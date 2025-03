Los hermanos de Julián Álvarez fueron contratados por un equipo de España: el guiño a River que facilitó su arribo

Los hermanos de Julián Álvarez juegan en el Club Argentino de España

Julián Álvarez es una de las joyas del futuro en la selección argentina en base a grandes rendimientos en River Plate, Manchester City y Atlético Madrid, pero la Araña no es el único que comparte la pasión por el fútbol en su familia, ya que se lo ha visto alentando a sus hermanos Agustín y Rafael en su paso como jugadores de un humilde equipo fundado en 2023 y que milita en la octava categoría del fútbol español.

El Club Argentino de Fútbol contrató a ambos jugadores, que se desempeñan como lateral izquierdo y mediapunta, respectivamente, para formar parte de la campaña que los tiene como líderes en su zona tras 17 presentaciones. Los protagonistas le dieron un reportaje al diario madrileño Marca sobre cómo viven este nuevo paso en sus carreras. “Me junté con Adrián, el presidente, y me comentó el proyecto y me gustó. Además, que en Madrid existiera un equipo llamado el Argentino, que su camiseta fuera blanca y celeste, fue todo muy idílico y aquí estoy. Además, Rafa también dijo lo mismo”, explicó Agustín, alias Turrón.

En este sentido, se refirieron a las presencias de Julián en distintos encuentros para seguirlos de cerca: “Es muy lindo. Nos acompañó mucho y siempre. Estamos muy unidos. Nosotros lo vamos a ver él y él nos viene a ver cuando puede”. Además, precisaron cuáles son los consejos que les da el atacante campeón del mundo con la selección argentina: “Que juguemos y disfrutemos. A veces, tomando mate nos decimos alguna cosa futbolística, pero siempre buena y para crecer”.

De igual manera, el delantero del Atleti sobrevuela la intimidad del vestuario, ya que Rafael, alias Punchi, contó que sus compañeros le preguntan cosas del oriundo de Calchín: “A los chicos les encanta saber de Julián y están muy contentos cuando él cuando viene a vernos. Es una motivación extra cuando está aquí y ve como juega Argentino. Estamos muy unidos. Son los valores que hemos aprendido de nuestros padres, de nuestra familia y vamos para todos lados juntos, tanto en casa, como en Buenos Aires, River, Manchester y ahora en Madrid”.

La presentación del Club Argentino para los dos hermanos de Julián Álvarez

Vale destacar, el ex hombre del Millonario ya les seguía el paso desde su etapa en Manchester, ya que los veía regularmente con la camiseta del Abbey Hey, un elenco que militaba en la North West Counties League Division One South, el décimo nivel del fútbol inglés. “Tendemos a encontrar muchos niños que esperan hasta el medio tiempo para ir a verlo, así que lo dejan ver el juego, probablemente por respeto, y luego firma camisetas y toma fotografías”, había confirmado Chris Woods, gerente de la institución.

De regreso a España, los Granaderos, apodo en alusión a que sus camisetas homenajean la labor del Regimiento argentino, expresaron su alegría por contar con Agustín y Rafael bajo palabras del presidente y uno de los fundadores, Adrian Varela. “El artífice de que estén en el equipo es un amigo de ellos, Lucas Beltrán, jugador de River Plate que ahora está en la Fiorentina. Fue él quien me recomienda ponerme en contacto con ellos, porque habían venido a vivir a Madrid junto con Julián, y estaban sin jugar. Lucas me habla bien de ellos, tanto en lo futbolístico como en lo personal y por ello los trajimos. Los entrenadores los vieron, quedaron encantados, y no sólo con la forma de jugar que tienen, sino con su forma de ser. Y aquí están con nosotros”, reveló.

El entrenador del equipo en la divisional amateur, David Sánchez, analizó a sus caras nuevas: “Agustín es un lateral izquierdo. Físicamente llevaba un año sin jugar y la verdad es que el otro día disputó los 90 minutos y lo hizo bastante bien. Es un lateral muy sencillo, no se complica. Es de largo recorrido y nos viene fenomenal”. Sobre Rafael, precisó: “Es mediapunta y muy elegante. Juega a dos toques. En su debut metió el penal que le hicieron a él. Estuvo espectacular. Estamos muy contentos con los dos”.

Julián Álvarez y Rodrigo De Paul, presentes para ver al Club Argentino

La dupla cayó “fenomenal” dentro del grupo porque manejan “la humildad como bandera”, expresó Sánchez, pero Rafael dejó en claro cuál es el mejor de los hermanos en términos futbolísticos: “Julián es muy superior a nosotros. Nosotros solamente nos divertimos e intentamos hacerlo con la misma pasión que él, pero Julián es diferente”.

La institución, que se autodenomina como un club español “con pasión argentina” mantiene el sueño de alcanzar la máxima categoría del fútbol español, pero las incorporaciones evitan ir más allá y se ilusionan en el corto plazo con la posibilidad concreta de ascender a la Primera Regional. Más adelante, deberán llegar a la Regional Preferente de Madrid y un nuevo ascenso los sacará del ámbito amateur para meterlos en una categoría semi profesional como la Tercera Federación (quinta división).