivos femeninos crecieron un 545% en el ámbito universitario durante las primeras dos décadas de la ley.

Title IX impulsó la igualdad de género en el deporte escolar y universitario de Estados Unidos (Jean-Philippe KSIAZEK/AFP)

Una revolución en los campus

Antes de su promulgación, el fútbol femenino era casi inexistente en la vida universitaria y escolar. Apenas el 2% de las atletas accedía a becas deportivas y los equipos carecían de recursos.

Tras la llegada de “Title IX”, la participación se disparó: más del 40% de las mujeres universitarias hoy practican deportes, muchas gracias a becas que solían reservarse a los hombres, como señaló The New York Times en un informe sobre el aniversario de la ley.

El caso del fútbol femenino fue especialmente significativo. En contraste con el fútbol americano y el béisbol, fue percibido por los responsables de programas deportivos como una opción estratégica para cumplir la ley. Universidades como North Carolina y Stanford lideraron el impulso, según reportó la NCAA, invirtiendo en campos y entrenadores para equipos femeninos. Esto produjo un efecto multiplicador: a mayor inversión, mejores resultados y más visibilidad; así, miles de niñas se animaron a soñar en grande.

La prohibición histórica en Europa frenó el desarrollo del fútbol femenino hasta los años ochenta (Europa Press)

Figuras como Julie Foudy, doble campeona mundial y medallista olímpica, encarnan la revolución gestada a partir de “Title IX”. Optó por una beca deportiva en lugar de seguir la carrera de medicina en Stanford y se convirtió en referente de una generación que accedió al deporte universitario como motor de proyección.

La visibilidad de las atletas universitarias alimentó una nueva cultura deportiva, reforzada por el fenómeno de las “soccer moms”, como analizó el Washington Post en un especial dedicado a la expansión del fútbol femenino en los suburbios estadounidenses.

El modelo universitario estadounidense y su efecto global

El impacto trascendió el ámbito local. Las universidades estadounidenses son hoy destinos codiciados para jóvenes extranjeras de países donde el fútbol femenino apenas empieza. En la última División I de la NCAA participaron jugadoras de treinta y cinco países diferentes, y equipos como Arizona State University contaron con futbolistas de siete nacionalidades, según destacó el sitio especializado New America.

Mientras tanto, en Europa, la historia fue radicalmente opuesta. La Football Association de Inglaterra prohibió en 1921 el ingreso de mujeres a estadios oficiales, una restricción que se prolongó durante medio siglo y frenó el desarrollo de la disciplina. Francia, Italia y Alemania aplicaron bloqueos equivalentes.

Sin respaldo ni inversión pública, el fútbol femenino europeo permaneció en una semiclandestinidad hasta los años ochenta, como recuerda la cronista inglesa Carrie Dunn en el libro The Roar of the Lionesses.

La ley multiplicó la participación femenina en el fútbol y sirvió de modelo global (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

La diferencia se plasmó en los resultados. El éxito de la selección femenina de Estados Unidos —cuatro veces campeona mundial— puso en primer plano el impacto de Title IX. La final del Mundial de 1999, con más de 18 millones de espectadores en ABC, se volvió un hito. Aquella generación marcó récords, según Sports Illustrated, y disparó la inscripción de niñas en ligas escolares.

Europa se reinventa: de la prohibición a la profesionalización

Durante la última década, clubes históricos de Europa como Barcelona y Real Madrid establecieron equipos femeninos y las ligas nacionales comenzaron a firmar contratos con sus jugadoras. Aun así, el impulso inicial vino de fuera y se alimentó del modelo estadounidense, un “contagio aspiracional”, según un análisis de The Guardian, que llevó a que niñas de todo el mundo puedan hoy verse reflejadas en equipos y selecciones de élite internacional.

Hoy, el fútbol femenino vive un auge global sin precedentes y el dominio de Estados Unidos ya no es absoluto. El crecimiento de Alemania, Inglaterra o España marca una nueva etapa más competitiva y diversa. Sin embargo, los cimientos de esa expansión siguen en pie: “Title IX” demostró que la equidad educativa puede dinamitar tradiciones y transformar tanto el deporte como la sociedad.

El legado resuena en cada final, cada grada colmada y en las historias de millones de mujeres que, gracias a una legislación “accidental”, encontraron un verdadero espacio para imaginar y construir su futuro.