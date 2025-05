El sueño de Faustino Oro en el Masters de Sharjah: está a un paso de alcanzar su primera norma de gran maestro

El argentino Faustino Oro, de 10 años, durante una de sus partidas de ajedrez (EFE/ Morell)

Otra vez Faustino Oro, el prodigio argentino de 11 años que posee una capacidad asombrosa para jugar al ajedrez, ha vuelto a subir la vara y se encamina para una nueva hazaña: la conquista de la primera norma para el título de gran maestro. Para ello deberá sumar un punto en las próximas dos partidas (empatar ambas o ganar y perder otra) en el fortísimo certamen Masters de Sharjah, que se lleva a cabo en la sede del Club de Ajedrez de esa ciudad, situada a orillas del golfo Pérsico y considerada la capital cultural de esa nación.

La competencia que arrancó el 17 de mayo y finalizará el próximo domingo reunió a 82 ajedrecistas, entre ellos 64 con el titulo de gran maestro (una especie de cinturón negro entre los judocas), de 31 naciones. Fausti -como lo llaman sus familiares y amigos- o Chessi -como lo bautizara la megaestrella de este deporte, el ruso Garry Kasparov, tras la plusmarca alcanzada en 2024 cuando se convirtió en el maestro internacional más joven en el historial de este juego- es el único ajedrecista argentino allí presente y uno de los pocos invitados por la organización que exigía un mínimo de 2500 puntos de Elo para los participantes. El pequeño crack llegó a Sharjak con 2454 puntos y lleva ganados más de 17 unidades con una actuación cercana a los 2633 puntos, superior a la fuerza de muchos ajedrecistas ya consagrados con el título de gran maestro. ¿Cómo esto es posible?

Acaso, porque el paso del tiempo en la vida de Faustino Oro es diferente a la mayoría de los seres mortales. Lo que a muchos les demanda años de aprendizaje a él le bastan sólo unas pocas semanas o meses.

“Con él las cosas pasan volando; transmite su hiperactividad. Nuestra tarea como padres es apoyarlo, que disfrute, que no sea una carga jugar. Si prefiere descansar, mejor. Charlamos mucho con él, y ensaya metas que las supera rápidamente. Por eso le hablo mucho, que no tiene que pensar en los récords, que el objetivo es mejorar el juego”, le contó papá Alejandro a Infobae pocas horas antes de partir a España, en diciembre de 2023, en un viaje programado junto a su esposa Romina y la mochila llena de sueños del pequeño Faustino, que por entonces quería convertirse en maestro internacional -el peldaño anterior al de gran maestro- más joven de este juego. Siete meses después, el niño lograría la hazaña a los 10 años, 8 meses y 16 días, una marca que ninguno de los mejores jugadores de este historial, como Fischer, Karpov, Kasparov y Carlsen pudieron lograr.

El Torneo de ajedrez Sharjah Masters de Emiratos Árabes, donde participó el argentino Faustino Oro (Sharjah Masters)

El Masters de Sharjah se trata de una dura competencia en la que en nueve días se completan las nueve ruedas del torneo en el que en cada jornada cada jugador se enfrenta a un rival con igual o similar puntuación. Faustino partió en el puesto 81° de la preclasificación y actualmente se ubica en el 25°, invicto con 4 puntos -producto de 1 victoria y 6 empates-, a una unidad y media del líder, uno de los Top del mundo, Anish Giri, de Países Bajos, y a una de los escoltas: el armenio Shant Sargsyan y los serbios Velimir Ivic y Aleksandar Indjic, todos con 5.

Hasta el momento la actuación de Faustino roza la excelencia, se enfrentó con 7 grandes maestros y no perdió ningún juego. Derrotó al azerbaijano Mahammad Muradli y empató ante V. Sanal (Turquía), A. Ahmadzada (Azerbaiyán), P. Iniyan (India), S. Azarov (Bielorrusia), S. Vetokhin (Rusia) y Nguyen (Vietnam). Mañana en la penúltima rueda su rival, con piezas negras, será Ivan Zemlyanskii, un gran maestro ruso de sólo 15 años. Una victoria del niño nacido en el barrio porteño de San Cristóbal le bastará para completar la 1ª performance para ser gran maestro. En cambio, una derrota lo obligará a ganar la última partida, o en caso de un empate mañana le dará la obligación de empatar también la siguiente (se jugará el domingo) para lograr el primer objetivo.

Luego, necesitará de otras dos actuaciones similares en otras competencias, para que la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE, según el acrónimo francés) le homologue el título ya que para ello es necesario completar tres normas.

El primer cuatrimestre del año había sido duro para las aspiraciones del pequeño Faustino, un aprendizaje a golpes y derrotas tras su participación en los torneos de Tata Steel (Países Bajos) Djerba (Túnez) y Magistral de Punta del Este (Uruguay), donde finalizó antepenúltimo y último en dos ocasiones, y perdió 24 puntos de su Elo que se redujo a 2423. Había perdido 20 partidas en sus 32 enfrentamientos.

Faustino Oro, el niño prodigio del ajedrez

“Él mejora día a día, y seguramente ganó en experiencia en su paso por Países Bajos y Túnez, aunque pienso que no eran los torneos ideales para ir a buscar la norma, pero sí para su progreso. Todos sabemos que él va a ser un gran maestro y si se lo propone será uno de los mejores ajedrecistas del mundo. Después si lo hace con récord o no, no creo que sea importante, aunque mucha gente está detrás de eso”, le aseguró a Infobae el siete veces campeón argentino Diego Flores, a modo de premonición con lo que sucedería días más tarde.

Es que entre el 16 y 27 de abril último, Faustino Oro tuvo dos descollantes actuaciones en los Open de San Vicente del Raspeig Alicante) y Menorca. En ambas competencias quedó a media unidad de lograr la 1ª norma de gran maestro y su ranking sumó 25 puntos. Afianzado y seguro llegó a Emiratos Árabes Unidos, otra vez dio muestra su resiliencia. Cómo superar las adversidades y el manejo de las emociones tras las derrotas. Otra señal de su progreso es que su fuerza de juego actual lo ubica en el Top Ten del ajedrez argentino, algo que quizás a muchos no los sorprenda pero que tiene un matiz fundamental: Faustino, que descubrió el ajedrez en tiempos de pandemia, comenzó a competir en setiembre de 2020 hace menos de seis años, y ya es uno de los 10 mejores jugadores de este país.

Tal vez Sharjah, la capital cultural del mundo árabe, sea también el punto geográfico en el que el niño argentino Faustino Oro escriba otra de sus páginas de sueños, conquistas y hazañas por el mundo del ajedrez. Y aunque no tenga prisa, la marcha de su reloj biológico y sus avances en el juego seguirán marcando las diferencias. Es un niño, pero tiene con qué.