“Sé que cometí errores”: McGregor habló por primera vez tras ser condenado en un caso de agresión sexual

McGregor fue condenado por un caso de agresión sexual (REUTERS/Clodagh Kilcoyne/Archivo)

El ex campeón de artes marciales mixtas Conor McGregor se pronunció en la red social X tras ser condenado por el Tribunal Superior de Dublín a indemnizar a Nikita Hand, quien lo acusó de violación en un caso ocurrido en 2018. En sus declaraciones, el deportista expresó su arrepentimiento y confirmó que apelará el fallo judicial.

“La gente quiere saber de mí, necesitaba tiempo. Sé que cometí errores. Hace seis años, nunca debería haber respondido a sus alcances. Debería haber cerrado la fiesta. Nunca debí haber abandonado a la mujer que más amo en el mundo. Todo eso es culpa mía” escribió el luchador.

En un mensaje que buscó dar su versión de los hechos, McGregor afirmó que los eventos de esa noche fueron consensuados y que testigos lo ratificaron bajo juramento. “Por mucho que me arrepienta, todo lo que ocurrió aquella noche fue consentido y todos los testigos presentes lo afirmaron bajo juramento. He dado instrucciones a mi equipo jurídico para que recurra la decisión”, continuó.

El irlandés también agradeció el apoyo recibido: “No puedo volver atrás y seguiré adelante. Estoy más que agradecida a mi familia, amigos y simpatizantes de todo el mundo que han permanecido a mi lado.” Finalizó su comunicado señalando que retomará su carrera deportiva: “Eso es todo, nada más. Vuelvo al gimnasio: ¡me espera la lucha!”.

El caso, que llegó a un jurado compuesto por ocho mujeres y cuatro hombres, derivó en una indemnización total de 248.603,60 euros para Hand, según confirmó el medio irlandés RTE. El monto incluye daños generales, especiales y gastos médicos, pero no contempla daños ejemplares ni agravados. La demandante, quien afirmó que el episodio tuvo un impacto devastador en su vida personal y profesional, celebró el fallo judicial y envió un mensaje de apoyo a otras víctimas de agresión sexual.

El mensaje de McGregor en sus redes sociales

La pareja de McGregor, Dee Devlin, utilizó su cuenta en la red social Instagram para apuntar contra la demandante. “Imagina a una mujer, con su propio novio e hijo, enviando fotos provocativas de sí misma al hombre de otra mujer con familia e hijo en camino. Esta mujer dice que me conoce, ¿y aún así siguió adelante y envió mensajes y fotos de sí misma una y otra vez a mi hombre? ¿De verdad? Mientras estaba de juerga 3 días, enviando mensajes de texto, excusas a su propio hijo en casa donde está mamá el sábado por la tarde, el sábado por la noche, el domingo por la mañana, el domingo por la tarde, el domingo por la noche hasta el lunes por la mañana. Todo el tiempo fuera de su casa en una habitación de hotel bailando alrededor de un aparcamiento del hotel. ¡Qué poca mujer eres!”, comenzó su relato.

“Mis hijos serán advertidos de mujeres como tú, que existen en el mundo”, añadió. Prosiguiendo con su relato, añadió: “Las cámaras no mienten. Estoy deseando que llegue el día en que el mundo vea las imágenes de ti esa noche y de tu vida. Ni una molestia en tu vida. Esta es la prueba real, una cinta de vídeo que nadie sabía que se estaba grabando en ese momento y que tú milagrosamente no recuerdas... A mí me parece que eres tú la que agrede sexualmente en el ascensor. A mí me parece que todo el mundo está tratando de alejarse de ti”.

Para rematar, escribió: “Conor y yo tratamos estos temas en privado hace muchos años, como se debe hacer en una relación y hemos salido más fuertes que nunca. Ahora tenemos cuatro hijos preciosos cuyas caras sonrientes y corazones felices son un testimonio de quién es él y quiénes somos nosotros. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra”.

Hand declaró que los hechos ocurrieron tras una noche de fiesta en el Hotel Beacon de Dublín, donde también estuvo presente James Lawrence, amigo de McGregor, quien fue exculpado. La demandante narró que tras una velada con consumo de alcohol y cocaína, fue llevada al ático del hotel, donde sucedieron los incidentes. Durante el juicio, su equipo legal presentó pruebas médicas que respaldaron su versión, incluidas lesiones internas y hematomas. Además, un profesional sanitario declaró que tuvo que retirar un tampón con fórceps debido a su ubicación profunda, lo que reforzó los alegatos de Hand sobre la naturaleza violenta del encuentro.

Por su parte, McGregor mantuvo que las relaciones sexuales fueron consensuadas y negó haber causado daño físico a la demandante. Las imágenes de las cámaras de seguridad del hotel, presentadas como prueba, mostraron a Hand en actitud que la defensa del luchador describió como “festiva” durante gran parte de la noche. Sin embargo, el jurado determinó que los elementos presentados por la demandante eran más convincentes.

James Lawrence, también acusado en la demanda, fue absuelto tras presentar su defensa, en la que aseguró que su interacción con Hand también fue consensuada.

Nikita Hand, tras conocer el veredicto, ofreció declaraciones frente al tribunal, donde manifestó su alivio y esperanza de que su caso inspire a otras víctimas de agresión sexual a denunciar. “Si algo les sucede, sin importar quién sea la persona, se hará justicia. A todas las víctimas de agresión sexual, espero que mi historia sea un recordatorio de que, sin importar cuánto miedo puedan tener, hablen. Tienen una voz y sigan luchando por la justicia,” expresó.