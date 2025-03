Julián Álvarez habló por primera vez del gol de penal anulado ante Real Madrid: “Las reglas tienen que ser más claras”

Luego de la victoria de la selección argentina ante Uruguay por 1-0, Julián Álvarez se refirió por primera vez al polémico penal que ejecutó en la serie de los octavos de final de la Champions League, entre el Atlético y el Real Madrid, que terminó siendo anulado por un supuesto doble toque del balón.

“La vi mil veces, hay vídeos por todos los lados. La verdad que yo no la siento, porque si fueran dos toques es mínimo el contacto y es muy difícil de percibir”, explicó post partido, en declaraciones a ESPN.

El pasado 12 de marzo, Atlético y Real Madrid definieron el pase a los cuartos de final del certamen continental por la vía de los penales. En el cuarto disparo de la serie, el segundo para los dirigidos por Diego Simeone, el oriundo de Calchín se dispuso a ejecutar el tiro. Sin embargo, antes de impactar se resbaló, lo que sembró las dudas de la legalidad del remate, que terminó en gol.

Finalmente, tras una revisión por parte del VAR, el árbitro polaco, Szymon Marciniak, decretó que el delantero con pasado en River Plate y Manchester City había tocado el balón en dos ocasiones y terminó por invalidar el tanto. Luego, los Merengues tomaron la delantera en la serie y eliminaron al Atleti de la Liga de Campeones de Europa.

La Araña, que fue titular en la victoria de la Albiceleste frente a los uruguayos, reclamó que la Internacional Board (IFAB) debería revisar la norma existente en ese tipo de acciones. “Creo que la regla tiene que ser un poco más clara porque yo no intento sacar ninguna ventaja y, por ahí, el arquero cuando la ataja se vuelve a repetir cuando se adelanta. Esto no es para sacar ninguna ventaja. Una pena lo que pasó”, manifestó el delantero argentino.

El momento en el que Julían Álvarez ejecuta el polémico penal (REUTERS/Susana Vera TPX IMAGES OF THE DAY)

“¿Ustedes la vieron? ¿La tocó o no la tocó? ¿La viste o no la viste? ¿Cualquiera de los que está acá presente vio que tocó dos veces la pelota Julián? Levanten la mano... ¿Quién levanta la mano?“, cuestionó el Cholo Simeone a los periodistas en la conferencia posterior a la eliminación.

“Acabo de ver la imagen, dicen que cuando patea toca la pelota con el pie de apoyo, pero la pelota no se mueve. Más allá de eso, estoy orgulloso de mis jugadores, estoy contento, sinceramente, porque competimos de una manera que es ejemplar", comentó en aquella ocasión el DT argentino.

En algún momento se barajó la posibilidad de que el Colchonero eleve una queja a la UEFA para que revea la situación, aunque su presidente, Enrique Cerezo, descartó esa posibilidad en declaraciones a Telemundo Deportes.

“Sabes cómo funciona la UEFA y las instituciones deportivas. El resultado cuando acaba el partido es el que es y no lo mueve nadie. No lo ha movido nadie nunca. Para qué te vas a gastar en intentar protestar, denunciar... El resultado no lo mueve nadie. Yo tengo imágenes en las que Álvarez ni roza la pelota”, aseguró.

El próximo compromiso de Julián Álvarez con la selección argentina será este martes. La Scaloneta recibirá a Brasil, en el estadio Más Monumental, de River Plate, el cual supo ser la casa del delantero durante su estadía en el Millonario.

Tras eso, regresará a España para ponerse bajo las órdenes del Cholo. El Atlético se encuentra en la tercera colocación de La Liga, con 56 puntos y deberá enfrentar al Barcelona por la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey. En el partido de ida se impusieron los Culés por 4 a 2.