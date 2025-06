Escalofriante accidente en la IndyCar: un auto chocó a otro, voló por encima y se deslizó por la pista

Escalofriante accidente en la IndyCar de Josef Newgarden

El piloto estadounidense Josef Newgarden, del equipo Penske, quedó fuera de la última carrera de IndyCar en el WWT Raceway tras protagonizar un violento accidente junto al novato británico Louis Foster. El incidente durante la Bommarito Automotive Group 500 dejó imágenes impactantes que se hicieron virales entre los fanáticos del automovilismo.

La situación se desencadenó en la vuelta 131, cuando Foster circulaba en el puesto 19, cinco autos por delante de Newgarden. El británico luchaba por mantener el control de su monoplaza número 45, que se vio afectado por el aire sucio que dejaba el coche de Santino Ferrucci en la curva 4. Foster se precipitó contra el muro exterior, perdió el control y terminó cruzando la pista hasta impactar de espaldas contra el muro interior de la recta principal.

Mientras la carrera seguía neutralizada y sin intervención inmediata, Newgarden, quien buscaba recuperar terreno tras un buen inicio, intentó evitar el coche detenido de Foster. No logró esquivarlo y su Chevrolet número 2 fue impulsado por el aire, cayendo boca abajo y arrastrándose varios metros sobre la línea de meta entre una lluvia de chispas, hasta quedar completamente detenido.

El auto de Foster se cruzó y Josef Newgarden no pudo evitar el choque

El operativo de seguridad de la IndyCar respondió con rapidez. El equipo AMR volcó el auto para facilitar la salida de Newgarden, quien pudo abandonar el habitáculo por sus propios medios. Foster tampoco sufrió lesiones de gravedad y ambos corredores recibieron atención médica, siendo dados de alta poco después del accidente.

Louis Foster, visiblemente afectado, asumió su responsabilidad tras el impacto: “Creo que he dado demasiadas vueltas, he intentado ir demasiado largo. Me coloqué detrás de Ferrucci y me moví un poco. Tuve meneos durante toda la carrera. Me pasé un poco en la parte oscura, me metí en las canicas y fui un completo pasajero. En ese momento me doblé la puntera. No pude evitar que el coche hiciera un trompo. Obviamente fue un impacto bastante aterrador tanto para mí como para Josef. Me alegro de que esté bien”, expresó en diálogo con los medios en el circuito.

Por su parte, Newgarden optó por no hacer declaraciones tras abandonar la clínica del circuito. El violento accidente dejó fuera de competencia a ambos pilotos, que junto a Will Power (eliminado por otro choque al inicio) sumaron los primeros tres abandonos (DNF) de la jornada. Newgarden terminó clasificado en el puesto 25 y Foster en el 26, en un inicio de temporada complicado para ambos, quienes llegaron a la cita de Gateway ubicados 14° y 24° en el campeonato, sumando tres abandonos en las primeras siete carreras.

Newgarden se deslizó por el medio de la pista entre chispas

Para Foster, el accidente significó el segundo impacto fuerte en apenas dos competencias, luego de su choque en Detroit ante Felix Rosenqvist, en el que se deslizó violentamente tras un fallo de suspensión.

Sorprendió que la dirección de carrera no detuviera la competencia con bandera roja tras el accidente. El pelotón avanzó con precaución mientras se limpiaban los restos y se reparaba la barrera SAFER dañada en el muro interior. Los boxes se abrieron en la vuelta 142, y la competición bajo bandera verde no se reanudó sino hasta la vuelta 150, más de veinte minutos después del choque.

Más allá de este accidente, el gran protagonista de la IndyCar fue Kyle Kirkwood. El piloto de Andretti Global superó al mexicano Pato O’Ward (McLaren) para adjudicarse su tercera victoria de la temporada en el World Wide Technology Raceway. Esta fue la quinta victoria de Kirkwood en su carrera y la tercera de 2025, pero la primera en un óvalo y en cualquier pista fuera de un circuito urbano.