El mercado de pases de Boca: el inesperado problema con Pellegrino, la cara nueva y el punta en carpeta

Boca ya tiene caras nuevas en su plantel (@BocaJrsOficial)

Boca Juniors ya tiene la mira puesta en el Mundial de Clubes y Juan Román Riquelme se mueve con la premisa de reforzar el plantel comandado por Miguel Ángel Russo. Más allá de que el actual presidente del club se encuentra realizando gestiones para concretar el ansiado retorno de Leandro Paredes, el Xeneize ya cuenta con caras nuevas.

Malcom Braida, proveniente de San Lorenzo, y Marco Pellegrino, de último paso por Huracán, son los dos primeros refuerzos de un mercado de pases que continúa su marcha. El lateral izquierdo llega por un monto cercano a los 1.800.000 dólares brutos y este lunes se realizó los estudios previos a la firma de su contrato. Durante su ingreso al centro médico, Braida fue abordado por periodistas y, aunque se mostró reservado, expresó su satisfacción con un breve “sí, sí” al ser consultado sobre si lo emocionaba el nuevo desafío.

El traspaso de Braida no estuvo exento de complicaciones. El conflicto surgió debido a un desacuerdo entre San Lorenzo e Instituto sobre el porcentaje del pase del jugador. Mientras que el club de Boedo aseguraba poseer el 70%, finalmente se determinó que solo tenía el 50%, mientras que el 20% restante seguía en manos del elenco cordobés. Este inconveniente retrasó la operación, pero finalmente se resolvió, permitiendo que el jugador avanzara con los trámites necesarios.

*Así llegaba Braida a hacerse la revisión médica

En cuanto al marcador central, el Consejo de Fútbol adquirió el 100% de la ficha, en una negociación con el Milan de Italia que se cerró en una cifra cercana a los 3.5 millones de dólares y que incluyó la cesión de un 20% de una eventual venta que supere el monto de la compra.

Aun así, se confirmó que el zaguero tiene una lesión muscular y se perderá el debut en la cita mundialista de clubes, contra el Benfica de Portugal. El defensor había sufrido un desgarro en la previa de la final del Torneo Apertura que enfrentó a Huracán y Platense. Para no perderse el encuentro decisivo, Pellegrino decidió jugar infiltrado, pero no logró completar los 90 minutos.

Al margen del sueño de Paredes y las incorporaciones ya confirmadas de Braida y Pellegrino, desde el club de La Ribera anhelan con sumar a otra figura del Globo de Parque Patricios. Walter Mazzantti, atacante de 28 años, se encuentra en carpeta para ser nuevo refuerzo del elenco que dirige Russo.

Con 24 partidos jugados, en los que convirtió tres goles y brindó dos asistencias, Mazzantti fue una pieza fundamental del equipo que armó Frank Darío Kudelka y que se quedó en las puertas de quedarse con el título del certamen doméstico. Según indica el portal especializado en cotizaciones de futbolistas, Transfermarkt, el valor actual de la ficha del punta ronda en un valor cercano a los 4 millones de dólares.

Aunque hay gestiones, parece difícil que llegue para el Mundial de Clubes. De desembarcar en La Ribera, seguramente será luego de la competencia en Estados Unidos.

Lo que se sabe del posible regreso de Paredes:

Según indicó Diego Monroig, periodista que cubre la actualidad del Xeneize en ESPN, las partes se encuentran en contacto y no estarían lejos en los números. "Día clave en Boca. Estamos en presencia de minutos definitorios. Voy a dar dos palabras: expectativa y optimismo. De Boca ya no depende. Son momentos y son decisiones, como dice Miguelo. A mí me dicen que las pretensiones económicas que en su momento tuvo el jugador, en esta propuesta fueron superadas“, comentó el reportero.

“Es inminente que Boca mande una oferta en papel, detallada, para que Paredes pueda jugar en Boca. Acelera fuerte y hay mucho optimismo para que se dé. Se quedó en Buenos Aires exclusivamente para que el sueño se haga realidad”, agregó horas más tarde. Vale recordar que Paredes agregó una cláusula especial en su contrato exclusiva para Boca, la cual asciende a 3.500.000 de euros a pagar en cuatro cuotas.