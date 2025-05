El nombre de una figura del fútbol apareció en una factura de un club de bailes eróticos y estalló la polémica en Europa

Apareció el nombre del futbolista del Newcastle en una cuenta de un club nocturno (Reuters)

En una jugada tan inesperada como costosa, Kieran Trippier, destacado lateral del Newcastle United y ex jugador del Atlético de Madrid, ha visto su nombre involucrado en un episodio que mezcla elementos de humor negro y excesos nocturnos. Lo que comenzó como una presunta broma por parte de un grupo de amigos ha avivado el interés mediático y generado un revuelo en el ámbito futbolístico y más allá.

Todo comenzó cuando un grupo de jugadores del Gateshead FC, equipo que compite en la Quinta División del fútbol inglés, decidió dejar una abultada cuenta de 11 mil euros (casi 10,000 libras esterlinas) a nombre de “Tripps”, el apodo de Kieran Trippier. Este insólito incidente tuvo lugar en el club de striptease For Your Eyes Only, uno de los lugares más conocidos de la ciudad de Gateshead, ubicada al noreste de Inglaterra.

El recibo, emitido a las 4:36 de la mañana, incluía 76 fichas de 100 libras para bailes privados, junto con una larga lista de copas de alcohol. Este detalle no pasó desapercibido, y tanto medios locales como internacionales recogieron la peculiar noticia.

Lo curioso del caso es que Trippier no estuvo presente en el establecimiento durante la velada. Una fuente anónima del local explicó al medio británico The Sun: “Kieran ya había visitado FYEO antes, pero esta factura fue presentada por algunos de los muchachos que conoce en Gateshead. Él no estaba allí. Esta parece ser su idea de una broma sobre Kieran. Quién sabe quién pagó la cuenta”. Esta aclaración dejó en evidencia que, si bien el jugador ha visitado el club en ocasiones pasadas, estuvo completamente ajeno a los hechos de esa noche.

El jugador se separó recientemente de su pareja (Reutesr)

Este incidente llega en un periodo complicado para Trippier, tanto en su vida personal como profesional. A sus 34 años, el futbolista se encuentra en proceso de adaptación tras separarse de su esposa Charlotte, madre de sus tres hijos, a finales de 2024. Además, ha lidiado con una temporada marcada por altibajos y lesiones, que lo han mantenido fuera de varias convocatorias importantes del Newcastle United.

En el ámbito deportivo, ha disputado 24 encuentros de la Premier League, con solo 14 apariciones como titular y sin lograr marcar goles. Recientemente, una lesión en la pantorrilla lo dejó fuera del importante enfrentamiento contra el Arsenal, en el cual el Newcastle fue derrotado por 1-0 gracias a un gol de Declan Rice. Ahora, el equipo se prepara para enfrentar al Everton, un partido crucial para asegurar un puesto en la Champions.

Al margen de sus actuaciones en el campo, Trippier se ha convertido en una figura frecuente en eventos sociales, después de ser visto junto a compañeros como Dan Burn, Harvey Barnes y Matt Targett en un torneo de dardos tras la final de la Carabao Cup que quedó en manos del Newcastle al imponerse por 2-1 ante el Liverpool y conseguir el primer trofeo en 70 años para las urracas.

La cuenta que adujeron a Trippier en un club nocturno