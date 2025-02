10 frases de Gallardo tras el triunfo de River ante Lanús: el nivel de Borja, la apuesta por Lencina y el funcionamiento del equipo

En el marco de la fecha seis del Torneo Apertura, River Plate se impuso por 1 a 0 frente a Lanús en el Estadio Monumental. El Millonario abrió el resultado a los 32 minutos del segundo tiempo de la mano de Miguel Ángel Borja, quien un par de jugadas después malogró un penal al desviar el remate por encima del travesaño. No obstante, la figura del conjunto local fue el arquero Franco Armani, quien tuvo tres atajadas clave para mantener el arco en cero.

En esta línea, el desempeño de los dirigidos por el Muñeco en el terreno de juego volvió a estar en debe para los aficionados riverplantenses. A raíz del rendimiento irregular que está demostrando la Banda, el director técnico se mostró tajante a la hora de analizar el nivel de sus pupilos: “Si vamos a los números nos gustaría estar mejor en todos sentidos. Nos está costando, claramente. Todos los partidos son muy trabajados. Creo que la seguidilla de partidos que todos estamos teniendo en el fútbol argentino hace que los partidos sean muy trabajados”.

“Hoy, ante un buen rival, estuvimos en el partido. Mejoramos en el segundo tiempo, algo que nos pasó con Independiente también. Eso habla de que hay una respuesta del equipo, además de una intención física y mental. En los primeros tiempos no los podemos abrir para tener mayor control y entramos en la desesperación”, comentó. A su vez, agregó: “Tuvimos 20 buenos minutos, en los que estuvimos presentes en el campo de Lanús, pusimos la pelota en el área y generamos ocasiones. El penal nos podría haber dado mayor seguridad, pero lamentablemente nos terminó condicionando en el final del partido”.

Asimismo, volvió a hacer hincapié sobre el nivel de los equipos en el Torneo Apertura: “El fútbol argentino está muy parejo. A nadie se le hace fácil y dentro de esa lógica del fútbol argentino estamos nosotros. Los rivales te llevan a jugar de determinada manera. Es todo muy físico, hay mucho desgaste”.

Por otro lado, el entrenador de 49 años habló sobre la inclusión del juvenil Santiago Lencina y del Pity Martínez en el once titular: “Busqué jugadores que nos den mayor frescura a la hora de establecer un vínculo de mitad de la cancha para adelante. Lencina se fue soltando e hizo un muy buen tándem con Montiel por el sector derecho. Ahí generamos buenas situaciones de peligro. Es un jugador al que lo tenemos visto. No teníamos las alternativas naturales como el caso de Lanzini, Rojas o Maxi Meza, que venía de estar parado”.

Por su parte, se refirió al rendimiento que está teniendo Borja, quien marcó el gol de la victoria: “Yo no le he cambiado la manera de jugar a Miguel. El equipo intenta tener una funcionalidad donde no le pedimos que haga cosas que no pueda hacer, o que no esté dispuesto. No depende de eso. Después está la confianza de los futbolistas a la hora de jugar. A veces tienen algunos altibajos, todos los futbolistas lo tienen en su carrera. A veces es bueno salir para darse cuenta y tener reacciones positivas. Hoy le tocó salir y tuvo buenas jugadas, y se encontró con el gol con menos minutos. Entonces, también es una posibilidad cuando el futbolista no se siente en su condición de confianza absoluta. Esas cosas pasan y el entrenador las observa”.

También se refirió a los juveniles que están en acción con la selección argentina: “Hoy estamos jugando con las alternativas que tenemos. Se sumarán en la semana los chicos del Sudamericano. Vamos a ver cómo están y, a partir de las competencias que tengamos, estarán como variantes”.

Marcelo Gallardo sorprendió con la inclusión de Gonzalo Martínez y Santiago Lencina en el once titular (FOTOBAIRES)

Por su parte, el Millonario todavía no se bajó del mercado de pases y tendría encaminada la llegada del colombiano Kevin Castaño, por el que habría hecho una oferta al Krasnodar de Rusia de 7.5 millones de dólares fijos más 1.5 en variables, según informó el periodista especializado en el mercado de pases, Germán García Grova. Sin embargo, Gallardo se desligó del tema de forma rotunda: “No voy a opinar hasta que tenga confirmación. Cuando haya confirmación hablaré del caso, pero hoy no tengo información”.

“Los esquemas pueden variar, lo importante son los futbolistas. A mí, lo que me importan son las variantes que nos dan los futbolistas dentro de las variantes lógicas que pide el juego. Los esquemas no son rígidos, son para la foto inicial. Lo importante es cómo funcionen las alternativas para el mejor funcionamiento de los equipos”, concluyó el Muñeco sobre el parado del equipo.

Con este resultado, River se prendió en la parte alta de la tabla de la zona B. El conjunto de Núñez escaló hasta la tercera posición con 12 unidades, las mismas que Independiente, quien completará la fecha el lunes cuando visite a Platense. Al mismo tiempo, tras imponerse en el clásico contra Newell’s, Rosario Central se mantiene en la cima con 14 puntos. ¿Lo próximo para la Banda? Viajará a San Juan para enfrentarse a San Martín el sábado 22 de febrero, a partir de las 21.30.