La sentencia de Kempes que abrió la discusión: qué cree que le falta a La Scaloneta para ser la mejor Selección de la historia

Reflexión de Kempes sobre La Scaloneta

El legendario Mario Alberto Kempes habilitó el inicio de una discusión eterna entre los fanáticos de la selección argentina. El goleador del recordado equipo que lideró César Luis Menotti y obtuvo la primera estrella mundial en el certamen que se disputó en el país en 1978 reflexionó sobre una sentencia que había dado Rodrigo De Paul, en relación al mejor seleccionado de la historia nacional.

Para el ex Racing, La Scaloneta es la mejor versión de la Albiceleste, gracias al título logrado en Qatar 2022 y el bicampeonato de América obtenido en Brasil y Estados Unidos. Una hazaña que no consiguió ningún ciclo en el pasado.

Es que a los proyectos del Flaco y Carlos Salvador Bilardo (campeón del mundo en México 1986) le faltaron las conquistas continentales. Y al bicampeonato regional que logró Alfio Basile entre 1991 y 1993, le faltó la estrella de la máxima competición del planeta, cuando el Coco viajó al país del norte como candidato a la gloria en 1994, pero la maldita efedrina privó a los argentinos del sueño que encabezaba Diego Armando Maradona.

Consultado por el programa de stream Azz, sobre el presente elenco comandado por Lionel Scaloni, Kempes fue claro: “La Copa América es muy importante, pero es un paso previo para el Mundial. Esta gente ganó un Mundial solamente, como ocurrió en 1978 y 1986. Si llegaran a ganar la Copa del Mundo de Estados Unidos, diría que es la mejor selección de la historia, pero hay que ganar dos mundiales. Recién ahí me sacaría el sombrero”.

Recientemente, el ex delantero del Valencia y River Plate había dicho que a la selección actual “la ponemos en lo más alto por resultados, porque ganó dos Copas Américas, un Mundial, está clasificado para el próximo y juega de maravillas”.

El cordobés había dado sus argumentos en una entrevista con TyC Sports con una postura clara: “No podés ir comparando selecciones porque a lo mejor hay algunas que no tienen el carisma que tiene esta y que también ha salido campeón. Pero esta tiene carisma, buen fútbol, goles, actitud, tiene lo que uno busca. Por eso está arriba en la tabla FIFA”.

A la hora de medir el equipo de Scaloni con otros combinados nacionales, el goleador del Mundial ‘78 con seis tantos y pilar en el equipo dirigido por César Luis Menotti, sostuvo: “No creo que se puedan comparar las selecciones con la de España, Alemania o Brasil, porque la selección argentina siempre ha sido protagonista. Lo que hicieron contra Uruguay fue muy bueno, pero lo hecho contra Brasil fue un espectáculo único”.

El actual equipo argentino se clasificó a la próxima Copa del Mundo de 2026 cuatro fechas antes del final. De cara a lo que vendrá el año próximo, Kempes avisó que Lionel Messi estará en buenas condiciones al Mundial que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México. “Va a llegar bien, fresco porque las competiciones acá en los Estados Unidos no es la que puede llegar a tener en España, Francia, Alemania ni en ningún lado. Pero él se siente muy feliz, no solo como el mejor jugador del mundo, sino que tiene la posibilidad de ir al cine, salir con sus hijos a un parque. Acá tiene vida. Pienso que a excepción de las lesiones que pueda tener, que a medida que pasan los años cuestan más recuperarse, va a llegar bien. No importa en la liga en la que él juegue, él se impone jugar bien”.