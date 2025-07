El álbum de vacaciones de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en un lujoso barco: el anillo que disparó los rumores de casamiento

La pareja de CR7 mostró la intimidad de este periodo de descanso familiar

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se transformaron en una de las parejas más reconocibles en el mundo del deporte y la farándula porque ambos mantienen una relación de larga data, luego de conocerse en 2016, cuando ella trabajaba en un local de ropa. Han pasado nueve años desde aquel momento, y la mujer se transformó en una influencer y empresaria con más de 67 millones de seguidores, a quienes les mostró la intimidad de sus vacaciones familiares antes de que el delantero regrese a la competencia oficial con el Al Nassr de Arabia Saudita.

“Recuperación con mis dos amores”, escribió Rodríguez en su cuenta personal de Instagram dentro de una publicación en la que sumó 16 fotografías sobre la lujosa embarcación elegida para disfrutar de unos días de descanso. Cristiano está a su lado en algunas postales y la segunda persona que los habría acompañado sería Cristiano Júnior, el primer hijo de CR7 y a quien pareciera observarse a bordo de una moto acuática en uno de los videos difundidos, según recogió el diario británico The Sun.

Vale destacar que el joven sigue los pasos del cinco veces ganador del Balón de Oro porque fue citado por primera vez a la selección de Portugal para afrontar un torneo Sub 15 del 13 al 18 de mayo pasado y actualmente milita en las Inferiores del Al Nassr. “Orgulloso de ti, hijo”, le escribió su padre en un caluroso mensaje publicado en su perfil oficial. Él fue concebido por gestación subrogada, al igual que sus otros hermanos, Eva y Mateo. Alana Martina fue la primera hija biológica de la pareja y, en 2021, Ronaldo y la mujer argentina esperaban gemelos, pero durante el parto uno de los bebés falleció y se sumó al clan la pequeña Bella Esmeralda. Esa muerte permanece en sus corazones, ya que Georgina Rodríguez tiene el siguiente mensaje fijado en su descripción de la red social: “Mamá de 6 bendiciones”.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo en un jacuzzi (Crédito: @georginagio/Instagram)

En las imágenes mostradas a sus followers se puede ver a los novios en el interior de un jacuzzi con vista privilegiada al agua y en medio de un entorno con formaciones rocosas. Además, ella se tomó fotografías en primer plano luciendo su esbelta figura en un traje de baño, utilizando vestidos o exhibiendo la rutina de ejercicio del Bicho, ya que posteó la excelente musculatura de él en las piernas, un detalle que muestra la vigencia del delantero de 40 años, quien viene de ser campeón de la UEFA Nations League con su selección.

Por otro lado, Georgina Rodríguez no ocultó las excentricidades que le ofrece su vida de glamour: dejó verse con un collar de diamantes y un anillo en su dedo anular izquierdo que disparó supuestas versiones de un casamiento en los medios europeos días atrás, pero ninguno de los protagonistas confirmó la noticia.

Incluso, Cristiano Ronaldo habló sobre dar ese paso amoroso en la serie de su mujer en Netflix: “Podría ser en un año, podría ser en seis meses o podría ser en un mes. Estoy 1000% seguro de que sucederá”.

La intimidad del barco donde pasan sus vacaciones Rodríguez y CR7 (Crédito: @georginagio/Instagram)

El primer encuentro entre ambos ocurrió en 2016, cuando el futbolista jugaba para el Real Madrid y asistió a un evento comercial en Manchester. Ella reveló los detalles del día que se conocieron: “Fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. El niño me saludó muy educado y se rio”. Recordó que la presencia del futbolista la impactó profundamente y que, a pesar de su timidez, sintió una conexión inmediata.

El vínculo se afirmó rápidamente. Georgina Rodríguez relató que Cristiano solía buscarla después del trabajo en un Bugatti, mientras que ella llegaba en autobús. Esta diferencia de estilos de vida no impidió que la pareja formara una familia y que ella continuara desarrollando su carrera profesional. La empresaria es propietaria de la firma de ropa OM ByG y de la clínica capilar Inspyra Hair Medical Clinic S.L.. Además, fue reconocida en la Starlite Gala de 2021 por su labor social y mantiene una relación activa con la fundación Nuevo Futuro, dedicada a hogares de acogida.

MÁS FOTOS DE LAS VACACIONES:

La pareja se conoció en 2016 (Crédito: @georginagio/Instagram)

"Recuperación con mis dos amores", el mensaje de Georgina Rodríguez (Crédito: @georginagio/Instagram)

El lujoso anillo que disparó las versiones. ¿Habrá casamiento? (Crédito: @georginagio/Instagram)

La intimidad de las vacaciones de Cristiano y Georgina (Crédito: @georginagio/Instagram)

El sensual traje de baño de Georgina Rodríguez (Crédito: @georginagio/Instagram)

Uno de los atardeceres que vivieron durante sus vacaciones (Crédito: @georginagio/Instagram)

El collar de diamantes que lució la mujer durante sus días de descanso (Crédito: @georginagio/Instagram)

La esbelta figura de Georgina Rodríguez (Crédito: @georginagio/Instagram)

Cristiano Ronaldo deberá incorporarse en los próximos días al Al Nassr (Crédito: @georginagio/Instagram)

La musculatura de Cristiano Ronaldo a sus 40 años (Crédito: @georginagio/Instagram)

Su cartera y un libro acompañaron el viaje de Georgina en un auto (Crédito: @georginagio/Instagram)