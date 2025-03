Messi, otra vez ausente en el Inter Miami: por qué quedó desafectado del duelo ante Cavalier FC por la Concachampions

Messi, en la revancha contra Sporting Kansas City (Photo by Carmen Mandato / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Inter Miami no contará con Lionel Messi para el encuentro ante Cavalier FC por la ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, que se disputará el Chase Stadium. La ausencia del capitán argentino se debe a que sufre una sobrecarga muscular y el cuerpo técnico decidió preservarlo para evitar una posible lesión, pensando en los compromisos venideros.

El astro rosarino viene de perderse el último encuentro por la Major League Soccer (MLS), en el que las Garzas se impusieron por 4 a 1 ante Houston Dynamo. En aquella ocasión, Javier Mascherano remarcó que se trató de una decisión suya, con el fin de darle descanso para los próximos compromisos del Inter.

“Con respecto a Leo, no ha tenido ninguna lesión. Obviamente, con el correr de los partidos ha sentido el cansancio, ha tenido sobrecarga. Por eso mismo hemos decidido que no vaya a Houston”, había explicado Mascherano luego de la goleada en Texas.

El Jefecito fue contundente con respecto a la situación de Messi y agregó: “Ya hemos tenido algunas lesiones y no queremos recaer en que un jugador tan importante para nosotros, por no darle un cierto descanso, termine estando fuera por un mes. No queremos. Algunos estarán de acuerdo y otros no, por eso me trajeron”, agregó entonces.

El último cotejo que disputó el capitán del conjunto de Florida fue el 25 de febrero ante Sporting Kansas, por la Concachampions, en el que anotó un gol antes de ser reemplazado a los 24 minutos del segundo tiempo por Benjamín Cremaschi. En aquella oportunidad los de Miami se impusieron por 3 a 1 y accedieron a octavos de final con un global de 4 a 1.

La revancha ante el conjunto jamaiquino será el jueves 13 de marzo en el National Stadium Independence Park, en Kingston, Jamaica. No obstante, los dirigidos por Mascherano primero deberán enfrentar al Charlotte, el domingo 9 de marzo, en condición de local, por la tercera fecha de la MLS.

El Inter se encuentra en el tercer puesto de la Conferencia Este del campeonato doméstico, gracias a los cuatro puntos que cosechó producto de la victoria ante el Dynamo y el empate en el debut frente a New York City por 2 a 2.

La ausencia de Messi enciende las alarmas en la selección argentina. Los dirigidos por Lionel Scaloni deberán afrontar la próxima doble fecha FIFA a dos rivales de la talla de Uruguay y Brasil. El encuentro frente a los Charrúas será el próximo 21 de marzo, en el estadio Centenario, de Montevideo.

Cuatro días más tarde será el turno de enfrentar a los brasileños. La Scaloneta recibirá al Scratch, en el Monumental, de River Plate, el martes 25/3 desde las 21 (hora de Argentina).

La Selección se encuentra primera en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Los 25 puntos obtenidos en 12 fechas situaron a Argentina en la cúspide de la tabla, con cinco puntos más que Uruguay, su inmediato perseguidor y próximo rival, por lo que una eventual ausencia de Messi significaría un inconveniente extra para el DT. De todos modos, tanto en Miami como en Ezeiza creen que el fin de semana o el próximo jueves el delantero volverá a saltar al campo de juego.