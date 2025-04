La llamativa portada de un diario español tras la actuación de Mastantuono en el Superclásico: por qué lo vinculan al Real Madrid

El mundo posó los ojos en Franco Mastantuono. El juvenil de River cautivó al mundo del fútbol con su golazo de tiro libre en la victoria en el Superclásico ante Boca Juniors y los medios internacionales se hicieron eco de ello. El reconocido diario As, de España, le dedicó la portada de su edición impresa.

“Solari más Mastantuono”, tituló el periódico europeo. Esa frase hace alusión a que Santiago Solari, -el actual Director Deportivo del Real Madrid-, quien asumiría el cargo de entrenador tras la inminente salida de Carlo Ancelotti, sugirió la llegada del volante argentino. “Santiago Solari sugirió la llegada del volante tras la marcha de Carlo Ancelotti”.

Sin embargo, el titular forma parte de una expresión de deseo de la prensa española, ya que Solari aún no ha sido confirmado como el sucesor de Carletto y en River aseguran que Mastantuono “se va a quedar todo el año”.

La tapa de As

Así lo confirmó Stefano Di Carlo, secretario general del club de Núñez. “Oficialmente no llegó ninguna oferta, aunque sí consultas de todo tipo y color, reiteradas y recurrentes. Es un proceso que se administra de manera conjunta con su representante y su entorno, hay mucha razonabilidad en todas las partes para ir madurando el tema muy lentamente y encontrar el mejor camino posible cuando requiera que así sea", explicó, en diálogo con ESPN.

Cabe recordar que la cláusula de salida del enlace asciende a 45.000.000 de euros (51.300.000 de dólares) y su contrato vence en diciembre de 2026. En ese sentido, la intención del Millonario es la de renovarle el vínculo y aumentar el monto de rescisión.

*La palabra de Di Carlo sobre el futuro de Mastantuono

Las declaraciones del dirigente están en sintonía con las expresadas por Marcelo Gallardo en la conferencia de prensa posterior a la victoria frente al Xeneize.

“Hay que acompañarlo porque está dando los primeros pasos. No hay que pensar en que ya lo queremos vender por el poderío económico y por el entusiasmo que genera para su corta edad. Hay que cobijarlo. Tiene los pies sobre la tierra, no está mal acompañarlo, decirle que tiene que seguir creciendo. No digo con normalidad, porque no es el crecimiento de cualquier chico de 17 años, pero que siga creciendo como futbolista o persona. Pero no lo queramos... Eso no va a suceder en el corto plazo“, indicó el Muñeco.

Además, elogió el gol del juvenil y vaticinó sobre la evolución de su juego: “Es un golazo, como el de Juanfer Quintero a Racing, es descomunal, una perla hermosa. La jugada que no le dio a Colidio es producto de su juventud, está en un proceso de aprendizaje. Va a cometer errores, es normal y natural, y va a aprender de eso”.

“Mastantuono venía del juvenil sin haber sido titular, no había jugado muchos partidos, había alternado. En Franco tenemos muchas esperanzas, no de que el peso del funcionamiento recaiga sobre él, sino que tiene las condiciones naturales para que con su talento resuelva situaciones y le venga bien al equipo. Franco es un jugador más que se acopla y desde su espíritu libre genera lo que genera. Lo viene demostrando partido a partido, eso de cargarle responsabilidad... No va a ser así. Pero sale a jugar y juega como lo hace, eso tiene mucho valor. No solamente desde su estado de juventud, sino que también adopta cualidades físicas que marcan que está muy bien preparado”, concluyó el estratega.