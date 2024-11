Sigue la fecha 24 de la Liga Profesional: los tres partidos que animarán la jornada del domingo

Deportivo Riestra jugará contra Banfield, Gimnasia (LP) recibirá a Atlético Tucumán y Lanús hará lo propio versus Defensa y Justicia

Con solo 12 puntos por disputarse en la Liga Profesional, la jornada 24 ofrecerá el día domingo cuatro encuentros que tendrán principal importancia en la clasificación a las copas internacionales. Deportivo Riestra se medirá ante Banfield, mientras que Gimnasia (LP) hará lo propio contra Atlético Tucumán. Por su parte, Lanús recibirá a Defensa y Justicia en un duelo para meterse en puestos de Sudamericana. Además, Vélez se enfrentará a Godoy Cruz con el objetivo de afianzarse en la punta del campeonato.

La fecha se abrió con dos partidos sin goles, y sin mucho espectáculo. Tigre e Instituto empataron en Victoria, en un duelo en el que la Gloria dejó pasar la oportunidad de meterse en zona de copas. Por su parte, Huracán y Boca Juniors repartieron puntos en un enfrentamiento que tuvo constantes interrupciones, que dejó un resultado que no les sirve a ninguno de los dos: el Globo no pudo pasar al Fortín y el Xeneize no pudo escalar hasta los puestos de Copa Libertadores en la tabla anual.

Gimnasia (LP) vs. Atlético Tucumán

Gimnasia (LP) y Atlético Tucumán se verán las caras desde las 17:00

Atlético Tucumán viene de dar un golpe en la Liga Profesional al imponerse por 4 a 2 frente a Huracán en el último partido. Esto le permitió soñar con llegar hasta los puestos de Copa Sudamericana, ya que se ubica decimosexto con 46 puntos, a seis de Argentinos Juniors, que marca la zona de clasificación.

Todo lo contrario está transitando Gimnasia, que viene de caer por la mínima ante Independiente y arrastra una racha de un solo partido ganado de los últimos diez jugados. Este ocurrió dos fechas atrás, cuando se impuso por 1 a 0 frente a Newell’s de local. A pesar de eso, se ubica decimooctavo, a siete puntos del Bicho en la tabla anual, aunque el presente del conjunto de La Plata no ilusiona para llegar a meterse en el plano internacional.

Posibles formaciones

Gimnasia (LP): Marcos Ledesma; Juan Pintado, Leonardo Morales, Yonathan Cabral, Nicolás Colazo; Martín Fernández, Nicolás Garayalde, Leandro Mamut; David Salazar, Santino Primante; Rodrigo Castillo. DT: Marcelo Méndez.

Atlético Tucumán: Tomás Durso; Moisés Brandán, Néstor Breitenbruch, Nicolás Romero, Juan Infante; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez, Mateo Bajamich; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Facundo Sava.

Árbitro: Juan Pafundi

VAR: Héctor Paletta

Estadio: Juan Carmelo Zerillo, La Plata

Hora: 17:00

TV: ESPN Premium

Deportivo Riestra vs. Banfield

Deportivo Riestra recibirá a Banfield a partir de las 17:00

En un duelo en el que ninguno tiene la posibilidad de acercarse a algún puesto de copa, Deportivo Riestra y Banfield será uno de los dos cotejos que abrirán el telón de la jornada del domingo. El Malevo viene de igualar en los últimos seis partidos: 1-1 frente a Boca, sin goles versus Talleres, 0-0 en su visita a Platense, 1-1 versus Vélez y el mismo resultado contra Defensa y Justicia. De esta forma, se ubica decimosegundo en la tabla de la Liga Profesional.

Del otro lado, la actualidad del Taladro no es la mejor. Gustavo Munúa dejó su lugar de director técnico después de deambular por los últimos puestos a lo largo de todo el 2024. Además, el equipo de zona sur encadena dos derrotas consecutivas, ya que cayó contra Tigre por 1 a 0, de la misma manera que lo hizo en su visita a La Paternal para jugar contra Argentinos Juniors.

Posibles formaciones

Deportivo Riestra: Nahuel Manganelli; Pedro Ramírez, Alan Barrionuevo, Nicolás Caro, Nicolás Sansotre; Jonatan Goitía, Milton Céliz, Pablo Daniel Monje, Brian Sánchez; Jonathan Herrera y Nicolás Benegas. DT: Cristian Fabbiani.

Banfield: Facundo Sanguinetti; Ramiro Di Luciano, Brandon Oviedo, Luciano Recalde, Mathías Agustín de Ritis, Emanuel Insúa; Gerónimo Rivera, Jesús Soraire, Santiago David Esquivel; Juan Bisanz y Leandro Garate. DT: Miguel Robinson Hernández.

Árbitro: Sebastian Zunino

VAR: Adrian Franklin

Estadio: Guillermo Laza

Hora: 17:00

TV: TNT Sports

Lanús vs. Defensa y Justicia

Lanús se enfrentará a Defensa y Justicia para cerrar el telón del domingo a las 21:30

Encuentro trascendental de cara a la clasificación para la Copa Sudamericana desde la tabla anual. Lanús (51) se mantiene a paso firme y arrastra cuatro partidos sin perder, en el que dejó un saldo de dos victorias (1-0 vs. Boca y 2-1 vs. Talleres) y dos igualdades sin goles (Platense y Vélez). De esta manera, quedó a solo un punto de Argentinos Juniors (52) en la zona del campeonato internacional, que agregó un cupo más debido a que Racing se consagró campeón contra Cruzeiro.

Del otro lado de la moneda, se encuentra un Defensa y Justicia (52) que tiene las mismas unidades que el Bicho, pero con una diferencia de goles negativa en comparación al equipo de La Paternal. Además, buscará mantener su racha de seis partidos sin conocer la derrotan, donde se impuso sobre Belgrano (1-2), Argentinos (2-1) y Tigre (4-0), mientras que empató contra River Plate (0-0) y Deportivo Riestra (1-1) en el último partido.

Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Juan José Cáceres, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Julio Soler; Eduardo Salvio, Gonzalo Pérez, Felipe Peña Biafore, Luciano Acosta; Marcelino Moreno y Walter Bou o Jonathan Torres. DT: Ricardo Zielinski.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Tobías Rubio, Emanuel Aguilera, Santi Ramos Mingo, Alexis Soto; Kevin Gutiérrez, Kevin López, César Pérez, Aarón Molinas, Rodrigo Bogarín; Abiel Osorio. DT: Pablo De Muner.

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: José Carreras

Estadio: Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez

Hora: 21:30

TV: ESPN Premium