El argentino Neri Romero peleará por el título mundial interino ante Batyrgaziev en Moscú: horario, cómo verlo y todo lo que hay que saber

A los 36 años, el boxeador argentino Neri Romero tendrá el combate más importante de su carrera

El boxeo argentino tendrá otra velada importante para su historia con la presentación de Neri Cruz Romero en el Dynamo Volleyball Arena: intentará quitarle el título mundial interino superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) al local Albert Batyrgaziev. La velada, que será transmitida por TyC Sports este viernes 7 de marzo desde las 15, también tendrá en juego el cetro mundial de la Asociación Internacional de Boxeo (IBA).

Romero tuvo su primera aparición profesional en 2016 y desde entonces construyó un invicto de 18 presentaciones exitosas, registrando en ese lapso 10 triunfos por nocaut. A los 36 años, tendrá su sexta presentación fuera del país tras cuatro combates en Estados Unidos (Pedro Dimas y Luis Angel Silva en 2016; además de Jesús Aguinaga y Thomas Smith en 2019) y uno en Panamá (vs. Jorge Sanchez en 2022). Sin embargo, será para él la primera vez a 12 asaltos con la chance de obtener un cinturón mundial.

No será una tarea para nada sencilla ya que el local Batyrgaziev tiene diez años menos (26) y acumula 11 apariciones invicto desde su salto al profesionalismo a mediados del 2020. El pugilista ruso que sumó ocho nocauts en su trayectoria logró, además, la medalla dorada en el peso pluma durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras vencer en la definición al norteamericano Duke Ragan.

El ruso ganó la medalla dorada en los JJOO de Tokio (Foto: Reuters/Amr Abdallah Dalsh)

El título interino de la AMB llegó a manos del ruso meses atrás cuando superó por KO en su país al irlandés de 32 años Jono Carroll. El estatus de la corona se debe a que el campeón regular, Lamont Roach Jr., subió de peso para desafiar al rey de los boxeadores ligeros, Gervonta Davis, con quien protagonizó recientemente una presentación cargada de drama.

En este contexto, Batyrgaziev llevará a cabo su primera defensa del cetro interino ante el argentino con la expectativa de que el ganador se vea las caras en el futuro con Roach Jr. si decide sostenerse en esta divisional. “Lamont Roach firmó un contrato para pelear contra Gervonta Davis, así que tuvimos que esperar. Por eso decidimos defender el cinturón interino, para poder asegurarnos una oportunidad por el título completo más adelante. En cuanto a la pelea de Roach contra Davis, no hubo mucha acción, no hubo un buen boxeo, pero Roach lo hizo bien, mostrando mucho espíritu. En este momento, no quiero hablar de su posible revancha, estoy concentrado en mi pelea del 7 de marzo”, afirmó el ruso en declaraciones que difundió la IBA.

Este combate, entonces, tendrá en juego el cinturón mundial pero también la oportunidad de protagonizar la pelea principal de la AMB por el título de esta categoría si Roach Jr. no lo deja vacante.

Romero acusó en la balanza 58.967kg y Batyrgaziev frenó la báscula en 58.700kg durante el pesaje realizado en las últimas horas. Neri figura 15° en el ranking AMB de esta categoría y tendrá la gran oportunidad de su rumbo profesional en Moscú.

“Batyrgaziev es un boxeador excelente, pero yo también tengo la experiencia y las habilidades necesarias. Creo que los aficionados verán una pelea espectacular entre dos oponentes dignos. Mi equipo y yo lo hemos estudiado, pero no creo en discutir públicamente las fortalezas y debilidades de un oponente; lo importante es que las conozco. Soy muy consciente de que pelear con Batyrgaziev es una oportunidad fantástica de saltar a la palestra mundial y haré todo lo posible para aprovecharla”, afirmó el argentino sobre esta velada que lo tendrá protagonizando la estelar, pero que contará con otros siete combates en la cartelera.