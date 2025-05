Los penales, el karma de River Plate y Marcelo Gallardo: los alarmantes números tras la eliminación contra Platense

River Plate padece un karma: atraviesa la peor racha de su historia en definiciones por penales. Su caída ante Platense en el Monumental por las semifinales del Torneo Apertura, extendió a siete la cantidad de tandas consecutivas perdidas, evidenciando un patrón de ineficacia desde los doce pasos. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo empató 1-1, pero volvió a sucumbir en la tanda de penales, cayendo por 4 a 2.

El declive comenzó en 2021 con dos caídas frente a Boca Juniors: una en los cuartos de final de la Copa de la Liga y otra en los octavos de final de la Copa Argentina. Doce meses después, Patronato dejó afuera a River en los cuartos de final del certamen federal. En 2023, la seguidilla adversa siguió con una eliminación a manos de Internacional de Porto Alegre en los octavos de la Copa Libertadores y otra frente a Rosario Central en semifinales de la Copa de la Liga, en una serie en la que River no logró concretar ninguno de sus disparos. La secuencia se extendió en 2024 con la derrota frente a Temperley en la Copa Argentina y continuó a comienzos de este año con la caída contra Talleres en la Supercopa Internacional disputada en Asunción, Paraguay.

De estas ocho derrotas consecutivas en definiciones por penales, tres ocurrieron bajo la dirección técnica de Martín Demichelis. El último éxito del Millonario en esta instancia se remonta a los octavos de final de la Copa Libertadores 2019, cuando venció a Cruzeiro. Desde entonces, la efectividad del equipo en estas situaciones ha sido muy baja, lo que se refleja en su historial general: de 51 series disputadas, solo ganó 19, lo que representa un 37,25 % de efectividad. En el ámbito en donde más definiciones disputó fue a nivel local. Allí ganó 10 y perdió 18, mientras que a nivel internacional fue derrotado en 14 y ganó las 9 restantes.

De esta manera, la entidad de Núñez perdió en 32 de las 51 definiciones desde los doce pasos que tuvo a lo largo de su historia. Además de caer en sus últimas ocho, los de la banda roja cruzada en el pecho sucumbieron en 14 de sus últimas 18.

La estadística reciente es aún más alarmante. En las últimas cuatro definiciones, River ejecutó 20 penales y erró 12, mostrando problemas tanto en la ejecución como en la confianza de sus jugadores. Incluso cuando Franco Armani logró detener un remate ante Platense (ante Juan Ignacio Saborido), el equipo no pudo capitalizar esa ventaja. Contra el Calamar pateó cuatro y falló en dos (Kevin Castaño y Sebastián Driussi).

Antes, versus el Gasolero, ejecutó seis y no pudo convertir dos (Ezequiel Barco y Héctor David Martínez). Ante el Canalla desperdició los cuatro penales que lanzó (Enzo Díaz, Agustín Palavecino, Pity Martínez y Manuel Lanzini) y contra la T ejecutó seis y falló en cuatro (Manuel Lanzini, Facundo Colidio, Gonzalo Montiel y Matías Rojas).

Justamente sobre esta alarmante situación hizo foco el director técnico Marcelo Gallardo una vez finalizado el cotejo en el Monumental. “Primero intentaremos trabajar para no llegar a esa instancia y, si pasa, será otra historia diferente. Nos invade esa negatividad que está en el ambiente de que no tenemos esa posibilidad y que a mí en particular no me gustan esas instancias, pero el fútbol te hace llegar a esas instancias. Cuando pase eso será otra historia y el jugador deberá ir con confianza y con convicción a patear. La de Talleres y la de hoy nos dejan un sabor muy amargo. Pero no nos ha favorecido las tandas de penales en estas definiciones”, manifestó.

El registro del Muñeco en estas instancias también es desfavorable. Durante su ciclo en el club, el director técnico disputó 12 definiciones y solo ganó cuatro. Sus victorias fueron ante Ferro y Colón en la Copa Argentina (ambas en 2014), Gimnasia de Mendoza en el mismo certamen (2019) y Cruzeiro en la Libertadores 2019. Sin embargo, desde 2021, el equipo comenzó a perder regularmente en estas instancias, y esa tendencia se ha mantenido, lo que le permite ostentar una negativa marca: cayó en sus últimas ocho tandas de penales en el Millonario.

Al discriminar las tandas de penales por entrenador, Marcelo Gallardo superó a César Luis Menotti como el DT que más series perdió en la historia de la institución, con 8; superando las 7 del Flaco. Luego aparecen Daniel Passarella (6), Ramón Díaz (4) y Martín Demichelis (3). Por último, la lista se completa con los que perdieron una vez: Matías Almeyda, Leonardo Astrada, Rubén Gallego y Reinaldo Merlo.

En lo que respecta a los arqueros con más presencias dentro de esas 32 derrotas por penales, Franco Armani agigantó su cuenta personal y se acercó a la cima. El oriundo de Casilda perdió en ocho oportunidades, lo que lo posicionó a dos de Ángel David Comizzo (10). La nómina la completan Germán Burgos (3), Roberto Bonano (2), y con una derrota se encuentran Ezequiel Centurión, Javier Sodero, José Miguel, Juan Pablo Carrizo, Leandro Chichizola, Leonardo Díaz, Oscar Passet, Germán Lux y Julio Chiarini.

La ineficacia en los penales representa un inconveniente que River deberá afrontar con rapidez si busca poner fin a esta serie negativa. La carga emocional y la ausencia de ejecutores seguros aparecen como posibles causas que explican este patrón desfavorable. Con ocho definiciones consecutivas perdidas por esta vía, el conjunto de Núñez tiene por delante un reto significativo: revertir la tendencia y restablecer la confianza en instancias clave.

La racha negativa de River en las últimas definiciones por penales:

River Plate perdió sus últimas ocho definiciones por penales (Fotobaires)

Torneo Apertura 2025 - Derrota 4-2 vs Platense (semifinal Supercopa Internacional 2024 – Derrota 3-2 vs. Talleres (Final) Copa Argentina 2024 – Derrota 5-4 vs. Temperley (16vos de final) Copa de la Liga 2023 – Derrota 2-0 vs. Rosario Central (Semifinal) Copa Libertadores 2023 – Derrota 9-8 vs. Internacional (Octavos de final) Copa Argentina 2022 – Derrota 4-3 vs. Patronato (Cuartos de final) Copa Argentina 2021 – Derrota 4-1 vs. Boca Juniors (Octavos de final) Copa de la Liga 2021 – Derrota 4-2 vs. Boca Juniors (Cuartos de final)