Boca Juniors anunció la llegada de su primer refuerzo: las imágenes de la revisión médica

La primera cara nueva llegó a La Bombonera, para sumarse al proyecto de Miguel Ángel Russo en su tercer ciclo al frente de Boca Juniors. Es que Marco Pellegrino arribó al Xeneize tras protagonizar una temporada magnífica en la defensa de Huracán.

El jugador con pasado en el Globo se mostró feliz cuando fue a realizarse los exámenes médicos, antes de firmar su contrato con el club de la ribera. Como su pase pertenece al AC Milan, el acuerdo entre la entidad porteña y el Rossonero se fijó en un pago cercano a los 3.500.000 de euros por el 100 % de los derechos del futbolista.

La institución del norte de Italia, sin embargo, conservará un 20 % de una futura venta que supere el monto actual de la transferencia. Además, Platense, el club formador de Pellegrino, recibirá 350.000 euros por poseer el 10 % de los derechos. De no surgir inconvenientes, Pellegrino firmará su contrato con Boca Juniors luego de que se conozcan los resultados de los exámenes físicos.

No obstante, debido a los tiempos administrativos, el defensor no viajará con el plantel que partirá hacia Estados Unidos para iniciar la concentración de cara al Mundial de Clubes; aunque se espera que el se sume a la delegación en los próximos días.

Por otro lado, otro de los nombres que surgieron para reforzar al plantel de Miguel Ángel Russo se relaciona con Malcom Braida, al punto de que Juan Román Riquelme ya tendría apalabrada la negociación con el representante y está dispuesto a ejecutar la cláusula de rescisión de 1,2 millones de dólares.

De todos modos, en una entrevista brindada para el programa F12 de ESPN, Carlos Sánchez negó rotundamente que San Lorenzo haya recibido una oferta por el lateral izquierdo: “Al club no ha llegado ninguna oferta, por ningún jugador. Todo lo que se ha dicho, lo que se habla, nosotros lo vemos y lo escuchamos, pero realmente al club no ha llegado ninguna oferta”.

El colombiano que está a cargo del fútbol profesional del Ciclón también aseguró que hablaron con Braida, aunque no se tocó el tema de la cláusula. “No, esa charla no la hemos tenido. No se ha hablado con Briada de ese tema (sobre si ejecutará la cláusula). Sí hemos hablado de la situación y el momento del club, aunque fue algo que hicimos con todos los jugadores, con el nuevo cuerpo técnico, pero de ese tema puntual no se ha hablado nada”.

Otro de los jugadores azulgranas que están en el radar del Xeneize es el marcador central Gastón Hernández, aunque la Roca volvió a negar de forma contundente si hubo contactos: “Sí, por supuesto, es todo lo que se dice. Hasta de Cuello. Pero no ha llegado ninguna oferta al club”. En esta misma línea, habló sobre las negociaciones con un club rival como Boca: “Nosotros escuchamos las ofertas de todos los equipos. Después nosotros estudiaremos cada tema puntual, y veremos qué decisión tomamos de cada oferta que llegue”.

El equipo dirigido por Miguel Ángel Russo comenzará su preparación para el Mundial de Clubes con un vuelo charter programado para este domingo a las 23 horas. La delegación viajará a Estados Unidos, donde se concentrará de cara al torneo internacional. Entre las novedades de la lista de convocados, se destacan las ausencias de Cristian Lema y Esteban Rolón, quienes no fueron incluidos en la nómina final del entrenador.