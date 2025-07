La Catedral de las hazañas argentinas: así es Silverstone, el nuevo desafío de Colapinto en la Fórmula 1

La Catedral Silverstone volverá a recibir a la F1 (REUTERS/Peter Cziborra)

El rugido de los motores y la tensión en el ambiente alcanzan su punto máximo cuando los monoplazas atraviesan la curva Copse a toda velocidad, para luego lanzarse a 300 km/h hacia Becketts, una secuencia de curvas donde los pilotos apenas rozan los frenos y la alta velocidad genera fuerzas G extremas. Este desafío técnico y físico define la esencia del Circuito de Silverstone, la nueva prueba que tendrá Franco Colapinto en la Fórmula 1. Se trata del Gran Premio de Gran Bretaña, el único que estuvo en todas las temporadas desde hace 75 años.

La noticia principal reside en la profunda transformación y el legado de Silverstone, conocido como La Catedral del automovilismo, que ha sido testigo de la evolución de la Máxima desde su primera carrera, el 13 de mayo de 1950, ganada por Giuseppe Farina al volante de un Alfa Romeo, ante 100.000 espectadores y otros veinte monoplazas.

Para el automovilismo argentino, Silverstone guarda recuerdos imborrables con tres victorias con Ferrari: el 14 de julio de 1951, José Froilán González le dio a la Scuderia su primera victoria en la F1, hazaña que repitió tres años después. En 1956, Juan Manuel Fangio triunfó, en el año de su cuarto título mundial. Cabe destacar que en 1978, Carlos Alberto Reutemann venció en Gran Bretaña, pero el circuito de Brands Hatch.

Es uno de los escenarios más rápidos del calendario y genera una gran degradación en las gomas por sus 18 curvas, algunas de alta velocidad y otras de baja. Tiene dos zonas de DRS (Drag Reduction System), que es el sistema que permite el movimiento del alerón trasero y le otorga más velocidad al auto que viene detrás para poder efectuar el sobrepaso.

Silverstone es un trazado que, según la historia, exige a los equipos reducir la carga aerodinámica en las alas y buscar un equilibrio preciso entre la dureza del eje delantero y la flexibilidad del trasero, con el objetivo de maximizar el agarre en curvas rápidas y lentas. En este escenario, la meteorología añade un factor impredecible: el viento suele soplar con fuerza y la lluvia puede aparecer en cualquier momento, alterando las estrategias de carrera y obligando a los equipos a adaptarse sobre la marcha.

Así lucía Silverstone en 1948. Había sido una base aérea en la Segunda Guerra Mundial

La experiencia de Colapinto

En Silverstone, el 5 de julio de 2024, Franco hizo su debut oficial en un fin de semana de Gran Premio. Fue en la práctica libre 1 a bordo de un Williams FW 46 y, de los cuatro novatos que salieron a pista en la tanda, fue el que quedó más cerca del piloto titular. Días más tarde, Infobae habló con el piloto bonaerense, quien contó que “es un circuito complicado porque tiene curvas muy rápidas y el auto de F1 llega al límite del downforce (N. de la R: es la fuerza hacia abajo que presiona el auto contra la pista) y es complicado en tantas vueltas. Pensé que iba a estar más lejos de Albon en curvas rápidas y demás, pero estuve contento con cómo me sentí y cómo llevé al límite en el long run (largo plazo). Tampoco usé todas las tools (herramientas) que tiene el auto y tuve ida de trompa y, si bien cambiamos un poco el alerón delantero, no sentí que maximicé lo que podía hacer yo arriba del auto con el diferencial, el torque, con el freno, y no utilicé todo lo que pude para mejorar el balance del auto y en la FP1 nos costó mucho rotar, y en las curvas lentas y rápidas no teníamos mucho grip adelante”.

Sobre la exigencia del circuito, Franco reveló que “Maggots y Beckttes (curvas rápidas seguidas) son 5 G y el auto es muy ágil. La verdad es que el grip que tenés cuando doblás a más de 300 km/h de un lado para el otro es algo increíble. La sensación es única, cómo el auto está pegado al suelo, y es uno de los mejores circuitos para manejar un F1. El cuello, bien, porque lo estoy trabajando mucho. Me cansé un poco al final, pero todo fue mejor que lo esperado".

