Independiente hizo oficial la contratación de su primer refuerzo, Walter Mazzantti

El video de Independiente para presentar a Walter Mazzantti como nuevo refuerzo

Independiente hizo oficial la incorporación de Walter Mazzantti. Luego de superar la revisión médica, el delantero, de último paso por Huracán, firmó contrato con el club hasta diciembre de 2028 y se convirtió en uno de los refuerzos que tendrá el equipo que dirige tácticamente Julio Vaccari.

El Rojo dio a conocer la noticia con una serie de publicaciones en sus redes sociales, en la que incluyó un video que los hinchas clasificaron como “chicana” a Boca Juniors.

“¿Y si te llama el Rey de Copas?“, fue el cuerpo del posteo que mostraba a Mazzantti en su auto respondiendo una llamada ficticia. ”Te queremos en Independiente ¿Te contamos?“, comenzó la consulta desde el otro lado del teléfono. ”Sí, obvio. Cuenten conmigo, nos vemos el domingo“, respondió el jugador de 28 años desde su vehículo.

“Si me llama el Rey de Copas, ¿cómo no voy a estar?", concluyó Mazzantti mirando a cámara. Vale recordar que el Xeneize había ofertado para quedarse con su pase, pero las negociaciones con el Globo no llegaron a buen puerto. Además, en diálogo con D Sports, el atacante había hablado sobre la posibilidad de desembarcar en el club de La Ribera: "Es lindo que me quiera un club como Boca. También sería lindo jugar en Boca y, si surge, poder hacerlo afuera.”

La presentación de Walter Mazzantti en Independiente

Una vez que su transferencia al elenco de Avellaneda era casi un hecho, el nacido en la localidad bonaerense de Labardé contó: “Fueron reales las ofertas de Boca, pero Huracán se las rechazó y no acercaron ninguna oferta más. Independiente vino con lo que Huracán pedía y yo acepté esas condiciones. Me gusta el interés que tiene Independiente por mí porque no es la primera vez que me viene a buscar y eso se valora mucho”, sumó en una entrevista con ESPN.

El Rojo y el Globo acordaron la venta por una suma estimada en 3.5 millones de dólares. El elenco de Avellaneda adquirió el 100% del pase del atacante al abonarle USD 2 millones a los de Parque Patricios y lo restante a Huachipato de Chile, club que compartía el 50% de los derechos económicos con Huracán, que se verá beneficiado con la llegada de Ignacio Maestro Puch, que arriba en calidad de cedido como parte de la operación.

Con la mira puesta en los octavos de final de la Copa Sudamericana y en tratar de repetir la buena actuación del Torneo Apertura, en el cual Independiente llegó hasta las semifinales, Vaccari sumó un viejo anhelo a sus filas. “Hablé con él en diciembre. Me llamó también ahora cuando estaban negociando los clubes. Con Huracán habíamos hablado y si había una oferta que nos sirva a los dos iba a salir. Fue así”, comentó el delantero.

Mazzantti demostró tener gran versatilidad en la zona de gestación de juego y fue una pieza clave en el conjunto dirigido por Frank Darío Kudelka que quedó en la puerta de consagrarse campeón del Torneo Apertura al perder la final con Platense. “Puedo jugar por los lados o un poco libre. Me siento cómodo en cualquier lado”, explicó sobre sus características.

Antes de su presentación, el futbolista se despidió de Huracán con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram: “Me llevo los mejores recuerdos en cada momento vivido y en estos más de 100 partidos que me tocó vestir esta camiseta. Voy a guardar para siempre, momentos que me marcaron y personas que dejaron huella”.

“Huracán fue, es y va a seguir siendo una parte muy importante de mi vida. Porque no importa dónde esté, el Globo siempre va a estar en mi”, concluyó el actual jugador de Independiente.

"Bienvenido al Rey", la presentación de Mazzantti en Independiente