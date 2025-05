La postura que tomó Boca respecto a la continuidad de Herrón para el Mundial de Clubes

Riquelme y el Consejo de Fútbol lo tienen decidido: Herrón no seguirá en la Primera de Boca cuando termine el Apertura (Fotobaires)

Hasta ahora venían siendo rumores e incluso no estaba del todo decidido internamente. Pero, tras una reunión en el Boca Predio entre Juan Román Riquelme y el Consejo de Fútbol, quedó determinado que el mandato de Mariano Herrón no se prolongará más allá del Torneo Apertura. Así como la semana pasada, después de su presentación ante Tigre y previo al duelo de octavos de final contra Lanús, se dio por confirmado al interino hasta el final del campeonato suceda lo que suceda, ahora se aseveró que el Xeneize tendrá un nuevo entrenador de cara al Mundial de Clubes.

Según le confirmaron a Infobae, Herrón dirigirá este lunes ante Independiente y, si el equipo avanza a semifinales o incluso hasta la final del torneo que se llevará a cabo el domingo 1° de junio en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, también lo hará. Llegado el caso, el ex ayudante de campo de Miguel Ángel Russo y técnico de la Reserva, puede llegar a despedirse campeón y tomar las riendas nuevamente del segundo equipo, que hoy es dirigido por Roberto Tito Pompei.

El contexto ideal, según entiende el presidente del club y el Consejo, es que Boca levante su nivel en el próximo compromiso, acceda a las semis sin la necesidad de recurrir a la tanda de penales y luego haga lo propio ante Central (en Rosario) o Huracán (en la Bombonera). Y que, más tarde, vaya por el título ante Argentinos Juniors, San Lorenzo, Platense o… River (los cuatro rivales que están del otro lado de la llave). Si eso ocurre, el plan igualmente será presentar al nuevo entrenador el lunes 2 de junio, cuando resten dos semanas para el debut en el Mundial de Clubes ante el Benfica, en Miami.

Herrón concluirá su participación en el Torneo Apertura y luego volverá a dirigir la Reserva (Fotobaires)

Respecto a las alternativas que surgen en el mercado de entrenadores, por ahora se mantienen como candidatos dos que están sin equipo: Gabriel Milito y Gustavo Quinteros. Desde Brandsen 805 le aseguraron a este medio que todavía no avanzaron por ningún DT y que aguardarán a formalizar las conversaciones una vez que concluya la participación de Boca en el Apertura. De lado quedaron otras opciones como Kily González, Tata Martino y Eduardo Domínguez, quien incluso habló de los rumores que lo vincularon a Boca en las últimas semanas.

Milito sonó en Chivas de Guadalajara y no dirige desde su última incursión en el fútbol brasileño al mando de Atlético Mineiro, al que llevó a la final de la Libertadores 2024 (cayó con Botafogo en el Monumental). Conoce a Riquelme de la selección argentina, también a Marcos Rojo de la Albiceleste y por haberlo dirigido en Estudiantes de La Plata y fue quien le halló el lugar en defensa a Rodrigo Battaglia en el Mineiro. Quienes conocen al ex Rojo (dato no menor por la rivalidad con el elenco de Avellaneda), no están convencidos de que el Mariscal pueda aceptar una propuesta del Consejo. Si hubo un sondeo, se mantiene en absoluta reserva.

Distinto es el caso de Gustavo Quinteros, quien desde 2024 cuando condujo a Vélez hacia el campeonato local, fue vinculado a Boca. El nacionalizado boliviano, que obtuvo más de diez títulos como entrenador, se marchó a Gremio de Porto Alegre a principios de este año y su ciclo no prosperó. Hoy está de vacaciones en Europa junto a su familia y aprovechando el viaje para conocer metodologías de trabajo y potenciar sus conocimientos. Mientras, tiene a mano el teléfono celular por si surge alguna posibilidad de trabajo. Fue sondeado por Talleres de Córdoba, pero no fue más que un sondeo informal. Del plantel xeneize llegó a conocer a Agustín Marchesín y fue campeón con Carlos Palacios en Colo Colo en 2023.

Hay que decir que ninguno de los candidatos que son estudiados por Román y el Consejo de Fútbol gozan de unanimidad. Así como entre los hinchas no parece haber un pretendiente favorito, puertas adentro tampoco están convencidos al 100% del hombre que pueda lidiar con esta compleja empresa.

Gabriel Milito y Gustavo Quinteros, los principales candidatos en Boca

El clima en la Bombonera en el cotejo ante Lanús fue tenso. Fueron muchos los hinchas que cantaron contra los jugadores y la comisión directiva, fundamentalmente por la eliminación en la Fase 2 de la Copa Libertadores ante Alianza Lima, una herida que aún está abierta y tardará en sanar. Las discretas actuaciones del equipo de Fernando Gago y el pésimo rendimiento, postura y resultado en el Superclásico contra River, hicieron que todo volara por los aires. Despido del DT y expresión popular en la primera presentación en casa.

Un triunfo convincente, pero por sobre todas las cosas la clasificación a semifinales en el clásico contra Independiente, servirá como bálsamo para un Boca que necesita levantar cabeza con una alegría en el torneo doméstico antes de viajar a Estados Unidos con nuevo DT. Por ahora, Mariano Herrón tendrá la responsabilidad de mantener a flote un barco al que le quedan tres olas grandes por sortear antes de coronarse.