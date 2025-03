LeBron James y su hijo Bronny, juntos en Los Lakers, disparan el debate sobre nepotismo en la NBA

Padre e hijo, LeBron y Bronny James, reflejan la conexión entre legado deportivo y nuevas generaciones (Mandatory Credit: Ken Blaze-Imagn Images)

El nombre de LeBron James es sinónimo de grandeza en el básquet. Con una carrera impecable, cuatro títulos de la NBA y un estatus de leyenda viviente, su legado en el deporte está asegurado.

Sin embargo, como menciona The Atlantic, en los últimos meses, ha estado en el centro de una controversia que involucra no solo su dominio en la cancha, sino también su papel como padre y su influencia en la carrera de su hijo, Bronny James.

El encuentro que lo cambió todo

El pasado 6 de marzo, el comentarista de ESPN Stephen A. Smith asistió a un partido de los Los Angeles Lakers, acompañado de su agente, Ari Emanuel, y el comediante Larry David.

A pesar de que la ocasión parecía una celebración para Smith, quien acababa de firmar un contrato de más de 100 millones de dólares con la cadena deportiva, la noche dio un giro inesperado cuando LeBron lo confrontó de manera airada en pleno partido.

Stephen A. Smith asistió al partido de los Lakers tras firmar contrato millonario con ESPN (Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images)

La razón del altercado se remonta a enero, cuando Smith criticó duramente a Bronny James, un novato con un desempeño discreto en la NBA. En su programa First Take, Smith dedicó un monólogo de más de cuatro minutos pidiendo a LeBron que dejara de exponer a su hijo: “Detén esto. Detén esto”. El comentario no pasó desapercibido, y LeBron se encargó de responder personalmente, con un mensaje claro y contundente: “Deja de joder con mi hijo. Es mi hijo”.

Aunque el intercambio fue captado en video por los asistentes al partido, el sonido no permite confirmar con precisión las palabras de LeBron. Sin embargo, su postura corporal y tono amenazante dejaron claro que no era una conversación amistosa.

El peso de LeBron en la carrera de Bronny

La controversia no surge solo del desempeño de Bronny en la NBA, sino de cómo llegó allí. En su breve paso por la Universidad del Sur de California (USC), su rendimiento fue modesto, con un promedio de cinco puntos por partido. Además, un episodio de paro cardíaco puso en duda su capacidad para competir al más alto nivel.

Pese a ello, LeBron no dudó en elevar la imagen de su hijo, declarando que Bronny “ya era mejor que algunos jugadores de la NBA” y dejando entrever que jugaría para cualquier equipo que lo seleccionara. Esta maniobra aumentó el atractivo del joven en el draft, y finalmente, los Lakers lo eligieron en la segunda ronda.

Los Lakers seleccionaron a Bronny James en la segunda ronda del draft de la NBA (Mandatory Credit: Kirby Lee-USA TODAY Sports)

El equipo, en un intento por acallar las críticas, defendió la selección asegurando que Bronny había llegado por mérito propio. No obstante, los analistas no tardaron en señalar que su fichaje parecía más un gesto simbólico que una verdadera apuesta deportiva.

Entre el nepotismo y el sueño de un padre

LeBron James, tras una infancia difícil, busca cumplir el sueño de jugar junto a su hijo (AP Photo/Eric Thayer)

La situación de Bronny James es un ejemplo claro del nepotismo en el deporte, un fenómeno que se repite en muchos ámbitos. LeBron, quien creció sin la figura de un padre y pasó por una infancia difícil, ha insistido en que jugar junto a su hijo es uno de los mayores logros de su carrera.

Desde una perspectiva personal, su decisión es comprensible: tiene la posibilidad de ofrecer a su hijo una oportunidad única. Sin embargo, el artículo de The Atlantic plantea una pregunta clave: ¿puede Bronny James recibir los beneficios de la fama sin asumir el escrutinio que esta conlleva?

LeBron, más que nadie, sabe que la NBA es un mundo donde el talento se mide con rigor. A lo largo de su carrera, ha sido objeto de innumerables críticas y comparaciones, algo que forma parte del negocio del deporte. Pretender que su hijo esté exento de este escrutinio solo porque lleva su apellido es ir en contra de las reglas no escritas del básquet profesional.

El error mediático de LeBron

LeBron James es un maestro en la gestión de su imagen. A lo largo de más de 20 años de carrera, ha construido una reputación impecable, alejada de escándalos y polémicas innecesarias.

Sin embargo, al confrontar a Stephen A. Smith en público, no solo reforzó la percepción de que Bronny está en la NBA por su influencia, sino que también magnificó el problema que intentaba silenciar.

La reacción de LeBron no hizo más que generar más atención sobre las dificultades de su hijo en su primer año en la liga. Si su intención era proteger a Bronny de la presión mediática, el efecto fue el contrario: ahora, más que nunca, el debate sobre su lugar en la NBA está en boca de todos.

Bronny James enfrenta atención mediática durante su primer año en la NBA (Mandatory Credit: Jason Parkhurst-Imagn Images)

El episodio deja una lección clara: por más poder e influencia que tenga LeBron James, no puede controlar la narrativa en un entorno donde el rendimiento es la única moneda de cambio. La grandeza en el deporte no se hereda, se gana. Y Bronny, si quiere acallar las críticas, tendrá que hacerlo en la cancha.