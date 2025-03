“Siéntese...”: Diego Placente recordó la lección que le dio el Loco Bielsa en una charla en la Selección

Hace unos días, Marcelo Bielsa sorprendió a la delegación argentina Sub 17 en Uruguay, dado que el equipo liderado por Diego Placente cruzó el Río de la Plata para afrontar un par de amistosos preparatorios para el Sudamericano de la categoría que se disputará en Colombia,

El Loco, quien dirigió al representativo nacional entre 1999 y 2004, visitó al plantel albiceleste que se concentró en el Complejo Celeste, sede de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Y luego de aquella experiencia, que concluyó con un saldo de un triunfo y una derrota, el ex lateral de Argentinos Juniors y River Plate recordó una anécdota cargada de nostalgia con el legendario DT rosarino.

Año 2001

Era la antesala de un partido de Eliminatorias y estábamos concentrados en un hotel. En eso me llama Bielsa a su habitación a ver un video. En la puerta del lado de afuera me esperaba el gran Caño Dorti, un ayudante suyo, con una campera en la mano. “Ponétela que tiene el aire al mango Cabezón”. Cuando entro a esa habitación congelada había dos sillas frente a un televisor y una videocasetera (año 2001, repito). “Siéntese”, me dice señalando una silla mientras el se acomodaba en la otra.

En cuanto me siento, prende la videocasetera y me muestra un compilado lleno de jugadas mías en diferentes partidos. Algunas buenas, otras malas, otras regulares…La última jugada que me muestra es en un partido que jugamos con el Leverkusen vs Hansa Rostock.

Rostock es una ciudad que queda al norte de Alemania. Era febrero. Llovía. Hacían 2 grados. Y perdíamos 2-1. En el minuto 86 desdoblo cerca del área, no me la pasan y vuelvo caminando fastidioso. La imagen sigue la pelota, la recuperamos y nuevamente atacamos. Llegando al área recién aparezco nuevamente en escena. En ese instante Bielsa pausa el video y me dice sin mirarme: “Jugador de Selección no puede volver nunca así caminando ¿Le quedó claro? Gracias, puede retirarse“.

Jamás me olvide de esa conversación. De la potencia de sus palabras. Al instante sabía que tenía que incorporarlo si quería seguir siendo jugador de Selección. Por eso lo admiro tanto, porque en cada entrenamiento, en cada palabra y en cada gesto, me dejo una huella para crecer, analizar y ser mejor. “En cualquier tarea se puede ganar o perder, lo importante es la nobleza de los recursos utilizados”. Marcelo Bielsa. Gracias

Aquella enseñanza es una de las tantas que adquirió Diego Placente y hoy intenta transmitir en los equipos juveniles del combinado nacional.

El calendario para el Sudamericano Sub-17, que se hará en territorio cafetero (en el estadio Jaime Morón de Cartagena, y el Jaraguay de Montería), se fijó con la participación de los 10 equipos de la Conmebol.

El certamen comenzará el 27 de marzo. Después de 32 años, el campeonato juvenil regresará a Colombia, tras la edición de 1993 que se jugó en Armenia, Tuluá y Pereira, en la que los anfitriones salieron campeones en un cuadrangular final al que habían accedido Chile, Argentina y Brasil, que dio la clasificación al Mundial de la categoría de Japón.

Para la edición de 2025, el Sudamericano Sub-17 tendrá su primer encuentro en el estadio Jaraguay de Montería, con los partidos del Grupo A que serán Perú ante Paraguay, a las 16:30 (hora local), y Colombia contra Chile (a las 19), mientras que Argentina quedará libre en la primera fecha.

Por su parte, el Grupo B, comenzará su acción el 28 de marzo en Cartagena, en el estadio Jaime Morón, donde Bolivia debutará con Venezuela y luego se dará el clásico de Brasil y Uruguay (Ecuador comenzará su participación a partir de la segunda jornada).

El Sudamericano Sub 17 tendrá 28 partidos en dos ciudades y terminará el sábado 12 de abril, con el último partido de la clasificación al Mundial de Qatar.

A diferencia del Sudamericano Sub 20 que se disputa en Venezuela, el campeonato Sub 17 tendrá un sistema de competición distinto a como se venía jugando en los últimos años, priorizando no solo la competencia, sino repartir de manera equitativa los siete cupos al mundial juvenil.

La primera fase será de dos grupos de cinco equipos, de los cuales, los dos primeros de cada zona clasificarán a la Copa del Mundo y accederán a la fase por el título, con dos llaves de semifinales y luego la gran final en el estadio Jaime Morón de Cartagena.

Para los seleccionados que se ubiquen en el tercer y cuarto puesto de los grupos, pasarán a lo que se llama una ronda de Playoffs, en el que se enfrentarán en dos series, sus vencedores tendrán cupo al mundial y los perdedores jugarán un encuentro por el último boleto.

El aumento de la cantidad de clasificados por Conmebol se debe a que la FIFA tendrá 48 participantes en el Mundial Sub 17, que desde 2025 se hará anualmente hasta 2029 en Qatar, con el objetivo de que crezca la base de jugadores jóvenes en el país y tengan mayor acompañamiento a nivel de selecciones. Brasil es el máximo ganador del torneo con 13 conquistas.