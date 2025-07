El escándalo por la reapertura del estadio del Barcelona: demora en las obras, pérdidas millonarias y una extraña decisión

El club no disputará el Gamper en el Camp Nou (FC Barcelona)

El FC Barcelona enfrenta una nueva pausa en su intención de regresar al Camp Nou tras el reciente anuncio de la directiva, quienes confirmaron que la vuelta prevista para el Trofeo Joan Gamper, a jugarse el 10 de agosto, no será posible. Las obras de remodelación no avanzaron al ritmo esperado y el club no obtuvo las licencias necesarias del Ayuntamiento de Barcelona, situación que obliga a aplazar la reapertura. Esta situación genera incertidumbre sobre la fecha definitiva del regreso y pone en entredicho la gestión de las últimas directivas.

El Trofeo Joan Gamper, el tradicional amistoso de verano europeo que funciona como la presentación del equipo ante los fanáticos, se celebrará en el Estadio Johan Cruyff, en Sant Joan Despí. Los aficionados que esperaban el estreno del renovado Camp Nou deberán seguir esperando, pues, a pesar de los reiterados anuncios oficiales, la obtención de la licencia de primera ocupación se mantiene en suspenso.

El revuelo entre la plantilla y la hinchada es notorio. A esta situación se suma la presión deportiva de arrancar la temporada fuera de casa. La directiva señaló que la vuelta podría producirse el 14 de septiembre, en el partido de La Liga ante el Valencia, aunque esa fecha depende de la resolución de los trámites municipales y del avance en la culminación de las obras necesarias.

El presidente de la Cambra de Contratistes d’Obra de Catalunya, Lluís Moreno, fue tajante en diálogo con El Confidencial: “No podemos hacer trampas al solitario para alargar y mantener el plan de viabilidad del Barça, la obra no tendrá las licencias antes del Gamper a menos que se junten los astros. Hasta el 10 de septiembre no es esperable tener la licencia. ¿Qué funcionario va a firmar bajo su responsabilidad que pueden entrar y salir 60.000 personas en dos plantas sin tener la seguridad suficiente?”

Las causas del aplazamiento combinan factores técnicos, legales y de gestión. El Ayuntamiento catalán exige el cumplimiento estricto de las normas de seguridad y accesibilidad, sin excepciones, lo que impide acelerar la inauguración por razones deportivas o institucionales. El propio club reconoció en un comunicado: “La ejecución de los trabajos necesarios para cumplir con los requerimientos de la Ordenanza Reguladora de los Procedimientos de Intervención Municipal en las Obras ha hecho inviable completar los trámites necesarios para la concesión de la licencia de primera ocupación. Ha sido imposible cumplir con todos los requisitos exigidos por las normativas que regulan la obtención de dicha licencia, pese a la voluntad del Club de poner en funcionamiento el Spotify Camp Nou por sectores”.

La incertidumbre se traslada ahora al calendario europeo. Las normativas de la UEFA requieren que todos los partidos de la fase de grupos de la Champions League se celebren en el mismo estadio, el cual debe estar inscripto antes del sorteo programado para el 28 de agosto. El Barça se enfrenta al dilema de inscribir Montjuic, su casa provisional, lo que implica perder importantes ingresos asociados a la explotación del nuevo Camp Nou, o inscribir el histórico recinto catalán y arriesgarse a no poder utilizarlo si persisten los retrasos.

El apartado económico del problema es especialmente delicado. El club necesita reabrir su estadio para obtener ingresos esenciales, tanto por taquilla como por explotación de los nuevos servicios e instalaciones. Con la venta anticipada de 475 palcos VIP, que supuso unos 100 millones de euros, el Barca buscaba aumentar su límite salarial y poder inscribir nuevos fichajes. No obstante, La Liga y los auditores solo reconocen estos ingresos como efectivos cuando los palcos estén operativos, algo imposible con el estadio cerrado. Este escollo está impidiendo la inscripción de Joan García y ha frenado las operaciones por otros jugadores como Nico Williams o el colombiano Luis Díaz.

La constructora turca Limak, adjudicataria de las obras tras una polémica licitación, aseguró que cumpliría los plazos. “Volveremos con el 70% del aforo, seguro. Si no sucede, habrá consecuencias para Limak, como una penalización de un millón de euros por día de retraso. Sin embargo, no ocurrirá: trabajan a muy buen ritmo y siempre cumplen con los plazos de sus obras”, afirmó Joan Laporta en la firma del contrato en 2023.

Desde aquel momento en que se oficializó el inicio de la obra hasta hoy, la deuda por el retraso asciende a 202 millones de euros. Sin embargo, el club ha optado por no reclamar las penalizaciones que el contrato establece. La directiva aduce que han surgido imprevistos fuera del control de la constructora, como retrasos en la llegada de materiales, problemas con subcontratas y obstáculos administrativos no previstos en el plan inicial.

Desde la oposición, la reacción es dura. Víctor Font, ex candidato presidencial, utilizó sus redes sociales para resumir el sentir: “Increíble que siendo el mejor club del mundo hagamos el ridículo con constantes promesas incumplidas”.

La falta de certezas ya tiene consecuencias visibles. El partido contra el Como por el Gamper se moverá al Johan Cruyff, y la licencia para la reapertura parcial del Camp Nou con 60.000 espectadores no tiene fecha segura. Si los retrasos se extienden más allá de septiembre, gana terreno la opción de postergar el regreso hasta enero de 2026, con todas las consecuencias económicas que acarrea.

