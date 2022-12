La sangre de la Araña: los hermanos de Julián Álvarez revolucionan un equipo de la Décima División de Inglaterra

Los hermanos de Julián Álvarez entrenaron en el centro de entrenamientos del Manchester City

Julián Álvarez fue una de las grandes apuestas del Manchester City para el inicio de esta temporada. Tras brillar con la camiseta de River Plate, la Araña desembarcó en la Premier League, pero vive rodeado de toda su familia. Si bien el delantero es noticia por haber sido una de las principales figuras del plantel comandado por Lionel Scaloni en la obtención del Mundial de Qatar 2022 (fue el segundo máximo artillero del equipo con 4 tantos, solamente por detrás de Lionel Messi), sus hermanos también están dando de qué hablar.

Los hermanos de Julián Álvarez juegan en la décima división de Inglaterra

En los últimos meses se dio de manera recurrente ver en distintos campos de juego del ascenso profundo de este país europeo, especialmente en el Abbey Stadium, a Julián alentando al Abbey Hey, humilde elenco de la ciudad de Manchester que milita North West Counties League Division One South, el décimo nivel del fútbol inglés. ¿La razón? Dentro de la cancha se encuentran sus dos hermanos mayores: Rafael y Agustín.

Los dos cordobeses rápidamente se convirtieron en piezas importantes del equipo, algo que quedó en evidencia el pasado martes, cuando derrotaron por 4 a 2 al Stafford Town en condición de local (su campo de juego se encuentra a 10 minutos del Etihad Stadium, la casa del City). Cada uno aportó un tanto para la victoria, pero fue uno de los pocos encuentros en los que la Araña no pudo decir presente, ya que estuvo abocado a la Albiceleste.

Los hermanos de Julián Álvarez juegan en el ascenso de Inglaterra

A los deportistas argentinos también siempre los alientan sus padres (Mariana y Gustavo), la esposa de Rafael (Agustina Ulla) y, a veces, la pareja de Julián (María Emilia Ferrero). Todos viven en el mismo bloque de apartamentos que el director técnico Pep Guardiola o el atacante noruego Erling Haaland, entre otros jugadores de renombre.

Julián Álvarez junto a sus padres y hermanos

“Él les muestra tanto apoyo como ellos a él. Cada vez que viene a Abbey Hey para apoyar y cuidar a sus hermanos, todos vienen como una familia; no piden nada, no esperan nada. Es una familia tan encantadora, encantadora. No creerías que uno de los hijos es la superestrella que es”, manifestó Jason Dunford, presidente de la institución, al diario The Athletic.

El rotativo informa que en los últimos días comenzó a correrse la voz de que una estrella del Manchester City era fácilmente accesible para los fanáticos y comenzaron a acudir a los partidos para pedirle alguna foto o un autógrafo. “Tendemos a encontrar que muchos niños que esperan hasta el medio tiempo para ir a verlo, así que lo dejan ver el juego, probablemente por respeto, y luego firma camisetas y toma fotografías”, develó Chris Woods, gerente de la institución.

El desembarco de Rafael y Agustín en Abbey se dio hace cuatro meses, poco después del arribo de la Araña, gracias a John Fenton, un entrenador de la academia de los ciudadanos, cuyo hijo, Elliott, juega para la humilde institución de Manchester.

Agustín Álvarez en acción en el Abbey hey

El vínculo con el City parece estrecho, ya que hace poco más de una semana el plantel del Abbey Hey tuvo el privilegio de entrenar en el CFA, el centro de entrenamiento de primer nivel del bicampeón de la Premier League. “Acá estamos, mirando el entrenamiento del Abbey Hey. Mis hermanos están jugando en este equipo hace unos meses. Estamos en nuestro centro de entrenamiento, viendo la práctica de ellos”, manifestó el ex River. Y luego, añadió: “Fue lindo ver cómo se entrenan, y más que haya sido acá. Es importante para mí, y para ellos también, una experiencia única”.

“Después de los partidos hablamos de algunas jugadas, sobre qué pienso o qué debieran haber hecho. Lo mismo cuando juego yo”, develó la Araña.

No obstante, el Abbey Hey no pudo contar con Agustín (Turrón tiene 24 años y juega de lateral izquierdo) y Rafael (Punchi, de 26, es extremo izquierdo) durante la Copa del Mundo, ya que ambos viajaron a Qatar para seguir de cerca a la selección argentina, pero especialmente a su hermano Julián. “Serán una gran pérdida para el equipo, especialmente con muchos juegos por venir”, explicó Woods en su momento.

“Será un pequeño golpe realmente. Es lo que es. En última instancia, están aquí por su hermano. Hemos sido los beneficiarios del fichaje de Julián por el City, porque hemos tenido dos fichajes extra”, concluyó Jason Dunford.

Agustín Álvarez celebra su gol con la camiseta del Abbey Hey

Ambos, que tienen un gran parecido con su hermano, son bien considerados por el entrenador portugués Micael Caires, quien también por momentos oficia de traductor con sus compañeros. “No son muy altos, el centro de gravedad es bajo y por eso creo que son muy hábiles. Uno, dos toques. No guardan mucho el balón, pasan inmediatamente y eso es lo que me encanta de ellos, la sencillez. La simplicidad engendra simplicidad”. Y luego, añadió: “A Rafa le gusta agarrarla en el medio del campo, le gusta vencer a los jugadores y le gusta deslizar pases y llegar al final de la jugada, mientras que Agustín es un jugador muy simple, sin riesgos, que no se arriesga”.

Rafael recién pudo completar 90 minutos por primera vez el pasado fin de semana, luego de dejar atrás una lesión que lo marginó de las canchas más de un mes. “Tuvo suerte de no tener una fractura o daño en los ligamentos”, confesó el presidente.

“Lo que hacen es buscarse unos a otros y saben dónde van a ser los movimientos de cada uno, así que juegan pequeños triángulos entre ellos, lo cual es fantástico. La forma en que juegan y su estilo funcionan bien en nuestro nivel en este momento”, recalcó Woods.

El entrenador también sostuvo que “los dos chicos son brillantes. Se han integrado muy bien al grupo. Juegan al fútbol de la manera que nosotros queremos jugar. No buscamos el balón largo, queremos jugar, construyendo, y ahora ya se están habituando al ritmo de nuestro juego. Puedes ver cómo mejoran cada semana y han encajado muy bien dentro del grupo a pesar de no hablar demasiado inglés”.

El mensaje de Abbey Hey para los hermanos de Julián Álvarez antes de acompañar a su hermano durante el Mundial

Por otra parte, Dunford le pidió a los hermanos que en sus maletas guarden remeras del Abbey Hey para que sean firmadas por Lionel Messi, capitán y principal figura de Argentina. Como la Albiceleste llegó hasta el final de la Copa del Mundo, los Álvarez se perdieron seis encuentros y llegarían con lo justo al Boxing Day ante New Mills en Derbyshire, al sureste de Greater Manchester.

