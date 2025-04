Manu Ginóbili será el entrenador de un equipo de básquet de streamers: “Espero que estén listos”

El ex jugador de San Antonio Spurs y leyenda de la selección argentina dirigirá a un equipo de celebridades de habla hispana que jugarán un partido de básquet contra sus pares estadounidenses

Desde su retiro del básquet profesional en agosto de 2018, Manu Ginóbili se ha mantenido lejos del deporte que lo hizo ser una estrella de la NBA y la selección argentina. Como recuerdo más fresco está su regreso a las canchas en el homenaje a la Generación Dorada en Parque Roca en noviembre de 2024. Pero el bahiense va por más y reaparecerá en un rol desconocido: será el entrenador de un equipo de creadores de contenido.

La noticia se dio a conocer a través de las redes sociales y fue anunciada por el streamer uruguayo Fede Vigevani, quien tiene un canal en YouTube con casi 67 millones de suscriptores. "Chicos, este viernes es el gran partido y sin duda armamos un equipo increíble. Estoy muy seguro que podemos ganarle a Estados Unidos. ¿Pero saben qué? Nos hace falta algo muy importante: un entrenador", comenzó el video promocional del influencer que publicó en su cuenta de Instagram.

Luego, cada uno de los jugadores convocados (todos ellos conocidos streamers) fueron preguntando de quién se trataba la misteriosa contratación. “¿Se imaginan que sea alguien que haya jugado en la NBA?“, consultó el español Ibai Llanos, otra de las celebridades que estarán en la cancha. “Necesitamos a alguien que se haya enfrentado a los Estados Unidos”, indicó el artista urbano Eladio Carrión.

A continuación, Vigevani develó el misterio: ¿Y qué pasa si les digo que conseguí a la persona perfecta y cumple con todo lo que dijeron? Tengo el placer de informarles que nuestro entrenador será Manu Ginóbili“. El ex basquetbolista, cuatro veces campeón de la NBA con San Antonio Spurs, tomó la palabra: ”Espero que estén listos, que se estén entrenando porque este partido lo tenemos que ganar. No me gusta perder contra Estados Unidos. Así que, Mr. Beast, allá vamos".

Manu Ginóbili volverá al básquet, pero esta vez como entrenador de un combinado de streamers (Captura video)

Esta última frase generó nostalgia entre los fanáticos del básquet, ya que el escolta bahiense tuvo numerosos duelos ante los Estados Unidos, incluyendo las dos victorias ante el Dream Team (Mundial de Indianápolis 2002 y Juegos Olímpicos de Atenas 2004)

El partido de las celebridades de internet se jugará el viernes 25 de abril a partir de las 18 horas y será transmitido por el canal de YouTube de Fede Vigevani. El equipo del influencer uruguayo que reside en México estará integrado por Eladio Carrión, Ibai Llanos, Fernanfloo, Germán Garmendia, ThatKidElvis, Ricky Limón e Ian Lucas. El conjunto que tendrá a los streamers estadounidenses más populares será liderado por Mr. Beast, aunque su alineación aún fue revelada. El evento, llamado “YouTube Basketball Stars”, tendrá fines solidarios y todo lo recaudado será donado a entidades elegidas por los protagonistas.

En cuanto a la gran estrella que tendrá la jornada, el anuncio fue sorpresivo y causó impacto en el mundo del básquetbol, dado que en el último tiempo, Ginóbili no suele mostrarse tan cercano al deporte que lo catapultó a la fama. Manu se dedica a descansar y disfrutar de su familia, más allá de que continúa en forma y practica ciclismo. El ex jugador también asiste a eventos deportivos como torneos de tenis e incluso visitó a Franco Colapinto el año pasado en el circuito de Austin, Texas, junto a Fabricio Oberto en el Sprint del GP de Estados Unidos en la Fórmula 1.

Ginóbili, una de las leyendas del básquetbol como campeón olímpico e integrante del Salón de la Fama de la NBA, opinó en aquella ocasión acerca del rendimiento de Colapinto, quien a sus 21 años debutó en la F1 y ahora busca continuar con su carrera en Alpine: “A veces no es fácil. Franco no llegó hasta acá siendo solamente relajado. Debe ser muy competitivo, poniéndose objetivos. Eso nos pasa a todos, cuando queremos dar lo mejor y estar al cien por ciento cada minuto, uno se vuelve más exigente con uno mismo. Está bueno relajar un poco cuando termina la carrera y bajar un cambio para poder estar mejor”.