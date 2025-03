El “plan B” que Brasil tiene en carpeta para tomar las riendas de la selección si no logra contratar a Carlo Ancelotti

Jorge Jesus dirige actualmente en el fútbol de Arabia Saudita. Foto: REUTERS/Stringer

La dolorosa derrota por 4 a 1 frente a la selección argentina en el Monumental alimentó una crisis profunda en el seno de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) y puso en jaque la continuidad del entrenador Dorival Júnior.

Apenas finalizado el baile de La Scaloneta en Buenos Aires, comenzaron a surgir informaciones desde Globo Esporte y UOL, que aseguraron que los dirigentes de la entidad del país vecino evalúan su destitución y su salida podría oficializarse en las próximas semanas.

La dirigencia considera que el crédito de Dorival está agotado. Aunque su continuidad ya estaba en duda antes de la última fecha FIFA, la derrota ante Argentina precipitó el desgaste. “Es cuestión de tiempo”, indicaron los medios brasileños, y explicaron que el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues, esperará a tener asegurado un reemplazo antes de formalizar el fin de ciclo.

El primer apuntado es el estratega del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quien mantiene una relación extraordinaria con los delanteros Vinicius Junior y Rodrygo, referentes de la ofensiva del Merengue y la Canarinha. Pero si el italiano rechaza la oferta, en Brasil tienen un Plan B llamado Jorge Jesús. El DT que actualmente se desempeña en el Al-Hilal de Arabia Saudita es la principal alternativa a Carletto y podría solucionar el problema de disponibilidad para los partidos de la Fecha FIFA en junio.

“La CBF mantiene conversaciones con Jorge Jesus como plan B para evitar el escándalo de Ancelotti”, aseguró el periodista Cahê Mota en el medio brasileño GE en las últimas horas.

Desde los pasillos de la CBF indicaron que la confederación no ve inconvenientes en que el técnico portugués ceda el Mundial de Clubes con el conjunto asiático, lo que facilitaría su llegada a Brasil. Aunque Ancelotti sigue siendo el sueño de Ednaldo Rodrigues, existen sectores dentro de la dirigencia que consideran a Jorge Jesús “una opción más accesible", dado su conocimiento del fútbol brasileño y una negociación potencialmente más rápida.

El técnico lusitano tiene contrato con Al-Hilal hasta la conclusión del Mundial de Clubes y una cláusula de salida regresiva, lo que implica que su desvinculación podría ser pactada con el club de Medio Oriente. En la CBF consideran que la predisposición del entrenador a negociar podría jugar a su favor en caso de que la gestión con Ancelotti se dilate.

El torneo doméstico de Arabia Saudita finalizará el 26 de mayo y Al-Hilal, actualmente segundo en la tabla a cuatro puntos del líder Al-Ittihad, podría llegar a la última jornada sin opciones de título, lo que facilitaría la salida del entrenador portugués. Además, la Champions League de Asia concluirá el 3 de mayo. Cabe señañar que Brasil enfrentará a Ecuador y Paraguay en junio, por lo que la CBF busca resolver la situación antes de esas fechas.

En paralelo, Dorival Júnior y Rodrigo Caetano se reunirán el viernes con Ednaldo Rodrigues para evaluar la continuidad del actual proyecto. Un despido inmediato incrementaría la urgencia de contratar un reemplazo, lo que beneficiaría a Jorge Jesús. En cambio, si la CBF decide mantener el rumbo hasta los partidos de junio, podría ganar tiempo para insistir en la llegada de Ancelotti.

Otros nombres que surgieron como alternativas son Abel Ferreira (Palmeiras) y Filipe Luís (Flamengo), ambos ligados a clubes que también disputarán el Mundial de Clubes, lo que complica una decisión inmediata. En el caso del ex defensor del Atlético de Madrid, el periodista Mauro Cezar, en su blog en UOL, afirmó que el ex jugador no tiene intención de abandonar su actual proyecto en el combinado de Río de Janeiro y que el club carioca teme más una posible oferta desde Europa que una convocatoria de la CBF.