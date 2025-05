Las razones por las que muchos pilotos de Fórmula 1 deciden vivir en Mónaco

Mónaco, un destino seductor para las estrellas de la Fórmula 1 (REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

Casi la mitad de los pilotos actuales de Fórmula 1 han elegido Mónaco como su lugar de residencia, una decisión que va más allá de los evidentes beneficios fiscales que ofrece este pequeño principado. Además de las ventajas económicas, factores como el clima, la privacidad, la seguridad y el estilo de vida exclusivo convierten a Mónaco en un destino ideal para estas figuras del automovilismo.

Nueve de los veinte pilotos de la parrilla actual, entre ellos Charles Leclerc, Max Verstappen, Lewis Hamilton y Lando Norris, residen en este enclave de apenas dos kilómetros cuadrados. También se encuentran allí ex pilotos como Nico Rosberg, David Coulthard y Jenson Button, quienes han establecido su hogar en este lugar que combina lujo y discreción. Además, el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, también vive en el principado. Esto es lo que menciona un informe de Motorsport.

Mónaco, conocido por su reducido tamaño y su densidad de población, alberga a cerca de 40.000 personas, de las cuales un tercio son millonarios. Este nivel de exclusividad se refleja en el precio de las propiedades, que en algunas zonas puede duplicar el costo de las viviendas en áreas exclusivas de Londres, como Mayfair. A pesar de su tamaño, el principado cuenta con varios distritos, entre ellos Montecarlo, La Condamine y Fontvieille, cada uno con su propio carácter y atractivo.

El estilo de vida que ofrece Mónaco es otro de los grandes atractivos para los pilotos. Las viviendas suelen contar con vistas espectaculares al puerto, y la ciudad ofrece una amplia gama de restaurantes de alta cocina, muchos de ellos galardonados con estrellas Michelin. Además, el Mediterráneo cercano permite disfrutar de actividades como el jet ski o la navegación en yates privados, una opción que muchos pilotos aprovechan en su tiempo libre. Charles Leclerc, por ejemplo, pasa gran parte de sus días navegando por la costa en su propio yate.

Charles Leclerc nació en Mónaco en 1997 (REUTERS/Benoit Tessier)

La privacidad y la seguridad son aspectos clave que también influyen en la decisión de los pilotos de establecerse en Mónaco. Las estrictas leyes locales sobre privacidad, que incluyen restricciones a la fotografía profesional sin autorización gubernamental, permiten a los residentes disfrutar de una vida más tranquila y alejada del escrutinio público. Además, el principado es considerado uno de los lugares más seguros del mundo, con una alta proporción de policías por habitante y un sistema de videovigilancia que cubre prácticamente todo el territorio.

El clima es otro factor que contribuye al atractivo de Mónaco. Con un microclima que garantiza más de 300 días de sol al año, las temperaturas son suaves en invierno, rara vez bajando de los 10 grados Celsius, y cálidas pero agradables en verano, rondando los 30 grados Celsius. Este clima permite a los pilotos disfrutar de actividades al aire libre, como el ciclismo y el running, en los paisajes montañosos y costeros que rodean la ciudad. Leclerc, por ejemplo, es conocido por entrenar regularmente en su gimnasio local y por practicar crioterapia en las Thermes Marins de Mónaco.

La ubicación estratégica del principado también es un punto a favor para los pilotos, quienes llevan un estilo de vida marcado por constantes viajes internacionales. Mónaco se encuentra a solo 24 kilómetros del aeropuerto de Niza, que ofrece conexiones rápidas mediante aviones privados. Además, el helipuerto local permite llegar al aeropuerto en apenas siete minutos. Durante el Gran Premio de Mónaco, los pilotos que residen allí tienen la ventaja de poder regresar a sus hogares entre sesiones, algo que Nico Hulkenberg describió como un cambio agradable en la rutina habitual de las carreras.

El GP de Mónaco es uno de los más emblemáticos de la Fórmula 1 (AP Foto/Manu Fernández)

Por último, aunque no menos importante, están las ventajas fiscales que ofrece Mónaco. El principado no aplica impuestos sobre la renta, el patrimonio, las plusvalías ni la propiedad, lo que lo convierte en un paraíso fiscal para quienes pueden permitirse residir allí. Sin embargo, para acceder a estos beneficios, es necesario cumplir con ciertos requisitos, como demostrar una liquidez financiera de al menos medio millón de libras y residir en el país al menos seis meses y un día al año. Estas condiciones no aplican a los ciudadanos franceses, quienes no pueden beneficiarse de las exenciones fiscales debido a un acuerdo bilateral entre Francia y Mónaco.

Cuando Lando Norris se mudó al principado, explicó que su decisión estaba motivada por razones económicas, algo que, según él, es común entre los pilotos de Fórmula 1. “Es algo que muchos pilotos hacen, especialmente considerando cómo pueden cambiar las cosas en este deporte”, comentó en su momento.

En resumen, Mónaco ofrece una combinación única de lujo, privacidad, seguridad y ventajas fiscales que lo convierten en un destino ideal para los pilotos de Fórmula 1, quienes encuentran en este pequeño principado un refugio perfecto para equilibrar sus exigentes carreras con un estilo de vida exclusivo y cómodo.