Condenaron al Cone De Respinis, líder de la barra de Huracán, tras el tiroteo en la puerta de su casa

De Respinis buscará respaldarse en su hermano para mantener el poder

Y un día se terminó el invicto. Ese día que Claudio de Respinis, el eterno líder de la barra de Huracán, pensó que nunca iba a llegar. Porque esta tarde, en un juicio abreviado con la anuencia del magistrado Alejandro Villanueva del Juzgado Penal porteño número 25, acordó una pena de tres años de prisión en suspenso por tenencia ilegal de arma de uso civil y abuso de la misma. Y, si bien en la resolución no está expresamente puesta la prohibición de concurrencia a los estadios por ese lapso de tiempo, el derecho de admisión que le aplicó el Ministerio de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires por 48 meses refrendado por el programa Tribuna Segura de la Nación se fortalece inmediatamente y, aunque quiera dar pelea en Tribunales para salir de la lista prohibida, con esta sentencia prácticamente le será imposible.

Así, por primera vez en más de dos décadas y media, el Cone, amo y señor del palacio Tomás A. Ducó, se queda fuera de su sitio de poder, el centro del paravalancha. Y se verá si en la interna desatada en la barra del Globo esto tiene alguna incidencia o podrá seguir manejando todo desde fuera con su hermano, el Narigón Pablo, como referente suyo dentro de la popular. Porque si bien no puede ingresar a la cancha, el Cone quedó en libertad, ya que la pena está en el límite de lo que se puede excarcelar.

Al principio, la fiscal del caso, Celsa Ramírez, iba también por el delito de tentativa de homicidio, pero ante la dificultad del proceso, se optó por esta resolución que de cualquier manera sienta un precedente. “A veces lo posible es mejor que lo ideal. Además, si bien se logró la condena de uno de los imputados, la investigación sigue, porque restan analizar pruebas para poder identificar a los demás involucrados en los últimos hechos conflictivos relacionados con la barra de Huracán”, le dijo la fiscal a Infobae.

El caso que terminó en su primera condena está íntimamente ligado a la interna de la barra, que ya lleva un largo año y en todos los enfrentamientos que se dieron ganó el grupo de De Respinis, identificado con la José C. Paz, el nombre de la plaza de Parque Patricios donde suelen parar. Este año la guerra recrudeció y quedó a la vista de todos en el clásico contra San Lorenzo del mes pasado, cuando hubo una trifulca en la tribuna con el grupo de Plaza España y Villa Zabaleta y el Cone sufrió varios golpes. Ahí su gente citó a la batalla final en la avenida Amancio Alcorta, pero llegó antes la Policía e identificó a todos sus rivales y les aplicó el derecho de admisión.

Ante esta situación, los líderes del grupo disidente encabezados por Cristian Gualco y Eric Suárez (ambos con derecho de admisión) fueron a buscar al Cone a su casa de Nueva Pompeya y, tras una pequeña discusión, se abrió la batalla. Primero hubo una bomba molotov contra la fachada de la morada y después disparos cruzados. El intercambio fue de tal magnitud que los vecinos alertaron al 911 y de inmediato llegaron varios patrulleros para poner fin a la situación. En ese momento, los barras descartaron las armas e insólitamente la Policía no las halló, así como tampoco las vainas. Sólo quedaron los dos agujeros en el Volkswagen Bora de Gualco y otros tantos en el frente de la casa de De Respinis. Este último no quiso hacer la denuncia, pero su rival de la popular sí: se presentó como víctima y eso permitió motorizar la intervención judicial. Al otro día, la fiscal Ramírez tomó la causa y mandó a allanar ese solar y descubrió un arma ilegal en la casa del Cone y se lo llevó detenido. Era el 10 de marzo y el líder de la barra creía que como siempre, saldría en 48 horas.

Pero la situación no fue así. Tres días más tarde el juez Villanueva convalidaba el pedido de la fiscalía y le dictaba la prisión preventiva mientras que la causa comenzaba también a entender que Gualco y el resto de los disidentes que participaron de aquel enfrentamiento (cinco en total) no eran simples víctimas, sino también parte de una historia marcada a sangre y fuego. Así siguieron las pesquisas, se obtuvieron nuevos videos de lo ocurrido y al Cone le rechazaron el pedido de excarcelación. Tenía dos alternativas: apelar ante la Cámara aún sabiendo que como mínimo una condena iba a sufrir por la tenencia ilegal de arma de uso civil y esperar esa resolución en prisión -que si le salía negativa lo iba a dejar tras las rejas hasta el juicio oral, es decir no menos de un año y medio promedio-, o negociar con la Justicia su participación en el hecho.

El tiroteo entre barras de Huracán

Después de meditarlo mucho fue finalmente esto último lo que hizo y llegó a un acuerdo abreviado refrendado por el magistrado, por el cual terminó condenado a tres años de prisión en suspenso. Ante cualquier nuevo delito o infracción que realice en ese término, se suspenderá el beneficio y lo llevará nuevamente a prisión.

El tema es saber cómo se moverá de aquí en más. En su ausencia, un barra de vieja data apodado Animal, junto a los hermanos Villalba de Plaza España, intentaron quedarse con los favores de la dirigencia para ser los nuevos líderes y se llevaron una negativa rotunda. El Cone sabe que aún tiene esa banca y se verá cómo la usa. Lo cierto es que Huracán juega nuevamente este miércoles de local por la Copa Sudamericana ante Racing de Montevideo y habrá un operativo de seguridad especial con la mira en que nadie se acerque a llevar al estadio un problema que aún no tiene una solución adecuada, justo cuando el Globo atraviesa una etapa venturosa en lo futbolístico e institucional.