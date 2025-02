Baja el telón de la fecha 7 del Torneo Apertura con tres partidos de la zona A: hora, TV y posibles formaciones

Los equipos que saltarán a las canchas este lunes

La fecha siete del Torneo Apertura bajará el telón con tres duelos clave para la zona A, principalmente en la punta del grupo, ya que Argentinos Juniors recibirá a Independiente Rivadavia con el fin de quedar en lo más alto. Por su parte, Barracas Central se medirá contra Newell’s, mientras que Tigre hará lo propio contra Banfield. Cabe recordar que el duelo entre Racing y Unión de Santa Fe se postergó para el 20 de marzo porque la Academia está disputando la Recopa Sudamericana.

Barracas Central vs. Newell’s

El Guapo y la Lepra, frente a frente

Barracas Central tuvo un buen comienzo del Torneo Apertura, ya que suma dos victorias, tres empates y una derrota. Esto lo catapulta al noveno puesto con nueve unidades. De hecho, exceptuando la caída en la primera fecha contra Racing, mantiene su racha de cinco partidos sin perder, debido a que en la última jornada logró igualar 1 a 1 contra Defensa y Justicia de visitante.

Por su parte, Newell’s viene de recibir un duro golpe al perder por 2 a 1 contra Rosario Central en el clásico. Esto derivó en la destitución de Mariano Soso en el banco de suplentes, aunque su reemplazante debutará contra el Guapo: Cristian Fabbiani. El Ogro tendrá la difícil tarea de revertir la situación de la Lepra, quienes solo lograron imponerse sobre Aldosivi y perdieron los restantes cinco duelos.

Posibles formaciones

Barracas Central: DT: Rubén Darío Insua.

Newell’s: DT: Cristian Fabbiani.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Julio Humberto Grondona.

Hora: 17:00

TV: ESPN Premium.

Argentinos Juniors vs. Independiente Rivadavia

El Bicho busca la cima ante el siempre peligroso equipo mendocino

Argentinos Juniors afronta un duelo trascendental en el Torneo Apertura, ya que una victoria lo dejará como el único puntero con 17 unidades. Cabe resaltar que el Bicho es uno de los equipos que se mantienen invictos en el campeonato, con dos empates y cuatro victorias. ¿Su última presentación? Enorme victoria por 3 a 2 sobre Racing en el Cilindro de Avellaneda.

No obstante, para eso deberá imponerse sobre Independiente Rivadavia, que suman ocho puntos. Pese a eso, encadena una racha de tres partidos al hilo sin conocer la victoria: 2-2 vs. Estudiantes (LP), 0-2 vs. Boca Juniors y una dura caída por 1-4 contra Tigre en condición de local.

Posibles formaciones

Argentinos Juniors: DT: Nicolás Diez.

Independiente Rivadavia: DT: Alfredo Berti.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Felipe Viola.

Estadio: Diego Armando Maradona.

Hora: 19:00

TV: TNT Sports.

Tigre vs. Banfield

Tigre y Banfield cierran la jornada

El Tigre de Diego Dabove es una de las revelaciones en el inicio del 2025. El Matador suma doce puntos repartidos en cuatro victorias y dos derrotas. Incluso, vienen de imponerse por la mínima frente a Racing y de golear por 4 a 1 a Independiente Rivadavia en Mendoza.

Por su parte, a pesar de tener un arranque ilusionante con dos victorias y un empate que le permitieron sumar siete puntos, Banfield no pudo mantener los resultados en las últimas presentaciones: el Taladro viene de tropezar por la mínima frente a Estudiantes de La Plata y Boca Juniors.

Posibles formaciones

Tigre: DT: Diego Dabove.

Banfield: DT: Ariel Broggi.

Árbitro: Nazareno Arasa.

VAR: Adrián Franklin.

Estadio: José Dellagiovanna.

Hora: 21:00

TV: ESPN Premium.