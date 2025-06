El mercado de pases de Boca tras la asunción de Russo: los tres defensores con los que negocia y un guiño a Paredes

Miguel Ángel Russo fue presentado de forma oficial como nuevo director técnico de Boca Juniors. El entrenador de 69 años ya está al frente del plantel y dio una conferencia de prensa en la que estuvo acompañado del presidente de la institución, Juan Román Riquelme. Juntos empiezan a trazar lo que será la delegación que viajará a Estados Unidos para disputar el Mundial de Clubes. El Xeneize viajará el próximo 8 de junio y la expectativa está puesta en los refuerzos que se sumen de cara al certamen internacional.

“Estamos hablando en forma colectiva e individual. Planteando normas. Después, todo lo demás, en forma privada. Siempre están latentes en Boca los jugadores que pueden llegar. Román y la gente del Consejo se están moviendo mucho, pero hasta que no se concrete, hay que tener mucha calma. Hay que aportar la forma de juego que tiene que tener este club”, comentó el propio Russo en la conferencia en la que fue oficializado su tercer ciclo en el elenco de La Ribera.

Con este panorama, los puestos a reforzar en el vestuario Xeneize están centrados en la zaga central, el mediocampo y la delantera. Vale destacar que la dirigencia de Boca trabaja a contrarreloj, ya que la fecha límite para presentar la lista de buena fe en el Mundial de Clubes finaliza el 10/6. No obstante, la zona defensiva es en donde el Consejo de Fútbol busca acelerar para abrochar el primer refuerzo. Esto está relacionado con los problemas de visado que está teniendo Ayrton Costa, aunque se espera que pueda viajar a Miami -incluso, hubo un guiño de la FIFA para resolver el entuerto-.

Riquelme dijo presente en la conferencia de prensa en la que se oficializó la llegada de Russo (RS Fotos)

Un futbolista que interesa es Gastón Hernández, marcador central de San Lorenzo, clave en la campaña de Miguelito en el Ciclón, que llegó a las semifinales del Apertura. Las otras alternativas que se manejan en la zaga central y que recibieron el visto bueno de Russo son Ignacio Vázquez y Marco Pellegrino. El flamante campeón del Torneo Apertura con Platense es del gusto del Consejo de Fútbol y no aseguró su continuidad en el Calamar. A pesar de que dejó entrever que su familia es fanática de Racing y que le gustaría vestir la casaca albiceleste, no les cerró las puertas a otros equipos.

“Yo seguiré trabajando porque vamos a tener varias ofertas. La verdad que no sé qué va a pasar conmigo, pero quería irme por la puerta grande. Si me toca irme en junio, me voy con una estrella en el escudo que es lo más importante”. Por su parte, Sebastián Ordóñez, presidente del Calamar, se mostró en la misma línea: “Tuve contactos por Nacho Vázquez. De varios clubes, sí, de Argentina y del exterior”.

Malcom Braida, el lateral izquierdo de San Lorenzo que suena con fuerza en Boca (Fotobaires)

Respecto al caso de Pellegrino, Boca ya mantuvo contacto con el Milan por su pase, ya que su cesión con Huracán finalizó tras la final perdida en Santiago del Estero. Todo indica que el elenco italiano no pretende un nuevo préstamo y estaría buscando una venta definitiva del central de 22 años.

Otra de las operaciones que más fuerte resuena en Brandsen 805 es la de Malcom Braida. El lateral izquierdo/volante de San Lorenzo todavía tiene contrato vigente y dispone de una cláusula de salida de 1,2 millones de dólares. Según le indicaron a Infobae, el Consejo de Fútbol intentará negociar con el Ciclón para realizar una transacción entre partes.

La otra zona clave a reforzar para el cuerpo técnico y el Consejo de Fútbol es la posición del mediocampista central. Si bien sonaron Aníbal Moreno y Fausto Vera, el Consejo volverá a hablar con Leandro Paredes. “Le van a preguntar cuál es su deseo”, le advirtieron a este medio desde La Ribera. El centrocampista está en el país para afrontar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas con la selección argentina y, al mismo tiempo, Boca volvería a tentarlo con la vuelta a La Bombonera. Vale recordar que el jugador habría puesto una cláusula de salida de Roma por 3,5 millones de dólares, solamente válida para el Xeneize.

¿Habrá más? En ataque, Walter Mazzanti, punta de Huracán, también tiene el consenso de Russo. Tras la finalización del Torneo Apertura, la dirigencia de Boca ya está en condiciones de empezar a negociar con sus pares del Globo. El delantero de 28 años tiene contrato con la institución de Parque Patricios hasta fines de 2026.

Otro que genera ruido es Marino Hinestroza, extremo colombiano de Atlético Nacional. Aunque todavía no trascendieron detalles en la negociación, el Xeneize ve a la joya de 22 años como un potencial activo importante para revolucionar al equipo. El equipo de Medellín compró al futbolista por 1.5 millones de dólares desde el Columbus Crew, quien todavía conserva el 50% de los derechos económicos. El otro jugador cafetero que le gusta al DT es Jhon Cordoba, atacante que finalizó su vínculo con Millonarios y volvió a Malacateco, club de Guatemala dueño de su pase.

Pero estas últimas “apuestas” podrían quedar en pausa hasta después del Mundial de Clubes. Lo urgente: el central, Paredes y Mazzanti.

Boca volvería a la carga por Leandro Paredes (REUTERS/Remo Casilli)