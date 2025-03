El sorpresivo ping pong de Agustín Rossi con elogios a River que generó polémica entre los hinchas de Boca

El ping pong de Agustín Rossi con elogios a River

Agustín Rossi, exarquero de Boca Juniors y actual jugador del Flamengo, desató un debate entre los hinchas xeneizes al elegir a Marcelo Gallardo y Pablo Aimar por encima de dos figuras históricas del club de la Ribera. Sus declaraciones, realizadas en una entrevista con el youtuber Ezzequiel, generaron revuelo en redes sociales.

Consultado sobre qué entrenador prefería entre Carlos Bianchi y Marcelo Gallardo, Rossi sorprendió: “Dos grandes técnicos. Me tocó enfrentar al Muñeco. De Bianchi sé más por lo que se dice. Son dos ídolos de sus clubes, tanto de River como de Boca. Hoy en día, me quedo con el Muñeco”.

Además, el arquero de 28 años eligió a Pablo Aimar por encima de Juan Román Riquelme, actual presidente de Boca. Explicó que su decisión estuvo influida por las referencias de un compañero que le habló sobre la calidad del exfutbolista de River y actual integrante del cuerpo técnico de la Selección argentina.

A pesar de estas elecciones, Rossi aseguró que, en caso de recibir una oferta de River Plate, no la aceptaría por respeto a su historia en Boca. También expresó que mantiene un fuerte vínculo con el club y no descartó un posible regreso en el futuro.

Vale recordar que el guardameta, de 29 años, no se fue en buenas relaciones con la dirigencia. De hecho, no llegó a un acuerdo para renovar su contrato con el Consejo de Fútbol y se marchó en condición de libre al elenco carioca, aunque antes hizo escala a préstamo en el Al Nassr de Arabia Saudita, donde fue compañero de Cristiano Ronaldo.

“No sé si fue por una necesidad de dar un salto económico. Se dio el viaje a Emiratos, la final contra Racing, que me tocó viajar con el plantel pero me enteré el día anterior que no iba a jugar. Cuando llega la chance de la transferencia, en ese momento (Hugo) Ibarra salió a decir que decidió que no jugara porque quizás no iba a estar con la cabeza en Boca o lo que sea. Eso quizás molestó un poco, porque no fue así”, reveló Rossi, que evidentemente no terminó bien con el Negro.

“Si hubiera tenido algún otro equipo en la cabeza, hubiera sido desde el primer momento que salió a la luz todo ese runrún de palabras cruzadas entre representante, presidente que en ese momento era Ameal y el Consejo de Fútbol. Yo mantuve la cabeza en Boca en todo momento”, añadió. “Ellos, como dirigentes, tienen una postura. Y, el jugador, otra. Uno espera una cosa, después se da otra. Las cosas quedaron de la mejor manera, no le guardo rencor a nadie”, concluyó en su momento, al dar un pantallazo sobre el epílogo de su vínculo con La Ribera.

Rossi jugó 151 partidos oficiales con Boca, recibió 111 goles y ganó seis títulos. Llegó desde Defensa y Justicia en 2017 y, tras un breve paso por Al Nassr de Arabia Saudita, se incorporó al Flamengo en 2023.