Se destacó en el fútbol europeo, jugó un Mundial y admitió que le pidió un préstamo a un criminal para salda deudas

El volante, con la casaca del Inter de milán (REUTERS/Alberto Lingria)

El futbolista Radja Nainggolan, conocido por su trayectoria en clubes de renombre como el Inter de Milán, enfrenta un complejo panorama judicial tras su vinculación con una red de tráfico de drogas en Bélgica. En enero, el mediocampista de 36 años había negado cualquier relación directa con actividades delictivas, aunque ahora admitió haber solicitado 100.000 euros para resolver deudas derivadas de apuestas y otros problemas financieros.

El periódico Heet Laatste Nieuws informó que esta confesión se suma a las dificultades económicas que el jugador atravesaba en medio de su proceso de divorcio, lo que resultó en el congelamiento de sus cuentas bancarias. El volante explicó que originalmente buscó apoyo de amigos con problemas financieros, pero luego reconoció: “No eran ellos quienes necesitaban dinero, era yo”. Según la publicación, entre las personas que le prestaron dinero se encontraba Nasr-Eddine Sekkaki, conocido por sus antecedentes penales.

El fiscal Julien Moinil confirmó que la investigación sigue en curso y se centra en redes organizadas que importaban cocaína desde América del Sur utilizando el puerto de Amberes como punto de entrada. En el marco de las pesquisas, hacia finales de enero, la policía federal de Bruselas llevó a cabo aproximadamente 30 allanamientos en Amberes y Bruselas, con el objetivo de desmantelar las actividades de este grupo criminal.

Nainggolan, a pesar de su complicada situación legal, intentó mantener su carrera en el fútbol profesional. El 22 de enero, tan solo dos días después de firmar con el Lokeren-Temse, equipo de la tercera división belga, debutó con un gol olímpico en el empate 1-1 frente al Lierse Kempenzonen. Aunque logró destacarse (acumula 13 presencias y tres goles desde su desembarco en la institución), su vinculación con el caso judicial parece haber eclipsado su desempeño deportivo.

Los señalamientos de conexiones entre Nainggolan y figuras con antecedentes delictivos, como el mencionado Sekkaki, han generado controversia. De acuerdo con Heet Laatste Nieuws, el jugador habría recurrido a personas de su círculo para obtener los recursos económicos necesarios y, según se reporta, habría devuelto todo el dinero recibido en calidad de préstamo.

Hoy continúa en actividad en su país

El caso también pone el foco en el uso del puerto de Amberes como un punto vulnerable en el control del tráfico de narcóticos en Europa. Según Le Derniere Heure, el fiscal Moinil destacó que estas operaciones involucran la distribución de sustancias ilegales a lo largo del territorio belga, aumentando la presión sobre las autoridades para reforzar la lucha contra estos delitos.

“Era como si hubiesen detenido a Pablo Escobar”, supo contar Nainggolan sobre el trato que recibió durante las horas que pasó bajo custodia. Narró que estuvo sometido a interrogatorios durante cuatro horas y pasó una noche en el calabozo antes de ser presentado ante el juez. Añadió que los agentes no le hicieron preguntas directas sobre drogas: “Solo querían saber qué tipo de relación tenía con esta persona”, refiriéndose a quien ahora aceptó que fue su prestamista.

“La cárcel es una experiencia muy rara que no me gustaría volver a vivir. Me presentaron como un narcotraficante”, señaló en enero con evidente malestar. Ahora resta saber si su flamante declaración le puede generar nuevos problemas judiciales al ex mundialista en Rusia 2018.