Franco Colapinto ya giró en un auto de F1 en Silverstone. Fue el año pasado en la práctica libre 1 con un Williams (REUTERS/Gintare Karpaviciute)

Antecedentes.

El lugar era una base aérea de la Segunda Guerra Mundial; luego se convirtió en un aeródromo. En 1948 se transformó en una pista y fue sede del Gran Premio de Gran Bretaña, antes del nacimiento de la F1, debido al deterioro de Donington Park y Brooklands. En 1949, la pista adoptó un trazado perimetral de ocho curvas rápidas, base del actual recorrido.

Está ubicado en el condado de Northamptonshire, a unos 20 km al sur de Northampton y 25 km al oeste de Milton Keynes; el circuito se extiende entre Northamptonshire y Buckinghamshire. A lo largo de las décadas, Silverstone experimentó múltiples modificaciones. En 1975 se añadió una chicana en Woodcote para reducir la velocidad. En 1987, la curva Woodcote se amplió y se sumó una chicana tras el puente, aunque esta versión duró poco. La remodelación integral de 1991 convirtió la zona de Becketts en una serie de eses, incorporó una chicana en Club y creó un sector mixto antes de Woodcote, lo que redujo la velocidad media del circuito. En 1995, Abbey se convirtió en chicana y, en 2000, Luffield pasó de doble a simple. Durante la década de 2000, el trazado principal tenía 5.141 metros de longitud, con variantes, la Internacional de 3.619 metros y Nacional de 2.638 metros. El circuito actual donde corre la F1 tiene una extensión de 5.891 metros.

La renovación más significativa llegó en 2010, cuando Silverstone se adaptó para recibir el Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad. Se creó la sección Arena, que inicia en la remodelada Abbey y conecta con Brooklands, y se modificaron las curvas Club y Chapel, extendiendo la longitud a 5.901 metros. Las escapatorias se ajustaron a los estándares de seguridad de MotoGP, las tribunas se acercaron a la pista y se demolieron las curvas Bridge y Priory. El nuevo trazado se inauguró el 29 de abril de 2010. Posteriormente, se construyó un edificio de boxes en la recta entre Club y Abbey, y en 2011 se completó el proyecto con el traslado de la línea de meta a ese mismo sector.

El circuito actual tiene 18 curvas y dos zonas de DRS

Estas transformaciones han generado críticas entre los puristas, quienes consideran que parte de la historia del circuito se ha perdido. No obstante, el carácter desafiante de Silverstone permanece. El circuito exige una elevada carga aerodinámica y un motor potente, mientras que los neumáticos sufren un desgaste considerable debido a las curvas rápidas. Los frenos, en cambio, no se ven tan exigidos en la primera parte del trazado. La altura del coche resulta clave para sortear los baches y garantizar la visibilidad del piloto.

La historia competitiva de Silverstone está marcada por grandes nombres. En los años 60, Jim Clark dominó con tres victorias en cinco carreras. Las décadas siguientes vieron triunfos repartidos, con figuras como Ayrton Senna, Alain Prost y el británico Nigel Mansell en los 80 y principios de los 90. El accidente más grave ocurrió en 1999, cuando Michael Schumacher perdió el control en Stowe y chocó violentamente contra los neumáticos de seguridad, lo que le dejó fuera de competición durante cinco meses. En 2004, Schumacher logró su última victoria en Silverstone, la número 80 de su carrera, en el año de su séptimo y último título mundial.

La actividad arrancará este viernes, con la primera práctica libre a las 8.30 de Argentina. A las 12.00 se llevará a cabo la segunda. El sábado a las 7.30 será el tercer ensayo y a las 11.00, la clasificación. El domingo a las 11.00 será la carrera sobre un total de 52 vueltas (306.198 kilómetros).

Será la sexta carrera de Colapinto con el equipo Alpine, cuyo A525 es un coche que no mostró competitividad. El pilarense todavía no pudo sumar puntos con la escudería francesa, que marcha última en el Campeonato Mundial de Constructores.

Silverstone, con su combinación de historia, velocidad y exigencia técnica, sigue siendo el escenario donde la F1 regresa a sus raíces, y allí estará el argentino Franco Colapinto.